RB-Leipzig-Blog: 50 neue Flitzer für Spieler und Staff
Leipzig - Es riecht nach Champions League bei RB Leipzig! Durch einen durchweg überzeugenden 3:1-Erfolg über Union Berlin am Freitagabend scheint die Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison in greifbarer Nähe.
Zudem hätte vor ein paar Wochen vermutlich niemand vermutet, dass sogar die Vizemeisterschaft wieder drin ist. Doch Borussia Dortmund ist bei drei ausbleibenden Partien gar nicht mehr so weit weg für die Sachsen. Was ist da noch drin in den nächsten Wochen?
In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.
28. April, 17.26 Uhr: Neue Autos für die RB-Spieler
RB Leipzigs Kicker haben am Dienstag brandneue Autos bekommen: 50 MINIs in den Farben rot, weiß und anthrazit, die in Leipzig gebaut wurden, sind vom Band gelaufen und wurden am Cottaweg übergeben.
Die Spieler fahren jetzt alle einen Countryman SE mit stolzen 313 PS. Für Staff, Geschäftsführung und Mitarbeiter steht die Countryman-E-Serie mit 204 PS zur Verfügung.
Auch die sonstige Ausstattung kann sich sehen lassen: Sportlenkrad, Sportsitze, ein modernes Soundsystem und vieles mehr werden den Rasenballern geboten.
28. April, 17.02 Uhr: Lukeba nach Verletzung wieder an Bord
RB Leipzig hat seinen Innenverteidiger Castello Lukeba wieder. Den 23-Jährige plagte zuletzt eine Adduktorenverletzung, weshalb er seit Anfang April nicht mehr zum Einsatz gekommen war.
Mittlerweile trainiert der Franzose wieder mit der Mannschaft, ist für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Leverkusen wieder eine Option.
Auch Nicolas Seiwald (24) ist nach überstandenem Infekt wieder dabei. Kapitän David Raum (28) hingegen trainiert vorerst noch individuell, nachdem er Probleme mit der Leiste hatte.
25. April, 12.14 Uhr: Mintzlaff erläuft über 100.000 Euro für den guten Zweck
Ganz starke Leistung von Red-Bull-Aufsichtsrat-Chef Oliver Mintzlaff (50). Während des 3:1-Erfolgs der Leipziger über Union Berlin am Freitagabend lief der 50-Jährige auf einem Laufband abseits des Feldes insgesamt 21,41 Kilometer.
Warum er das gemacht hat? Für jeden gelaufenen Kilometer floss Geld in die Spendenkasse des "Wings for Life World Run", der global am 10. Mai stattfindet.
Neben den vier RBL-Geschäftsführern Tatjana Haenni, Johann Plenge, Florian Hopp und Marcel Schäfer haben unter anderem auch Jürgen Klopp, Florian Scholz und Mario Gomez gespendet. Durch die gelaufene Strecke kamen über 100.000 Euro zusammen.
24. April, 19.38 Uhr: Startaufstellung gegen Union Berlin - Nicolas Seiwald fehlt
Die Startaufstellung für das Freitabend-Match gegen Union Berlin steht.
Ole Werner muss wegen eines Infekts auf Nicolas Seiwald verzichten, für den Xaver Schlager reinrückt. Lukas Klostermann kehrt nach solider Leistung gegen Frankfurt wieder auf die Bank zurück, wird von Willi Orban ersetzt.
Aufstellung RB Leipzig: Vandevoordt - Finkgräfe, Bitshiabu, Orban, Baku - Schlager - Ouedraogo, Baumgartner - Nusa, Romulo, Diomande
23. April, 14.12 Uhr: David Raum und Castello Lukeba fallen weiter aus
Trainer Ole Werner hat vor dem Freitagabend-Ostduell gegen Union Berlin ein Personalupdate gegeben. Weiterhin muss er - neben den seit längerer Zeit Verletzten - auf David Raum und Castello Lukeba verzichten.
Den deutschen Nationalspieler plagt nach wie vor eine Reizung der Leiste. "Wir wollen nichts riskieren", sagte Werner am Donnerstag. Und Lukeba "hat nach wie vor Adduktorenprobleme, die eher nicht besser geworden sind".
Auch Ersatzkeeper Leopold Zingerle, Ezechiel Banzuzi und Suleiman Sani fehlen dem Team.
21. April, 13.59 Uhr: Interesse an 18-jährigem Nigerianer in Schweden?
Gegen Ende der Saison wird in der Gerüchteküche bekanntlich wieder der Herd angeschaltet. Diesmal wird RB Leipzig Interesse an einem nigerianischen Talent nachgesagt.
Es handelt sich um Zadok Yohanna, einem 18-jährigen Flügelspieler, der auf der rechten Seite zu Hause ist. Laut Sky sind die Sachsen neben Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen interessiert an dem Talent, das im Sommer 2025 aus seiner Heimat zum schwedischen Erstligisten AIK Solna gewechselt ist und dort noch bis Ende 2029 unter Vertrag steht.
In der Anfang April gestarteten Saison kommt Yohanna auf vier Tore und drei Vorlagen in acht Einsätzen. Sein Marktwert beträgt derzeit laut transfermarkt.de 500.000 Euro.
20. April, 8.52 Uhr: RB Leipzig gratuliert dem FC Bayern München zur Meisterschaft
Durch ein 4:2 gegen den VfB Stuttgart hat der FC Bayern München am Sonntagabend die Deutsche Meisterschaft bereits am 30. Spieltag eingetütet.
Oliver Mintzlaff (50), Aufsichtsratsvorsitzender bei RB Leipzig gratulierte umgehend: "Ihr habt souverän und völlig verdient die Schale geholt. Der FC Bayern München ist auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge. Wir wünschen dem Team und dem gesamten Club eine tolle Meisterfeier und drücken aus Sicht der Fußball-Bundesliga natürlich auch bei den bevorstehenden Aufgaben in der Champions League die Daumen."
Auch Tatjana Haenni (59), CEO bei RB Leipzig schloss sich an: "Wer nach dem 30. Spieltag nicht mehr einzuholen ist, der hat eine dominante Saison gespielt und mit außergewöhnlicher Qualität, Konstanz und Mentalität verdient die Meisterschale gewonnen."
17. April, 12.20 Uhr: Probleme in der Viererkette vorm Spiel gegen die Eintracht
Die Startelf im Topspiel bei Eintracht Frankfurt wird Ole Werner (37) wohl umbauen müssen. Vor allem in der Viererkette gibt es Probleme, wie der Trainer vor dem Auswärtsspiel sagte. Abwehrchef Willi Orban (33) hat Oberschenkelprobleme und Castello Lukeba (23) ist nach einer Adduktorenverletzung noch nicht richtig fit. Ob sie spielen werden, ist fraglich. "Wir konnten bei beiden die Belastung steigern, müssen im Training antesten, für was es reicht", so Werner.
