Während in der Messestadt große Fußballparty steigt: So ungewöhnlich ist RB Leipzigs Werbetour

Johannesburg - Große Fußball-Party in Leipzig - aber ohne RB! Während in der Red Bull Arena, die kurzerhand zum Leipzig Stadium umbenannt wurde, Crystal Palace und Rayo Vallecano am Mittwochabend um den Conference-League-Titel spielen, sind die Sachsen im weit entfernten Südafrika auf Werbetour unterwegs.

RB Leipzig ist nach einer langen Saison auf Werbetour in Südafrika unterwegs. © Picture Point / Roger Petzsche

Am späten Montagabend startete der Flieger zur "Post-Season-Tour", wie es die Rasenballer formulieren, ins 21 Grad warme Johannesburg.

Seit der Ankunft am Dienstagmorgen lässt sich auch schon feststellen, dass alles, was RB dort macht, relativ wenig mit einem herkömmlichen Trainingslager zu tun hat.

Es wird Cricket gespielt, ein geschützter Begegnungsort für Kinder und Jugendliche wurde besucht und Conrad Harder (21) und Benjamin Henrichs (29) waren Gäste in der Talkshow "Sport @10". Und das war nur der Dienstag.

Der Mittwochsplan ist ähnlich vollgepackt. Nach einer relativ normalen Einheit auf dem Platz besucht ein Teil des Teams einen Graffiti-Workshop, während andere auf das Rugby-Team der Vodacom Bulls treffen. Zudem steht ein Tanzkurs auf dem Plan.

Klingt viel nach Urlaub und soll nach einer langen, kräftezehrenden Saison wohl auch so gemeint sein.

Die Umstände sind aber durchaus speziell. Der Mannschaftsbus der Sachsen wird durch Johannesburg stets von stark bewaffneten Sicherheitskräften begleitet. Die Kriminalitätsrate in der Stadt ist recht hoch.