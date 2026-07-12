Bedient sich RB Leipzig jetzt auch in Spanien?

Leipzig - Am Montag wird bei RB Leipzig wieder Fußball gespielt! Die Mannschaft wird zusammen mit dem neuen Trainer Martin Demichelis (45) das erste Training absolvieren. Zwei Neuzugänge sind auch mit an Bord.

Nobel Mendy (21, M.) von La-Liga-Klub Rayo Vallecano könnte für RB Leipzig noch sehr interessant werden. © CRISTINA QUICLER / AFP

Abdoul Kone (21) und Rocco Reitz (24) wurden bereits Monate vor der Zeit des Argentiniers verpflichtet, können nun, genau wie alle anderen auch, beim Coach vorspielen.

Bei allem, was an Neuverpflichtungen noch kommt, wird Demichelis aber schon mitsprechen. Die Verpflichtung von Maxime Estève (24) vom englischen Zweitligisten FC Burnley soll zeitnah über die Bühne gebracht werden.

Eigentlich wollen die Sachsen vor weiteren Einkäufen erst einmal ein paar Spieler loswerden. Trotzdem gibt es Gerüchte, dass sich der Bundesligist stark für einen weiteren Innenverteidiger interessiert.

Laut "Sky" steht Nobel Mendy (21) von La-Liga-Klub Rayo Vallecano auf dem Wunschzettel der Roten Bullen. Der Abwehrmann kennt sich bereits aus in der Red Bull Arena, hat das Finale der Conference League dort gespielt. Sein Vertrag in Spanien läuft allerdings noch bis 2030.

Bewegung in den möglichen Deal wird wohl aber tatsächlich erst kommen, wenn klar ist, was aus Castello Lukeba (23) und El Chadaille Bitshiabu (21) wird, die beide in Leipzig nicht wirklich fest im Sattel sitzen.