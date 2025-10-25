Bleibt RB Leipzig Bayern-Jäger? "Mich interessiert das nicht mehr!"

Leipzig - RB Leipzig peilt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den sechsten Bundesliga-Sieg an. Beim FC Augsburg wartet nicht nur der noch immer nicht richtig einschätzbare Trainer Sandro Wagner (37) auf die Sachsen, sondern auch ein statistisch höchst unangenehmer Gegner.

David Raum (27, r., hier gegen Alexis Claude-Maurice, 27) möchte mit RB Leipzig Bayern-Verfolger Nummer eins bleiben. © Picture Point/firo Sportphoto

Zwar haben die Sachsen nur drei der bisherigen 22 Duelle mit Augsburg verloren - darunter zwei als unterklassiger Verein im DFB-Pokal. Die einzige Liga-Niederlage gegen den FCA ist mehr als acht Jahre her. Doch vier Spiele hintereinander wartete RB zuletzt vergeblich auf einen Dreier in der Fuggerstadt, gewann nur zwei der neun Partien in der WWK-Arena.

Zeit, etwas zu ändern. Aber: "Uns erwartet ein intensives Spiel, eine Mannschaft, die hoch presst, aggressiv spielt und offensiv sehr gefährlich ist - auch bei Standardsituationen", hat RB-Coach Ole Werner (37) analysiert. "Aber natürlich fahren wir nach Augsburg, um das Spiel zu gewinnen."

Sein Team habe sich in den zurückliegenden Wochen gefunden und sich in Leistungen und Ergebnissen steigern können. Das unterstreicht nicht zuletzt der aktuell zweite Tabellenplatz.

Vergleiche zur Vorsaison, in der RB einen internationalen Platz noch verpasste, lässt er nicht zu: "Mich interessiert das nicht mehr, was letztes Jahr war. Ich glaube, dass wir alles haben, um erfolgreichen Fußball zu spielen, dass es an uns selbst liegt und es keine Ausreden gibt."