Der Coach wird noch auf weitere wichtige Spieler verzichten müssen. Xaver Schlager (28) fällt wegen einer Gelbsperre aus, Ezechiel Banzuzi (21) verletzte sich im Training am Knie. Assan Ouédraogo (19) könnte eine Alternative für die Startelf sein.
In Frankfurt konnten die Roten Bullen bisher noch nie gewinnen. In neun Spielen holten sie fünf Remis.
Yan Diomande (19) könnte einmal mehr den Unterschied machen. Am vergangenen Spieltag glänzte er gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Dreierpack. Werner fand vor dem Spiel gegen die Eintracht lobende Worte für den 19-Jährigen: "Ich glaube, dass er für sein Alter sowohl sportlich als auch im Kopf schon sehr weit ist. Er nimmt Dinge an, wie sie sind, investiert viel, um seine Ziele zu erreichen, und ist immer mit hundert Prozent dabei"
14. April, 18.51 Uhr: Ezechiel Banzuzi verletzt
Ezechiel Banzuzi fällt verletzt aus. Der 21-jährige Mittelfeldspieler zog sich laut Vereinsangaben im Training eine Kapselverletzung im Knie zu und stehe "vorerst" nicht zur Verfügung.
Der Niederländer war im vergangenen Sommer vom belgischen Erstligisten OH Leuven nach Leipzig gewechselt, kam in 28 Pflichtspielen vornehmlich als Joker zum Einsatz, bei dem ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.
11. April, 14.32 Uhr: Startaufstellung gegen Gladbach
Pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn hat RB Leipzig seine Startaufstellung gegen Borussia Mönchengladbach verkündet.
Trainer Ole Werner nimmt nur einen Wechsel im Vergleich zum 2:1 in Bremen vor. Für den angeschlagenen Castello Lukeba spielt erwartungsgemäß El Chadaille Bitshiabu.
Startelf: Vandevoordt - Raum, Bitshiabu, Orban, Baku - Seiwald - Baumgartner, Schlager - Nusa, Romulo, Diomande
11. April, 12.58 Uhr: Nachwuchsspieler vor Wechsel nach Augsburg?
Mittelfeld-Talent Faik Sakar (18) steht vor einem Abschied von RB Leipzig. Das zumindest berichtet "Sky".
Demzufolge seien sich Spielerseite und der FC Augsburg über einen Transfer mündlich einig. Der deutsche U17-Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll bei den Fuggerstädtern einen Vertrag bis 2030 erhalten.
Der gebürtige Berliner wechselte 2022 in den Nachwuchs der Roten Bullen, kommt auf 58 Spiele in den Nachwuchsteams, in denen ihm neun Tore und fünf Vorlagen gelangen. Für die Profis kam er im Dezember 2024 beim 2:0-Auswärtssieg in Kiel kurz vor dem Abpfiff zu seiner ersten Bundesliga-Minute.
6. April, 7.26 Uhr: Castello Lukeba fällt vorerst verletzt aus
RB Leipzig muss vorerst ohne Castello Lukeba (23) auskommen. Beim 2:1 gegen Werder Bremen am Samstag zog sich der 23-Jährige eine Muskelverletzung im Bereich der linken Adduktoren zu. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit.
Wann er wieder auf dem Platz stehen wird, ist momentan noch offen und hänge vom Heilungsverlauf ab. "Ein Einsatz am nächsten Wochenende gegen Mönchengladbach ist jedoch derzeit sehr unwahrscheinlich", so RB Leipzig.
2. April, 14.43 Uhr: Yan Diomande nach Schulterbeschwerden wieder fit
Nach seiner Schulterverletzung ist Yan Diomande (19) am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Bremen wieder einsatzbereit. Auch Assan Ouedraogo (19) soll erstmals seit Mitte Januar wieder eine Option sein.
RB-Trainer Ole Werner (37) musste am Donnerstag gleichzeitig drei Ausfälle verkünden. Ersatztorhüter Leopold Zingerle (30) habe sich eine Handgelenksverletzung zugezogen und falle mutmaßlich für den Rest der Saison aus. Deshalb werde Peter Gulacsi (35, Innenbandanriss im Knie) wieder auf der Bank sitzen.
Länger dauert es auch bei Winter-Neuzugang Suleman Sani (19), der mit einer Muskelverletzung im Hüftgelenk "einige Spiele" fehlen werde.
Brajan Gruda (21), der Adduktorenprobleme von der U21-Reise mitgebracht hat, fehlt voraussichtlich nur in Bremen, ist eine Woche später gegen Gladbach wohl wieder im Kader.
31. März, 12.10 Uhr: Jonathan Norbye wechselt zu Fredrikstad FK
RB Leipzigs Abwehrtalent Jonathan Norbye (19) wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum norwegischen Erstligisten Fredrikstad FK.
Das teilte der Klub am Dienstag mit. Demnach besitzen die Norweger auch eine Kaufoption, um den 19-Jährigen fest zu verpflichten.
Im Sommer 2025 war Norbye an Arminia Bielefeld verliehen worden, ehe er im Winter vorzeitig nach Leipzig zurückkehrte.
27. März, 15.54 Uhr: DFL terminiert abschließende RB-Spiele
Am Freitag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die vier letzten Bundesliga-Spieltage terminiert.
RB Leipzig wird demnach am Freitag (24. April) um 20.30 Uhr unter Flutlicht gegen Union Berlin spielen. Es folgt das Gastspiel in Leverkusen als Topspiel am Samstagabend (2. Mai, 18.30 Uhr).
Abschließend geht es in zwei Samstagnachmittag-Partien gegen den FC St. Pauli (9. Mai) und zum SC Freiburg (16. Mai).
25. März, 13.57 Uhr: RB Leipzigs Frauen verlängern mit Torhüterin Elvira Herzog
Gute Nachrichten für die Frauenmannschaft von RB Leipzig! Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertag mit Torhüterin Elvira Herzog (26) bis 2028 verlängert.
"Hier wird kein Stillstand akzeptiert, sondern es geht immer darum, sich weiterzuentwickeln - das ist für mich Professionalität. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier persönlich und wir uns als Team gemeinsam weiterentwickeln können", wird die Spielerin zitiert.
Viola Odebrecht (43), Leiterin Frauen- und Mädchenfußball fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Elvira vorzeitig verlängern konnten. Als unsere aktuelle Nummer 1 ist sie ein wichtiger Bestandteil des Teams und gibt der Mannschaft Rückhalt und Stabilität."
21. März, 18.06 Uhr: Was ist mit Yan Diomande?
Sein Treffer zum 5:0 gegen Hoffenheim wurde wegen Hauchdünn-Abseits zurückgenommen, die Vorlage zum 4:0 durch Brajan Gruda ist ihm aber nicht mehr zu nehmen.
