RB-Trainer Werner sauer über Union-Auftritt: "Platz hin oder her ..."
Berlin/Leipzig - Sechs Tage lang konnte RB Leipzig über das gnadenlose 6:0 gegen Eintracht Frankfurt jubeln, Freitag folgte bei Union Berlin (1:3) der nächste Nackenschlag. Ein Ergebnis, das (fast) System hat.
Denn während alle bisherigen sechs Heimspiele mit einer Gesamtbilanz von 18:3 Toren gewonnen wurden, hakt es auf fremdem Geläuf hier und da gewaltig.
Vor der Union-Pleite gab es bei Borussia Mönchengladbach (0:0) und bei der TSG Hoffenheim (1:3) ebenfalls keinen Dreier. Nur drei der acht Gastauftritte gewann RB. Ohne die makellose Heimbilanz stünde man sicher nicht auf Rang zwei, den Dortmund am Samstag mit einem Sieg in Freiburg erobern könnte.
"Wir haben in entscheidenden Momenten Fehler gemacht, die nicht nur mit Erfahrung zu erklären sind, aber auch eine Rolle spielen", sagte Ole Werner (37) bei Sky. Leipzigs Trainer werde "deutlich ansprechen", was an der Alten Försterei falsch gelaufen ist und warum man seit 2019 nur zwei der sieben Auftritte in Köpenick siegreich gestalten konnte.
Besonders die Entstehung des 0:1 ärgerte Werner. "Das ist für mich keine Situation, wo wir den Ball verlieren müssen - das ist ein viel zu einfacher Ballverlust", sprach er Kosta Nedeljkovic (19) an, der das Gegentor durch Ex-Bulle Oliver Burke (28) einleitete. "Wir können da auf der rechten Seite in Ballbesitz bleiben, Platz hin oder her, Gegner wartet oder nicht - wir sind in der klaren Überzahl."
Marcel Schäfer lässt junges Alter der Spieler nicht als Ausrede gelten
Gar nicht happy war verständlicherweise auch Marcel Schäfer (41). "Zu Recht" sei die Mannschaft nach dem 6:0 über Frankfurt mit breiter Brust in die Hauptstadt gereist. Aber: "Das, was wir am vergangenen Wochenende gezeigt haben, haben wir nicht im Ansatz über die 90 Minuten gezeigt."
Zwar wolle der Sport-Geschäftsführer dem Team "das Bemühen nicht absprechen" oder fehlende Einsatzbereitschaft unterstellen. Allerdings sei klar gewesen, was RB bei Union erwartet: "Viele lange Bälle, sie attackieren in der Tiefe, kommen viel über Standards."
Das junge Alter als Indiz, das Spiel verloren zu haben, lässt der 41-Jährige nicht gelten. Denn mit einem Schnitt von 25,0 Jahren war das RB-Team in der Startelf nur knapp jünger als Union (26,4). Qualität habe man dennoch genügend, um drei Punkte aus Köpenick mitzunehmen.
Gut für die Sachsen: Christoph Baumgartner (26) hat sich in Berlin nicht seine fünfte Gelbe abgeholt, wird also nächsten Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Leverkusen spielen können. Schlecht: Yan Diomande (19) reist nach Marokko, wird mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilnehmen, trifft am 24. Dezember auf Mosambik um Chemie-Leipzig-Stürmer Stanley Ratifo (31).
