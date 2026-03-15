Brutaler RB-Leipzig-Patzer entscheidet Bundesliga-Topspiel in Stuttgart.

Von Michi Heymann

Stuttgart - Zum Abschluss des 26. Bundesliga-Spieltags gewinnt der VfB Stuttgart am Sonntagabend das Topspiel gegen RB Leipzig mit 1:0 (0:0). In einer über weite Teile chancenarmen Begegnung war es ein ganz übler Patzer von RB-Schlussmann Maarten Vandevoordt, der Deniz Undav den Weg zum goldenen Treffer des Tages ebnete.

Chancenlos waren die Sachsen aber nicht. Zwei Aluminum-Treffer belegen allerdings, dass das Glück am Sonntag nicht zwangsläufig auf Seiten der Gäste war. Durch die Niederlage verlieren die Rasenballer ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze. Am kommenden Freitag kommt mit der TSG Hoffenheim der nächste Königsklassen-Konkurrent in die Red Bull Arena. Spielstand: VfB Stuttgart - RB Leipzig 1:0 Tore: Deniz Undav (56. Minute). Besondere Vorkommnisse: - TAG24 berichtete für Euch im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

RB Leipzig musste sich am Ende 0:1 geschlagen geben. © PICTURE POINT, Marcel Engelbrecht

Stimmen zum Spiel VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

David Raum (RB Leipzig): In so einem Topspiel entscheiden Kleinigkeiten, aber kein Vorwurf an Maarten. Zwei mal springt der Ball bei uns vom Pfosten raus. Da fehlt auch das Glück. Ich hab bis zum Ende versucht anzuschieben. Aber wir haben drei Großchancen heute, wir machen die nicht. Dann gewinnt man so ein Spiel nicht. Angelo Stiller (VfB Stuttgart): Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir konnten uns belohnen. Es war ein ausgeglichenes Spiel, ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Willi Orban (RB Leipzig): Wir hatten bis zum Ende die Möglichkeit ein Tor zu machen. Das ist so bitter jetzt mit Null Punkten hier zu stehen. Wir müssen uns auf jeden Fall vorwerfen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht effektiv genug sind. Wir haben zu wenig Zweikämpfe gewonnen vorne. Ole Werner (Trainer RB Leipzig): Am Ende entscheidet das Spiel ein Fehler. Wobei es auch Fehler sind, wenn wir Chancen nicht nutzen. Es sind einfach zu viele Möglichkeiten, die wir ungenau abschließen.

Abpfiff, das Spiel ist vorbei! RB Leipzig verliert beim VfB Stuttgart mit 0:1

90.+4 Minute: Es laufen die letzten 60 Sekunden.

90.+2 Minute: Pfosten RB! Nach einer Flanke köpft Orban das Rund an den rechten Balken. Vermutlich stand sowas auf dem Zettel. Nur eben, dass der Ball auch ins Tor muss.

90.+1 Minute: Falscher Einwurf von Bakayoko. Wenn es eines jetzt für RB gebraucht hat, dann das.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

88. Minute: Benjamin Henrichs bringt bei seiner Einwechslung einen Zettel für Willi Orban mit. Da wird wohl kaum draufstehen, was es dann noch zu Essen gibt. Zwei Minuten regulär noch.

86. Minute: Stuttgart jetzt fast mit dem 2:0. Unverhofft kommt Maximilian Mittelstädt an der Strafraumkante zum Abschluss. Knapp rechts vorbei.

85. Minute: Die Minuten laufen runter. Die Luft wird dünner für RB. Weiterhin passiert nicht viel.

RB Leipzig hat noch zehn Minuten Zeit, um den Ausgleich zu erzielen

79. Minute: RB kreiert keine Chancen. So wird es natürlich nix mit dem Ausgleich.

75. Minute: Stuttgart macht das aber weiterhin gut. Die Rasenballer kommen noch kaum in die Nähe des Nübel-Kastens.

71. Minute: Jetzt kommen auch noch Xaver Schlager, Conrad Harder und Johan Bakayoko. Werner geht quasi All in. Knapp 20 Minuten sind noch Zeit, um wenigstens ein Remis zu erzwingen.

67. Minute: Ole Werner hat Brajan Gruda gebracht. Die Gäste sind jetzt also deutlich offensiver aufgestellt. Ist auch nötig.

63. Minute: Die Sachsen müssen jetzt aufpassen. Stuttgart hat Blut geleckt und läuft immer wieder an, um einen möglichen Doppelschlag zu erzwingen.

Wie geht RB Leipzig mit dem Rückstand um?

60. Minute: Es ist genau wie im ersten Durchgang analysiert: beide Teams warteten auf Fehler. Und der passierte eben auf Seiten der Gäste. Findet RB auf den Rückstand eine Antwort?

Deniz Undav ließ sich für seinen Treffer natürlich ordentlich feiern. © Harry Langer/dpa

56. Minute: Tor für den VfB Stuttgart! Und ist das bitter für die Rasenballer! Ganz dicker Patzer von Maarten Vandevoordt, dessen Abschlag direkt zum Gegner geht. Die Kugel wird blitzschnell von Chris Führich weitergeleitet und findet Deniz Undav, der ohne Mühe rechts flach das 1:0 macht.

55. Minute: Die Hausherren im Gegenzug mit zwei kleineren Möglichkeiten. Wird das hier doch noch etwas chancenreicher?

54. Minute: Das muss die Führung für die Sachsen sein! Nach einer Ecke von links fliegt ein Seiwald-Kopfball direkt auf den Kasten zu. Nübel macht sich lang und lenkt die Kugel an den linken Pfosten. Starke Parade.