Dennoch gibt es Sorge um Yan Diomande, der sich bereits in der ersten Halbzeit an der Schulter verletzt hatte, aber erst Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde. "Das war schmerzhaft, wir müssen das morgen untersuchen", sagte Ole Werner am späten Freitagabend. "Wir müssen erst mal von einer Verletzung ausgehen."
Bis zum Samstagabend konnte der Verein auf TAG24-Anfrage noch kein Update geben.
19. März, 14.28 Uhr: Personal-Update vor dem Hoffenheim-Kracher
Freitag (20.30 Uhr/DAZN) geht's für RB im direkten Duell gegen die TSG Hoffenheim um einen Platz in der Champions League.
Weiter nicht am Start sein können Peter Gulacsi (35, Innenbandanriss im Knie), Kosta Nedeljkovic (20, Rückenprobleme) und Assan Ouedraogo (19, Knieprobleme). Letzterer stieg in dieser Woche aber schon wieder ins Training ein und steht laut Trainer Ole Werner (37) nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung.
19. März, 12.08 Uhr: Frauen-Team verlängert mit Torjägerin
Die Frauen-Mannschaft der Roten Bullen hat mit Marleen Schimmer (25) verlängert. Die Torjägerin bleibe bis mindestens 2028 erhalten.
Die gebürtige Mainzerin hatte zuletzt viermal in den vergangenen drei Partien getroffen, insgesamt für die Leipzigerinnen elf Tore und sechs Vorlagen in 29 Begegnungen beigesteuert.
"Sie verfügt über herausragende offensive Qualitäten und hat die Fähigkeit, Spiele zu entscheiden - insbesondere mit ihrer Dynamik am Ball und ihrer Abschlussstärke, die in der Liga ihresgleichen sucht", sagte Viola Odebrecht, Leiterin der Frauen und Mädchenabteilung.
Schimmer: "Unser Spielstil hier ist etwas Besonderes, das gibt es nicht überall. Es macht mir Spaß, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen - hier steckt eine Idee dahinter und wir glauben an das, was wir tun."
16. März, 10.33 Uhr: RB Leipzig frustriert
Eine Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen, da waren sich alle - sogar die Schwaben - am Sonntagabend beim 1:0 der Stuttgarter gegen die Roten Bullen einig. Punktgleich zu den Schwaben mit 48 Zählern und nur zwei Punkten Rückstand auf Hoffenheim wäre die Champions-League-Welt der Rasenballer auch noch vollkommen in Ordnung gewesen.
So ist das Ziel aber akut in Gefahr. Das erhoffte Feuerwerk blieb aus. RB hatte bei ein paar Abschlüssen einfach Pech, wirkte aber ansonsten sowieso sehr kraft- und zahnlos. So kommst du eben nicht nach ganz oben. "Im letzten Drittel fehlt uns ein Tick Leichtigkeit, das versuchen wir, noch besser auszuspielen", relativierte Coach Ole Werner nur nach Abpfiff.
Vielleicht braucht es aber auch mehr. Denn Fakt ist: Wird die Königsklasse verpasst, wird es in Leipzig womöglich wieder schnell ungemütlich. Aufgeben ist also keine Option. Werner muss sein Team nun wirklich motivieren, um die nötigen Zähler zu holen.
13. März, 14.16 Uhr: Mehrere Ausfälle gegen den VfB Stuttgart
Am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) steht für RB Leipzig wohl eines der wichtigsten Spiele der Saison auf dem Plan. Die Partie in Stuttgart wird ein Wegweiser sein, ob die Sachsen die Champions League erreichen.
Trainer Ole Werner (37) muss dabei auf einige Akteure verzichten, wie er am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte.
Assan Ouédraogo (19) hat diese Woche zwar wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert, ist jedoch für das Spiel am Sonntag noch keine Option. Péter Gulácsi (35) fehlt weiterhin aufgrund von Knieproblemen und Kosta Nedeljković (20) ist aufgrund von Rückenproblemen auch nicht dabei.
11. März, 15.39 Uhr: Assan Ouédraogo und Xaver Schlager wieder im RB-Training
Assan Ouédraogo (19) und Xaver Schlager (28) sind bei RB Leipzig wieder ins Training eingestiegen.
Das volle Programm konnten beide allerdings nicht absolvieren. Noch sind es nur Teile des Trainings. Der 19 Jahre alte Ouédraogo hatte sich im November eine Knieverletzung zugezogen und Mitte Januar sein Comeback gegeben. Doch gegen Freiburg musste er nach einer Stunde mit derselben Verletzung wieder vom Platz und fehlte seitdem.
Der 28 Jahre alte Schlager fing ebenfalls mit leichtem Training an, nachdem er zuletzt Adduktorenbeschwerden hatte. Sein letztes Spiel hatte der Österreicher beim 2:2 gegen Borussia Dortmund Mitte Februar bestritten.
Noch etwas geduldiger muss Torhüter Peter Gulacsi (35) sein, der sich ein Innenband im Knie gerissen hatte. Der Ungar trainiert bislang nur individuell. So auch Kosta Nedeljkovic (20), der Rückenprobleme hat und in diesem Jahr noch kein Spiel für RB absolviert hatte.
11. März, 12.41 Uhr: U19-Coach Heidinger geht, Nachfolger schon fix
RB Leipzig und U19-Trainer Sebastian Heidinger (40) gehen ab dem kommenden Sommer getrennte Wege. "Der auslaufende Vertrag des 40-Jährigen wird nicht verlängert", so der Klub auf seiner Webseite.
Schon als Spieler war er beim Aufstieg der Bullen in die 2. Bundesliga einst dabei, trainierte die U19 seit 2023 hauptverantwortlich. Neben Heidinger wird auch Co-Trainer Ronny Thielemann (52) gehen.
Das Ziel bis zum Sommer ist klar: "Gemeinsam mit 'Heidi', Ronny und der Mannschaft wollen wir alles daransetzen, die Spielzeit sportlich so erfolgreich wie möglich zu beenden und das Maximum herauszuholen", so Nachwuchs-Leiter David Wagner (54).
Zur neuen Saison übernimmt dann Marc Heidenmann (35) gemeinsam mit Daniel Zolotarev (31) die U19. Beide betreuen noch bis zum Saisonende die U17 des 1. FSV Mainz.
9. März: Maarten Vandevoordt könnte Peter Gulacsi schon abgelöst haben
Jetzt bekommt er endlich die Spielpraxis, die er sich schon lange bei RB Leipzig wünscht. Maarten Vandevoordt (23) machte gegen den FC Augsburg ein starkes Spiel, hielt unter anderem einen Elfmeter. Mit solchen Leistungen spielt er sich natürlich bei Trainer Ole Werner (37) in den Fokus, der dann abwegen muss, ob ein Torhüter-Tausch überhaupt noch einmal notwendig ist.
