RB-Trainer Werner sauer über Union-Auftritt: "Platz hin oder her ..."

Berlin/Leipzig - Sechs Tage lang konnte RB Leipzig über das gnadenlose 6:0 gegen Eintracht Frankfurt jubeln, Freitag folgte bei Union Berlin ( 1:3 ) der nächste Nackenschlag. Ein Ergebnis, das (fast) System hat.

Trainer Ole Werner (37) konnte mit dem Auftritt an der Alten Försterei nicht zufrieden sein. © imago/Nordphoto

Denn während alle bisherigen sechs Heimspiele mit einer Gesamtbilanz von 18:3 Toren gewonnen wurden, hakt es auf fremdem Geläuf hier und da gewaltig.

Vor der Union-Pleite gab es bei Borussia Mönchengladbach (0:0) und bei der TSG Hoffenheim (1:3) ebenfalls keinen Dreier. Nur drei der acht Gastauftritte gewann RB. Ohne die makellose Heimbilanz stünde man sicher nicht auf Rang zwei, den Dortmund am Samstag mit einem Sieg in Freiburg erobern könnte.

"Wir haben in entscheidenden Momenten Fehler gemacht, die nicht nur mit Erfahrung zu erklären sind, aber auch eine Rolle spielen", sagte Ole Werner (37) bei Sky. Leipzigs Trainer werde "deutlich ansprechen", was an der Alten Försterei falsch gelaufen ist und warum man seit 2019 nur zwei der sieben Auftritte in Köpenick siegreich gestalten konnte.

Besonders die Entstehung des 0:1 ärgerte Werner. "Das ist für mich keine Situation, wo wir den Ball verlieren müssen - das ist ein viel zu einfacher Ballverlust", sprach er Kosta Nedeljkovic (19) an, der das Gegentor durch Ex-Bulle Oliver Burke (28) einleitete. "Wir können da auf der rechten Seite in Ballbesitz bleiben, Platz hin oder her, Gegner wartet oder nicht - wir sind in der klaren Überzahl."