52. Minute: Den Schwaben scheint der Pausentee aber offenbar etwas mehr gut getan zu haben. Immerhin probieren es die Hausherren jetzt öfters mal mit einem Fernschuss.

50. Minute: Auf den ersten Blick sieht vieles danach aus, als würden beide Teams an die erste Halbzeit anknüpfen. RB könnte mit dem Remis in der Fremde womöglich etwas besser leben.

47. Minute: Gewechselt wurde in der Halbzeit übrigens nicht.

46. Minute: Das Spiel läuft wieder

Halbzeitfazit: In einem chancenarmen Spitzenspiel der Bundesliga steht es leistungsgerecht zur Halbzeit 0:0. Baumgartner hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde die dicke Möglichkeit zum 1:0 für die Sachsen. Ansonsten passierte noch nicht viel. Da ist noch eine Menge Luft nach oben im zweiten Durchgang.

Sieht spektakulärer aus, als die Partie bislang war. Im ersten Durchgang passierte nicht wirklich viel. © PICTURE POINT, Marcel Engelbrecht

Halbzeit bei der Partie VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

45. Minute: Eine Minute gibt es oben drauf. Das ist schon fast großzügig würde ich sagen.

44. Minute: Es passiert wenig bis gar nichts. Beide Teams scheinen sich offenbar schon auf ein 0:0 zur Halbzeit eingestellt zu haben.

39. Minute: Romulo tritt Angelo Stiller auf den Fuß. Es gibt die erste Gelbe Karte in einer bislang sehr fairen Partie.

37. Minute: Beide Teams jetzt mit Fehlpässen, manchmal schon im Aufbau. Fraglich, ob hier noch was vor dem Pausenpfiff passiert.

Noch zehn Minuten in der ersten Halbzeit zwischen Stuttgart und RB

Die mitgereisten Leipziger Fans zeigten sich vor ein paar Minuten wenig begeistert über die weite Auswärtsfahrt zum späten Sonntagabend. © PICTURE POINT , Marcel Engelbrecht

33. Minute: Baumgartner mit der Riesenchance zum 1:0! Der Österreicher läuft allein auf Nübel zu und drischt drüber. Da war viel mehr drin!

30. Minute: Mal wieder eine Ecke von den Rasenballern. Die verpufft aber ebenfalls ohne jegliche Gefahr. Etwas ernüchternd von beiden Teams bislang.

26. Minute: Trotzdem dürfte diese Phase RB-Coach Ole Werner nicht gefallen. Stuttgart findet immer besser in die Begegnung.

24. Minute: Stuttgart jetzt mit einer kleinen Drangphase. Doch das ist alles nicht zwingend genug, um wirklich Gefahr zu erzeugen.

19. Minute: Die Roten Bullen haben gefühlt etwas mehr von der Partie. Noch wirkt es aber so, als ob beide Teams eher auf gegnerische Fehler lauern und noch kein großes Risiko gehen wollen. Ermedin Demirovic jetzt immerhin mit einem Abschluss auf Seiten der Schwaben, der zu einer Ecke führt, die aber auch nichts einbringt.

15. Minute: Erste gefährlichere Chance der Partie! David Raum tritt eine Ecke von links und Christoph Baumgartner nimmt das Ding volley. Der Schuss geht knapp rechts oben am Kasten vorbei.

Knapp eine Viertelstunde gespielt zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig

Viel Tempo, aber sonst noch nicht viel los in der Anfangsphase zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart. © Harry Langer/dpa

11. Minute: Nicolas Seiwald mit einem Abschluss aus dem Strafraum. Alexander Nübel hat die Kugel sicher. Noch ist es kein Feuerwerk.

8. Minute: Was schon nach wenigen Minuten zu sehen ist: beide Teams können und werden immer wieder blitzschnell umschalten. Das Tempo wird am Sonntagabend eine große Rolle spielen.

5. Minute: Erste Chance des Spiels. Yan Diomande läuft über rechts schnell an und gibt in die Mitte. Romulo kommt an den Flachpass, sein Schuss geht aber links am Kasten vorbei.

3. Minute: Nach einer Ecke bleibt Romulo im Strafraum der Schwaben liegen und hält sich den Kopf. Gegenspieler Atakan Karazor ging da milde gesagt robust zu Werke.

2. Minute: Die Hausherren direkt im Vorwärtsgang. RB braucht offenbar kurz, um in die Partie zu kommen.

Anpfiff des Spiels VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

Vor Anpfiff: In Kürze ertönt der Anpfiff. Die Gäste in den Roten Trikots dürfen anstoßen.

Vor Anpfiff: Die Fans empfangen lautstark die Mannschaften, die gerade auf das Feld laufen.

19.14 Uhr: RB Leipzigs Sportgeschäftsführer hofft auf ein Feuerwerk

"Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel heute. Es wird heute hoffentlich ein Feuerwerk, weil es eine Partie mit zwei starken Offensiven ist", so RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer vor dem Anpfiff am DAZN-Mikro. Eine neue Wasserstandsmeldung bezüglich einer Sommer-Verpflichtung von Rocco Reitz wollte Schäfer übrigens nicht geben.

Marcel Schäfer glaubt an ein Feuerwerk zwischen Stuttgart und RB. © Jan Woitas/dpa

18.55 Uhr: Mannschaften sind auf dem Platz und machen sich warm

Noch etwas mehr als eine halbe Stunde, dann ist Anpfiff in Stuttgart. Inzwischen sind die Teams auf dem Rasen, um sich warm zu machen. Währenddessen steht RB-Coach Ole Werner am DAZN-Mikro: "Ich denke das wird heute ein Spiel auf Augenhöhe."