Normalerweise ist mit der aktuellen Stammkraft, Peter Gulacsi (35) vereinbart, dass er erst in der kommenden Spielzeit zur Nummer Zwei wird. Doch die Verletzungspause zieht sich, sein Knie macht noch nicht mit. Eine Rückkehr ist für Ende April angepeilt. In dieser Zeit kann der Belgier in Topspielen wie gegen Stuttgart und Hoffenheim weiter auf sich aufmerksam machen.
24. Februar, 12.14 Uhr: Xaver Schlager fällt mehrere Wochen aus
Bittere Diagnose: Xaver Schlager hat aus dem Spiel gegen den BVB muskuläre Beschwerden im Adduktorenbereich davongetragen, wird laut Verein "wenige Wochen" ausfallen. "Der 28-Jährige startet umgehend mit einem individuellen Reha-Programm."
Ein Einsatz am Sonntag beim HSV ist somit ausgeschlossen, einer am nächsten Samstag gegen Augsburg wohl auch.
19. Februar, 16.05 Uhr: RB Leipzig bindet Benno Kaltefleiter langfristig
Jetzt ist der Schritt gemacht! Wie bereits berichtet, bindet RB Leipzig das Eigengewächs Benno Kaltefleiter (18) langfristig an den Klub. Wie die Sachsen am Donnerstagnachmittag mitteilten, unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2029 bei den Roten Bullen.
"Ich freue mich sehr über meinen ersten Profivertrag und damit über das Vertrauen des gesamten Clubs. Auch der Weg, der mir aufgezeigt wurde, hat mich überzeugt. Für mich als Leipziger, der hier die gesamte Jugend durchlaufen hat, ist dieser Schritt natürlich etwas ganz Besonderes", wird der Spieler zitiert.
Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) ergänzte: "Benno hat sich seinen ersten Profivertrag mit viel Einsatz und guten Leistungen bei der U19, der Junioren-Nationalmannschaft und im Training des Bundesliga-Teams redlich verdient."
15. Februar, 16.36 Uhr: Max Finkgräfe in der Startelf gegen Wolfsburg
Am Sonntagabend schließt RB Leipzig den Bundesligaspieltag mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg ab. Für seine Startelf hat sich Trainer Ole Werner etwas einfallen lassen.
Und Überraschung: Max Finkgräfe feiert sein Startelfdebüt, ersetzt den gelbgesperrten David Raum! Zudem stürmt Conrad Harder für Romulo.
Nach dem anstrengenden Spiel unter der Woche nur logisch, dass etwas rotiert wird. Auch Brajan Gruda hat es zurück in die Anfangsformation geschafft.
Die RB-Elf: Gulacsi - Henrichs, Orban, Seiwald, Finkgräfe - Schlager, Gruda, Baumgartner - Diomande, Harder, Nusa
13. Februar, 15.08 Uhr: Ole Werner muss auf David Raum verzichten
Wegen seiner fünften Gelbe Karte, die er beim 2:1-Sieg in Köln gezeigt bekam, wird David Raum das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg von der Tribüne der Red Bull Arena aus verfolgen müssen.
Möglicher Ersatz könnte Max Finkgräfe sein. Der 21-Jährige kam bislang lediglich zu fünf Kurzeinsätzen in Liga und Pokal. Sonntag steht er möglicherweise erstmals in der Startelf.
10. Februar, 11.55 Uhr: Torhüter-Wechsel gegen den FC Bayern
Wie auch in den Pokalrunden zuvor gegen Magdeburg (3:1), Cottbus (4:1) und Sandhausen (4:2) wird Maarten Vandevoordt auch beim FC Bayern das Tor der Sachsen hüten.
Peter Gulacsi rückt dafür ins zweite Glied, wird Sonntag gegen Wolfsburg wieder zwischen den Pfosten stehen.
10. Februar, 10.26 Uhr: Castello Lukeba einsatzbereit gegen die Bayern?
Assan Ouedraogo (Knie) und Suleman Sani (Knöchel) fallen gegen den FC Bayern München weiterhin aus.
Dafür gab Trainer Ole Werner bekannt, dass Castello Lukeba erstmals seit dem 1:5 gegen den Rekordmeister Mitte Januar wieder im Kader stehen könnte.
Am Montag habe er erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Dienstag soll sich seine Einsatzbereitschaft klären.
6. Februar, 14.27 Uhr: Ayodele Thomas für Köln kein Thema
Trainer Ole Werner hat am Freitag ein Personal-Update vor dem anstehenden Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln gegeben.
Neben Castello Lukeba und Assan Ouedraogo fehlt auch Neuzugang Ayodele Thomas krankheitsbedingt. "Er wird Anfang nächster Woche einsteigen", kündigte sein neuer Coach an.
5. Februar, 17.30 Uhr: Timo Werner wird im Abschiedsinterview emotional
Timo Werner (29) wird vermutlich für eine lange Zeit sehr eng mit dem Namen RB Leipzig verbunden bleiben. "Ich bin sehr stolz darauf, was ich hier persönlich, aber auch mit der Mannschaft erreicht habe", erklärte er am Donnerstag in seinem Abschiedsinterview.
Er verlässt den Klub als Rekordtorschütze. In insgesamt 216 Spielen, erzielte er 113 Tore und 47 Vorlagen. Aber: "Es ist die Zeit gekommen, um Platz zu machen", gestand der 29-Jährige ehrlich.
Momente, an die er sich immer gern erinnern wird, sind für ihn das erste Champions-League-Spiel von RB Leipzig und der DFB-Pokalsieg gegen Eintracht Frankfurt 2023. "Wir haben den Pokal nicht nur als Verein geholt, sondern auch als Freunde. Das macht natürlich doppelt und dreifach Spaß", betonte Werner.
Auch die Stadt habe es ihm angetan: "Ich habe mich immer sehr gefreut, vor den Leuten hier in Leipzig zu spielen, Teil dieser Stadt, Teil dieses Vereins zu sein". Man habe auch dann noch an ihn gedacht, als er nicht mehr auf dem Platz stand.
Weil Timo Werner so eine prägende Figur für den Verein war und wohl immer bleiben wird, bekommt er am 15. Februar beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg einen offiziellen Abschied.
2. Februar, 12.48 Uhr: Yannick Eduardo wird weitergereicht
Mitte 2025 hatte RB Leipzig Yannick Eduardo (20) an den FC Dordrecht verliehen. Jetzt gibt es sehr spannende Entwicklungen rund um den Mittelstürmer.
Denn die Niederländer haben laut "Sky" die Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro gezogen, nur um Eduardo für zwei Millionen Euro an die TSG Hoffenheim weiterzuverkaufen.
Allerdings: die Sachsen bekommen wohl noch eine Verkaufsbeteiligung in Höhe von 30-35 Prozent. Es ist somit Win-Win für alle Seiten.
