Verlässt Diomande RB Leipzig? Unter dieser Mondsumme geht wohl nichts

Leipzig - Als RB Leipzig im vergangenen Jahr 20 Millionen Euro nach Leganes überwies, um Yan Diomande (19) zu verpflichten, waren sich viele unsicher, ob sich dieser Deal lohnen würde. Inzwischen sind alle Kritiker verstummt. Der Ivorer ist der Überflieger der Saison und entsprechend international gefragt.

Wird Yan Diomande (19) auch in der kommenden Saison ein Teil von RB Leipzig sein? © Picture Point / Roger Petzsche

Absolut nicht unwahrscheinlich, dass trotz Vertrag bis 2030 ein Verein um die Ecke kommt, der ein richtig unmoralisches Angebot abgibt. Laut "Sky" geht wohl aber nichts unter 120 Millionen Euro.

Eine Summe, die bislang niemand geboten hat.

Die Sachsen planen also fest mit Diomande! Dafür soll das Grundgehalt, das aktuell wohl bei unter zwei Millionen Euro liegen soll, deutlich angehoben werden. Gleichzeitig ist eine Verlängerung des Arbeitspapiers im Gespräch. Ein Vorgang, den auch Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) ankurbelte.

Doch das Transferfenster ist lang. Bei der kommenden Weltmeisterschaft könnte sich der 19-Jährige weiter ins Schaufenster ballern.

Die Elfenbeinküste wird unter anderem gegen die Deutsche Nationalmannschaft antreten.

Kann Diomande auch dort überzeugen, dürfte sein aktueller Marktwert von 75 Millionen Euro wohl weiter in die Höhe schießen. Das lose Interesse von Klubs wie dem FC Liverpool dürfte dann vielleicht konkreter werden.