Bei Anruf Tor: Wunderkind Simons verzaubert RB Leipzig

Sieben Torbeteiligungen in vier Spielen: Xavi Simons (20) lässt bei RB Leipzig Christopher Nkunku (25) vergessen. Der 20-Jährige soll nun für einen Traumstart in die Champions League sorgen. © Jan Woitas/dpa

Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) läuft Simons erstmals in der Champions League auf, soll RB im ehrwürdigen Wankdorfstadion bei Young Boys Bern zum perfekten Start in die Gruppenphase verhelfen.



"Er ist ein total bodenständiger Typ, der weiß, was er will", sagte Manager Max Eberl (49). "Er hat einen ungewöhnlicheren Weg als andere gewählt. Aber er hat bisher immer sehr kluge Entscheidungen getroffen."

Klug war es auch von Eberl, sich um Simons im Sommer zu bemühen, obwohl man die Chance zunächst als gering ansah. Der Deal hatte seinen Preis: Simons ist von Paris Saint-Germain nur ausgeliehen - ohne Kaufoption.

Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Jahres in Leipzig sinkt mit jeder brillanten Aktion. In vier Bundesliga-Spielen erzielte der erst 20-Jährige drei Tore und bereitete vier Treffer vor. Dieses Niveau erreichte beim Pokalsieger nur der zum FC Chelsea verkaufte Nkunku.

"Es ist eine Augenweide, wie er gewisse Situationen löst", schwärmte Kapitän Willi Orban (30). Und Routinier Emil Forsberg (31), technisch ebenfalls alles andere als unbegabt, findet, Simons "soll einfach nur so weitermachen".