31. Januar, 17.50 Uhr: RB Leipzig patzt auch gegen Mainz
Nach einem Jahr Europa-Abstinenz will sich RB Leipzig bekanntlich wieder für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren.
Samstagnachmittag gab es allerdings durch das 1:2 gegen Mainz den nächsten Rückschlag bei gleichzeitigen Siegen der Konkurrenz aus Hoffenheim und Leverkusen. In Köln nächsten Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist ein Sieg beinahe Pflicht.
31. Januar, 14.27 Uhr: Startaufstellung gegen Mainz ist raus - ohne Baumi
Wegen seiner fünften Gelben Karte muss Topscorer Christoph "Baumi" Baumgartner heute zuschauen - er wird ersetzt von Conrad Harder, was die Herangehensweise gegen Mainz durchaus offensiver erscheinen lässt.
Ansonsten kann Ole Werner auf dieselbe Startelf wie beim 1:1 bei St. Pauli zurückgreifen.
Aufstellung gegen Mainz: Gulacsi - R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald - Schlager - Romulo - Diomande, Harder, Nusa
29. Januar, 12.58 Uhr: RB Leipzig verpflichtet Abdoul Kone
Jetzt ist der Deal fix! Wie seit Tagen spekuliert wechselt Abdoul Kone (20) vom französischen Zweitligisten Stade Reims zu RB Leipzig! Der Franzose wird die restliche Saison leihweise wieder in Frankreich verbringen und ab der kommenden Saison dann fest für die Rasenballer auflaufen.
"Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten. Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt", so Sportboss Marcel Schäfer (41) zum Transfer.
Der Spieler selbst freut sich auch auf seinen neuen Verein, sagte: "Die Spielweise und die Ausrichtung des Clubs passen optimal zu meinen Entwicklungszielen."
28. Januar, 13 Uhr: RB Leipzig holte nur zwei Siege aus sechs Spielen
Das ist zu wenig, was RB Leipzig aktuell an Punkten rausholt. Zwei Siege in den letzten sechs Spielen. Nur sieben Zähler aus den letzten fünf Partien. Bei der starken Konkurrenz aus Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund wird es schwer, ein Platz in der Königsklasse zu ergattern.
Weiß auch Trainer Ole Werner (37), der seine Mannschaft nach dem 1:1 in Pauli schon kritisierte, weil andere Teams gerade in einem Punkt weiter sind: "Es gibt Mannschaften, die abgezockt sind in solchen Spielen. Dahin müssen wir uns entwickeln."
Bestes Beispiel: Der BVB vor ein paar Wochen, der gegen die Kiezkicker in der 96. Minute noch den 3:2-Sieg eintütete.
25. Januar, 11.13 Uhr: Marcel Schäfer vermeidet Sieggarantie gegen Pauli und Mainz
Dienstag (20.30 Uhr/Sky) steht für RB der Nachholer beim FC St. Pauli an, der durch das 0:0 im Derby gegen den HSV die Rote Laterne an Heidenheim abgeben hat.
Dass sowohl beim Kiezklub als auch anschließend gegen den Tabellensechzehnten Mainz (31. Januar, 15.30 Uhr/Sky) jeweils ein Sieg herausspringt, man nach dem 3:0 in Heidenheim also neun Punkte gegen die Kellerkinder einfährt, hätte Marcel Schäfer zwar gern.
Aber: "Im Fußball gibt es nie Garantien, aber wir werden versuchen, [insgesamt] neun Punkte zu holen", sagte er bei Sky.
24. Januar, 14.30 Uhr: Die RB-Aufstellung gegen Heidenheim
Die Marschroute ist klar: RB Leipzig will am Samstag die drei Punkte auswärts gegen den 1. FC Heidenheim eintüten! Inzwischen hat sich Trainer Ole Werner auch für die passende Elf für den Auftrag entschieden.
Für den verletzten Castello Lukeba rückt El Chadaille Bitshiabu endlich einmal wieder in die Startelf.
Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen: Gulacsi - Baku, Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald, Schlager, Baumgartner -Diomande, Romulo, Nusa
23. Januar, 13.06 Uhr: Verpflichtung von PSV-Talent steht wohl bevor
RB Leipzig ist offenbar kurz davor, ein weiteres Offensivtalent zu verpflichten. Medienberichten zufolge sei sich der Klub weitgehend einig mit dem 18 Jahre alten Ayodele Thomas von PSV Eindhoven.
Laut Sky laufen derzeit Verhandlungen, ob der Holländer noch im Winter für eine kleine Ablöse wechselt oder ob es auf einen ablösefreien Transfer im Sommer hinausläuft.
Der 18-Jährige spielte bislang nur für die zweite Mannschaft des niederländischen Erstligisten.
23. Januar, 11.47 Uhr: Raum und Schlager verteilen Geschenke in Kinderklinik
Nachträgliche Bescherung für die Kinder in der Leipziger Uniklinik: David Raum (27) und Xaver Schlager (28) haben in dieser Woche Geschenke im Kinderkrankenhaus verteilt.
Bereits Ende des Jahres hatte die komplette Mannschaft die Wünsche der kleinen Patienten bei ihrem Besuch eingesammelt und so wurde jetzt auch die Übergabe nachgeholt.
20. Januar, 16.23 Uhr: RB Leipzigs Neuzugang Suleman Sani erstmals auf dem Platz
Die 1:5-Klatsche gegen den FC Bayern München ist verdaut, jetzt geht für RB Leipzig der Blick nach vorne. Am Dienstagnachmittag traf sich das Team von Ole Werner (37) zum öffentlichen Training am Cottaweg.
Vor gut 100 Fans durfte auch das erste Mal Winterneuzugang Suleman Sani mit auf dem Platz stehen, der einen guten Eindruck machte. "Ich mag die Atmosphäre hier sehr, alles ist top", so der Flügelspieler begeistert nach der Einheit.
Nicht so gut: Castello Lukeba und Yan Diomande konnten aufgrund von Belastungssteuerung nicht mit trainieren.
19. Januar, 11.06 Uhr: Pekka Lagerblom, Mikko Sumusalo und jetzt Matias Siltanen?
Halb Europa dürfte Matias Siltanen (18) auf der Shortlist haben. Neben Rocco Reitz (23) soll RB Leipzig auch an dem finnischen U21-Nationalspieler in Diensten des Schweden-Klubs Djurgarden Interesse zeigen.
Ein erster Kontakt sei laut der schwedischen Zeitung "Expressen" auch schon hergestellt worden. Ob es tatsächlich zum Transfer des Mittelfeldspielers nach Sachsen - und wenn ja, wann - kommt, steht noch in den Sternen.
Siltanen wäre nach Pekka Lagerblom (2011 bis 2012) und Mikko Sumusalo (2014 bis 2016) immerhin schon der dritte Finne, der bei den Bullen unterschreibt.
16. Januar, 14.56 Uhr: Assan Ouedraogo verpasst Bundesliga-Topspiel
Neben Lukas Klostermann und Johan Bakayoko muss Ole Werner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München auch auf Assan Ouedraogo verzichten.
"Er hat wieder Probleme an der gleichen Stelle", sagte der Trainer am Freitag über den 19-jährigen Mittelfeldspieler, der gegen Freiburg 60 Minuten zum Einsatz gekommen war. Ihn plagen demnach wieder Probleme in der Kniekehle.
13. Januar, 18.17 Uhr: RB verpflichtet Offensivtalent Suleman Sani (19)
Wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab, wird der 19-jährige Suleman Sani ab sofort die Roten Bullen verstärken. Der Offensivspieler wechselt vom slowakischen Erstligisten AS Trenčín in die Messestadt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.
"Er bringt ein spannendes Profil und alle Anlagen mit, um bei RB Leipzig die nächsten Entwicklungsstufen zu gehen", sagte Marcel Schäfer (41), Geschäftsführer Sport in einer Pressemitteilung des Vereins.
"Suleman kommt hauptsächlich über die linke Seite, verfügt über ein hohes Tempo, ist aufgrund seiner Physis schwer vom Ball zu trennen und sucht gerne die Tiefe. Auch gegen den Ball arbeitet er intensiv und legt die richtige Einstellung an den Tag."
In 59 Pflichtspielen erzielte er bisher 16 Tore und sieben Assists. Er spielte in der UEFA Youth League und der U20-Weltmeisterschaft. Wie die deutsche Presseagentur erfuhr, zahlte RB Leipzig eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro.
13. Januar, 14.25 Uhr: Ole Werner will nicht über mögliche Transfers reden
Suleiman Sani (19) befindet sich laut "Sky" bereits in Leipzig, soll zeitnah wohl den Medizincheck absolvieren. Timo Werner (29) befindet sich in Verhandlungen mit MLS-Klub San José Earthquakes. Ein Wechsel steht wohl unmittelbar bevor.
Zu beiden Themen wollte sich RB-Coach Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel am Mittwoch aber recht wenig äußern. Lächelnd sagte er, dass noch nichts klar zu vermelden sei und es deswegen auch noch nichts zu sagen gäbe.
Nur so viel: Timo Werner wurde für Verhandlungen nicht freigestellt und steht für den Kader grundsätzlich zur Verfügung.
12. Januar, 18.07 Uhr: RB Leipzig mit Interesse an Slowakei-Flitzer?
Der erste Winter-Zugang bei RB Leipzig soll laut Medienberichten kurz bevorstehen.
Suleman Sani (19), ein Flügelstürmer des slowakischen Erstligisten AS Trencin, soll sich in Verhandlungen mit den Sachsen befinden. Die Klubs seien in "fortgeschrittenen Gesprächen", meldet Sky, die von einer Ablösesumme zwischen fünf und sieben Millionen Euro berichten.
Trotz Interesses anderer Vereine soll RB die Nase vorn haben.
Der Nigerianer kam im September 2024 aus seiner afrikanischen Heimat in die Slowakei, kommt in 40 Pflichtspielen auf fünf Tore und fünf Vorlagen. In dieser Saison sind es drei Treffer und vier Assists in 14 Partien.
12. Januar, 12.03 Uhr: Diomande im Privatjet nach Leipzig geflogen?
Am Tag nach dem Afrika-Cup-Aus in Marokko ist RB Leipzig Yan Diomande mangels Alternativen auf Linienflügen per Privatjet nach Sachsen geflogen haben. Eine entsprechende BILD-Meldung bestätigte der Verein TAG24.
Ohne eine Winterpause gehabt zu haben, wird er sich ab Montag auf das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Mittwoch, 20.30 Uhr) vorbereiten.
11. Januar, 8.09 Uhr: Viertelfinal-Aus für Yan Diomande
Nach dem Afrika-Cup-Aus mit der Elfenbeinküste kehrt Yan Diomande (19) nun doch vorzeitig nach Leipzig zurück. Der 19-Jährige schaffte es mit seiner Mannschaft bis ins Viertelfinale, wo sie sich am Samstag gegen den Rekordtitelträger Ägypten (2:3) geschlagen geben mussten.
RB Leipzig findet auf X (ehemals Twitter) einige tröstende Worte: "Kopf hoch, Yan. Wir sind stolz auf dich und deine Leistung".
Ob Diomande schon in der kommenden Woche wieder für die Rasenballer zum Einsatz kommt oder ob er zuerst in den wohlverdienten Urlaub geschickt wird, ist ungewiss.
8. Januar, 9.56 Uhr: Leipzigs Offensive geschwächt
Ein Grund für die letzten zwei Niederlagen in der Bundesliga waren sicherlich die vielen Ausfälle bei RB Leipzig, gerade in der Offensive. Die Hoffnung war, dass sich die Lage nach dem Trainingslager verbessert. Das ist aber nicht so wirklich der Fall.
Zwar werden Romulo (23) und Antonio Nusa (20) gegen Pauli wohl wieder zur Verfügung stehen. Bei 100 Prozent sind sie aber noch nicht. Johan Bakayoko (22, muskuläre Probleme) und Yan Diomande (19, Afrika Cup) sind gleich gar nicht dabei.
6. Januar, 21.46 Uhr: Yan Diomande trifft und steht im Viertelfinale
RB Leipzigs Hoffnungen, dass Flügelflitzer Yan Diomande frühzeitig vom Afrika-Cup zurückreisen könnte, haben sich weiter geschmälert.
Der 19-Jährige traf für die Elfenbeinküste beim 3:0 gegen Burkina Faso zum zwischenzeitlichen 2:0. Mit seinem Heimatland erreichte der Ivorer so das Viertelfinale, in dem es am Samstag (20 Uhr MEZ) gegen Ägypten geht.
3. Januar, 14.04 Uhr: Yan Diomande wird "Rookie of the Month" - obwohl er nur zweimal gespielt hat
Es könnte aktuell nicht besser laufen für den 19-jährigen Yan Diomande. Beim Afrika Cup hat er sich mit der Elfenbeinküste für das Achtelfinale qualifiziert und auch in der Bundesliga hat er jetzt eine Auszeichnung bekommen.
Diomande wurde in der Online-Abstimmung zum "Rookie of the Month" in der Fußball-Bundesliga gewählt. Er setzt sich dabei gegen seinen Teamkollegen Conrad Harder (20) und gegen Mio Backhaus (21) von Werder Bremen durch.
Das Besondere: Durch die Länderspiele mit der Elfenbeinküste hat Diomande im Dezember nur zwei Spiele für die Roten Bullen absolviert. Am 13. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt erzielte er aber einen Hattrick als zweitjüngster Spieler in der Geschichte der Bundesliga.
Ligaweit hat nur Harry Kane (32) vom FC Bayern München im Dezember mehr Tore erzielt als Diomande.
1. Januar, 14.06 Uhr: Yan Diomande im Afrika Cup weiter
RB Leipzig wird so schnell noch nicht wieder auf die Dienste von Yan Diomande (19) zurückgreifen können.
Der Offensivstar der Sachsen hat sich mit der Elfenbeinküste für das Achtelfinale im Afrika Cup qualifiziert. Im letzten Spiel der Gruppenphase gegen Gabun (3:2) wurde Diomande immerhin in der 82. Minute eingewechselt.
Am 6. Januar geht es für die Ivorer als nächstes gegen Burkina Faso weiter.
31. Dezember, 13.38 Uhr: Drei RB-Spieler für Auszeichnungen nominiert
Yan Diomande (19) und Conrad Harder (20) wurden für den "Rookie of the Month"-Titel im Dezember nominiert.
Für die beiden RB-Profis und Bremen-Keeper Mio Backhaus (21) kann noch bis 1. Januar (23.59 Uhr) auf rookie-award.com abgestimmt werden.
Auf easports.com wird zudem der "Player of the Month" gesucht. Neben Diomande könnt Ihr Eure Stimme auch Christoph Baumgartner (26) geben - mit 16 Torbeteiligungen in 18 Spielen Leipzigs Topscorer der Saison.
31. Dezember, 11.56 Uhr: Silvester-Gerücht um Luka Vuskovic
Freilich, nicht an allen Gerüchten ist letztlich auch wirklich etwas dran. Doch eine nun aufgeploppte Spekulation würde durchaus Sinn ergeben.
Denn für Luka Vuskovic (18), an den HSV ausgeliehener Verteidiger und Kunsttorschütze im Nordderby gegen Bremen (3:2), soll RB Leipzig bei dessen Stammverein Tottenham Hotspur angefragt und Interesse hinterlegt haben. Das zumindest behauptet das Portal "CaughtOffside", das diese Info aus dem Beraterumfeld bekommen haben will.
Der Premier-League-Klub wolle aber offenbar keine Anstalten machen, sein Versprechen auf die Zukunft ziehen zu lassen. Vielmehr ist man mit der Entwicklung des Kroaten zufrieden, der laut seines Vaters Daniel gar beim HSV bleiben und mit seinem voraussichtlich noch bis 2027 wegen Dopings gesperrten Bruder Mario zusammenspielen will.
29. Dezember, 10.13 Uhr: In diesem Luxushotel checkt RB Leipzig fürs Trainingslager ein
Kurz nach dem Jahreswechsel reist RB Leipzig am 2. Januar ins Winter-Trainingslager an die Algarve. In der südlichsten Region Portugals bereitet sich der Bundesliga-Vierte sechs Tage lang auf die zwei restlichen Hinrunden-Spiele und die Rückserie vor.
Im zur Hilton-Gruppe zählenden Luxushotel "Conrad Algarve", der Name dürfte Stürmer Conrad Harder gefallen, im Ort Almancil dürften keine Wünsche der Profis offenbleiben, die bei Temperaturen um 15 Grad deutlich mildere Bedingungen vorfinden werden, als im kalten Deutschland.
Wie der Homepage der Unterkunft zu entnehmen ist, wird diese zweieinhalb Wochen nach der RB-Abreise vom 25. Januar bis 1. März vorübergehend geschlossen werden - aufgrund von Renovierungsarbeiten, wie es heißt.
23. Dezember, 12.23 Uhr: Amadou Haidara verlässt RB Leipzig in Richtung Frankreich
Kaum ist die Weihnachtspause erreicht, hat RB Leipzig seinen ersten Winter-Abgang offiziell gemacht. Amadou Haidara (27) verlässt den Klub nach fast genau sieben Jahren und wird sich zum 1. Januar 2026 dem RC Lens, dem derzeitigen Tabellenführer der französischen Ligue 1, anschließen.
Der Anfang 2019 von Salzburg nach Leipzig gewechselte Nationalspieler Malis hat maßgeblich zum Erfolg der vergangenen Jahre beigetragen. Er erzielte insgesamt 15 Tore für die Bullen und bereitete 13 weitere Treffer vor. Seine größten Erfolge waren beide DFB-Pokal-Siege.
"Doudou war über viele Jahre ein sehr wichtiger Spieler für RB Leipzig", so Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41). "Wir wünschen ihm für den Afrika-Cup und seinen nächsten Schritt beim RC Lens selbstverständlich sportlich wie persönlich maximalen Erfolg."
22. Dezember, 13.58 Uhr: RB Leipzig holt Norbye vorzeitig aus Bielefeld zurück
Diese Leihe war nicht wirklich erfolgreich! Jonathan Norbye (18), der die U19 von RB Leipzig in der vergangenen Saison noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte und im Sommer zu Arminia Bielefeld ging, ist zurück bei den Sachsen.
Wie die Rasenballer mitteilten, wurde das Leihgeschäft, das eigentlich bis 2026 angedacht war, vorzeitig beendet. Der Abwehrspieler lief in der Hinrunde achtmal für die zweite Mannschaft der Arminia auf, im Profiteam kam er nicht zum Einsatz.
Die Roten Bullen wollen nun gern einen anderen Verein finden, der dem 18-Jährigen mehr Einsatzzeiten bieten kann.
21. Dezember, 9.30 Uhr: RB Leipzig muss sich in der Winterpause sammeln
Lange ist die Bundesliga-Pause nicht. Spätestens nach Weihnachten und Silvester müssen die Roten Bullen schon wieder in den Arbeitsmodus schalten.
Dann vielleicht mit ein paar Spielern mehr an Bord. Gegen Leverkusen musste Trainer Ole Werner auf zahlreiche seiner Akteure verzichten. Im neuen Jahr könnten wertvolle Bausteine wie Antonio Nusa und Assan Ouedraogo wieder in den Kader zurückkehren.
Wird wichtig sein, denn nach zwei Pleiten in Folge wollen die Sachsen zurück in die Erfolgsspur.
20. Dezember, 17.30 Uhr: Conrad Harder UND Romulo stürmen gegen Leverkusen
Weihnachts-Überraschung in der Leipziger Startelf: Ole Werner stellt mit Conrad Harder und Rückkehrer Romulo gleich zwei nominelle Stürmer auf. Weiterhin beackert Tidiam Gomis den Flügel, da Yan Diomande (Afrika-Cup) und der verletzte Johan Bakayoko fehlen.
Auch Kasper Hjulmand hat nach dem 2:0 gegen Köln rotiert und bringt mit Loïc Badé, Jeanuël Belocian, Martin Terrier, Nathan Tella und den Ex-Leipziger Patrik Schick gleich fünf Neue rein.
