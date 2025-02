90 Millionen Euro für einen Spieler: Kann RB Leipzig dieses Angebot ablehnen?

Leipzig - Eine Oberschenkelverletzung nahm ihn fast 60 Tage aus dem Rennen. Nun ist Castello Lukeba (22) für RB Leipzig wieder einsatzbereit. Und noch ist in der Rückrunde Zeit genug, um sich ins Schaufenster zu stellen.

Laut Bericht der " Sport Bild " hatte Real Madrid schon in der Vergangenheit seine Fühler nach dem französischen U23-Nationalspieler ausgestreckt. Nach der Saison könnte dann der Großangriff folgen.

Aber das heißt heutzutage nicht mehr viel. Denn der Innenverteidiger besitzt im Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro.

Lukeba fühlt sich in Leipzig eigentlich pudelwohl. © Picture Point / Roger Petzsche

Um langfristig auch mal in der Bundesliga ganz oben angreifen zu können und nicht schon so früh aus dem Champions-League-Wettbewerb auszuscheiden wie in dieser Spielzeit, sollte RB den Kader möglichst zusammenhalten.

Dass der Klub aber bei einer solch exorbitant hohen Summe schwach werden könnte, scheint definitiv nicht ausgeschlossen zu sein.

Laut dem Bericht wäre man bei den Roten Bullen offenbar wirklich nicht abgeneigt, auf eine Offerte dieser Größenordnung zu reagieren.

Seit seinem Wechsel von Olympique Lyon im vergangenen Jahr konnte Lukeba seinen damaligen Marktwert von 25 Millionen Euro bereits verdoppeln.

Und noch scheint der 22-Jährige definitiv nicht am Ende seiner Entwicklung zu sein.