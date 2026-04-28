Abschied schon beschlossen: Folgt RB-Leipzig-Star Marco Rose nach England?

Leipzig - Nach seinem Rauswurf 2025 bei RB Leipzig geht für Marco Rose (49) ab dem kommenden Sommer ein neues Kapitel los. Der Trainer versucht sich in der Premier League, übernimmt den AFC Bournemouth . Möglich, dass sich ein aktueller Kicker der Sachsen dem Abenteuer anschließt.

Marco Rose (49) probiert sich ab kommenden Sommer in England aus, coacht dann AFC Bournemouth. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn Xaver Schlager (28) und der Coach galten oft als gutes Team. Der Österreicher hat im Winter bereits angekündigt, dass er in der nächsten Spielzeit noch einmal etwas Neues wagen möchte.

Laut einem Bericht der "Bild" könnte das ebenfalls Bournemouth sein. Bislang hält sich der Nationalspieler mit seinen Plänen aber bedeckt. Gerüchte gab es zuletzt reihenweise, unter anderem Juventus Turin wurde ein Interesse an Schlager nachgesagt.

Dass der Weg aber auch auf die Insel führen kann, scheint wahrscheinlich. Der Mittelfeldmann schwärmte in der Vergangenheit bereits von England. Mit Rose wäre nun ein langjähriger Vertrauter als Coach für ihn verantwortlich.

Schon in der Jugend bei Red Bull Salzburg erlebten sie gemeinsam eine erfolgreiche Zeit, holten 2017 die Youth League. Selbst als es bei den Rasenballern in Leipzig schon kriselte, setzte Rose auf Schlager. Auch wenn der verletzungsanfällige Österreicher lange raus war.

Dinge, die eine künftige Zusammenarbeit wahrscheinlicher machen.