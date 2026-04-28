Abschied schon beschlossen: Folgt RB-Leipzig-Star Marco Rose nach England?
Leipzig - Nach seinem Rauswurf 2025 bei RB Leipzig geht für Marco Rose (49) ab dem kommenden Sommer ein neues Kapitel los. Der Trainer versucht sich in der Premier League, übernimmt den AFC Bournemouth. Möglich, dass sich ein aktueller Kicker der Sachsen dem Abenteuer anschließt.
Denn Xaver Schlager (28) und der Coach galten oft als gutes Team. Der Österreicher hat im Winter bereits angekündigt, dass er in der nächsten Spielzeit noch einmal etwas Neues wagen möchte.
Laut einem Bericht der "Bild" könnte das ebenfalls Bournemouth sein. Bislang hält sich der Nationalspieler mit seinen Plänen aber bedeckt. Gerüchte gab es zuletzt reihenweise, unter anderem Juventus Turin wurde ein Interesse an Schlager nachgesagt.
Dass der Weg aber auch auf die Insel führen kann, scheint wahrscheinlich. Der Mittelfeldmann schwärmte in der Vergangenheit bereits von England. Mit Rose wäre nun ein langjähriger Vertrauter als Coach für ihn verantwortlich.
Schon in der Jugend bei Red Bull Salzburg erlebten sie gemeinsam eine erfolgreiche Zeit, holten 2017 die Youth League. Selbst als es bei den Rasenballern in Leipzig schon kriselte, setzte Rose auf Schlager. Auch wenn der verletzungsanfällige Österreicher lange raus war.
Dinge, die eine künftige Zusammenarbeit wahrscheinlicher machen.
Geht es für Bournemouth nach Europa?
Spannend wird aber sowieso sein, an wie vielen Stellschrauben Rose in Bournemouth überhaupt drehen muss. Der 49-Jährige darf sich freuen, eine gut funktionierende Mannschaft übernehmen zu dürfen. Der Klub belegt momentan den siebten Rang in der Premier League, darf sich demnach berechtigte Hoffnungen auf das internationale Geschäft machen.
Augenblicklich wäre das die Conference League. Doch Europa-League-Platz sechs ist nur einen Zähler weg, Brighton also definitiv einholbar. Europa wäre sicherlich ein weiteres Argument für Schlager, Rose zu folgen.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag