Bewegte Vergangenheit: RB Leipzigs Senkrechtstarter gibt tiefe Einblicke

Leipzig - Er ist aktuell einer der größten Superstars der Bundesliga ! Yan Diomande (19) ist bei RB Leipzig eingeschlagen wie eine Bombe. Seinen Marktwert schraubte der Ivorer auf 75 Millionen Euro hoch. Trotzdem weiß der Goalgetter ganz genau, wo er herkommt.

Yan Diomande (19) ist der Senkrechtstarter bei RB Leipzig. © Club TV/RB Leipzig

Daran musste er eigentlich auch nicht erinnert werden. Doch beim vereinsinternen Interview mit "Club TV" bekam er seine bisherige Karriere trotzdem noch einmal in Bildform serviert.

Geboren in Abidjan in der Elfenbeinküste machte Diomande seine fußballerischen Anfänge.

"Ich habe dann meine Familie verlassen und bin in ein Dorf gezogen, um Fußball zu spielen", so der Flügelflitzer.

Dort lernte der heute 19-Jährige viele Spieler kennen, mit denen er laut eigener Aussage auch heute noch engen Kontakt hat.

Diomandes Weg ging weiter Richtung Amerika. Später machte er seine ersten Schritte für die U17-Nationalmannschaft.

Leganes in Spanien war dann sein Schritt in den Profifußball. "Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Ich wollte nur Fußball spielen. Ich dachte: 'Ja, warum nicht? Es ist ein Profiteam.'" Für den Klub machte er große Spiele unter anderem gegen Real Madrid und den FC Barcelona.