RB Leipzig: Gulacsi - Raum, Lukeba, Orban, Nedeljkovic - Seiwald - Schlager, Baumgartner - Gomis, Harder - Romulo
Bayer Leverkusen: Flekken - Belocian, Badé, Andrich - Tella, Tillman, Aleix Garcia, Arthur - Terrier, Hofmann - Schick
19. Dezember, 11.19 Uhr: DFL setzt neue Spielansetzungen fest
Ein Spiel findet am Samstagabend in 2025 für RB Leipzig noch statt. Trotzdem geht der Blick natürlich schon auf das neue Jahr. Gut, dass die DFL nun die Spiele bis März terminiert hat.
Am 31. Januar empfangen die Sachsen 15.30 Uhr den 1. FSV Mainz 05, am Sonntag, den 8. Februar reisen die Roten Bullen zum 1. FC Köln. Hart: Nur drei Tage später steht das DFB-Pokalspiel beim FC Bayern München auf dem Plan. Am darauffolgenden Sonntag empfangen die Rasenballer zudem den VfL Wolfsburg - das wird eine krasse Woche.
Eine Woche später, am Samstag, den 21. Februar kommt es dann zum Kracher-Topspiel daheim gegen Borussia Dortmund. Zum Abschluss des 24. Spieltags reisen die Leipziger am 1. März zudem noch zum Hamburger SV. Anpfiff ist 19.30 Uhr.
18. Dezember, 16.08 Uhr: Baku und Romulo zum Topspiel gegen Bayer zurück
Cheftrainer Ole Werner kann im Topspiel wieder auf Ridle Baku (27) und Romulo (23) setzen. "Sie sind Teil des Kaders. Sie sind fit für mehr als zehn Minuten. Wie viele Minuten es am Ende werden, wissen wir nach dem Abschlusstraining", sagte der 37-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.
Allerdings muss RB Leipzig auf Johan Bakayoko (22) verzichten, der muskuläre Probleme hat. Die Verletzten-Liste der Leipziger ist lang und schmerzhaft. Ihnen fehlen unter anderem Antonio Nusa (20, Syndesmoseband-Problem), Assan Ouédraogo (19, Sehnenproblem im Knie), Viggo Gebel (18, Kreuzbandriss), Ezechiel Banzuzi (20, Muskelproblem im Oberschenkel) und Kevin Kampl (35, private Gründe).
Werner möchte trotzdem den siebten Heimspiel-Sieg in Serie mitnehmen, der außerdem Vereinsrekord bedeuten würde.
"Ich erwarte ein absolutes Topspiel, trotz der Personalsituation auf beiden Seiten. Weil es zwei Mannschaften sind, die immer nach vorne spielen", kündigte der RB-Trainer an.
15. Dezember, 10.46 Uhr: Schäfer spricht über mögliche Abgänge
Nach der katastrophalen letzten Saison musste RB Leipzig im Sommer einen großen Umbruch durchführen, um wieder in die Spur zu kommen. Das hat bis hierhin geklappt. Klar aber auch, dass die neuen Topspieler wie Yan Diomande (19) Begehrlichkeiten wecken. Müssen sich die Sachsen schon für den nächsten Umbruch bereit machen?
Laut Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer eigentlich nicht. Der 41-Jährige am Sonntag bei "Sky90": "Unser Bestreben nach dem Umbruch ist, einen Kader zu haben, der zwei, drei Jahre zusammensteht. Wir wollen uns weiterentwickeln und das Maximum aus dieser Mannschaft herausholen."
10. Dezember, 14.16 Uhr: Neue RB-Geschäftsstelle eröffnet
Nach fünf Jahren Plan- und Bauzeit wurde am Mittwoch die neue Geschäftsstelle von RB Leipzig an der dazugehörigen Adresse "Arenablick 1" eröffnet. Dabei waren nicht nur Hunderte RB-Mitarbeitende, sondern auch die Spielerinnen und Spieler sowie geladene Gäste wie aus der Politik und vom DFB.
Die Geschäftsstelle umfasst eine Gesamtfläche von 14.500 Quadratmetern und bietet Platz für 300 Mitarbeitende. Auf dem Dach und der Fassade des Gebäudes sind insgesamt 288 Photovoltaikanlagen-Module angebracht.
9. Dezember, 16.54 Uhr: Yan Diomande für Afrika-Cup nominiert
Starke Leistungen werden belohnt: Am Samstag gegen Eintracht Frankfurt schnürte er noch den Dreierpack, nun geht es für RB Leipzigs neuen Superstar Yan Diomande auf große Reise. Der 19-Jährige wurde in den Kader der Elfenbeinküste für den Afrika-Cup berufen.
Das Turnier findet vom 21. Dezember bis zum 18. Januar in Marokko statt. In Gruppe F treffen Diomande und seine Mitstreiter auf Mosambik (24. Dezember), Kamerun (28. Dezember) und Gabun (31. Dezember).
Das bedeutet allerdings auch, dass RB schon beim letzten Bundesligaspiel 2025 gegen Bayer Leverkusen ohne den Ivorer auskommen muss. Ein mögliches Viertelfinale wird am 10. Januar ausgetragen.
Sollte die Elfenbeinküste sogar ins Finale kommen, verpasst Diomande auch das Topspiel gegen die Bayern, das am selben Wochenende stattfindet.
6. Dezember, 17.27 Uhr: Startaufstellung für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt
Ole Werner hat dreimal gewechselt nach dem Pokalsieg über Magdeburg. Peter Gulacsi kehrt ins Tor zurück, Xaver Schlager ersetzt Ezechiel Banzuzi und Kosta Nedeljkovic kommt zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison, verdrängt Lukas Klostermann.
RB Leipzig: Gulacsi - Raum, Lukeba, Orban, Nedeljkovic - Seiwald - Baumgartner, Schlager - Diomande, Harder, Nusa
Frankfurt: Zetterer - Koch, Theate, Collins - Brown, Chaibi, Dahoud, Kristensen - Doan, Bahoya - Batshuayi
4. Dezember, 11.22 Uhr: Johan Bakayoko gegen Frankfurt wieder eine Option?
Ole Werner stehe gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "im Großen und Ganzen" der gleiche Kader zur Verfügung, wie beim Pokal-Erfolg über Magdeburg.
"Johan wird heute trainieren, wird morgen einen richtigen Belastungstest haben und dann gucken wir, ob es bei ihm reicht", sagte Werner über den wegen muskulärer Beschwerden vorm Magdeburg-Spiel kurzfristig ausgefallenen Flügelspieler. "Wir sind guter Dinge, dass er zumindest im Kader sein kann."
Romulo (23, Sehnenreizung im rechten Kniebereich) werde demnächst voraussichtlich wieder ans Team herangeführt. "Die Zeichen sind positiver als in den letzten Wochen, dass es in die richtige Richtung geht", so sein Coach.
1. Dezember, 16.30 Uhr: Ridle Baku fällt verletzt aus
Ganz bitter: Wie RB Leipzig am Montag bekannt gab, hat sich Ridle Baku (27) beim Spiel gegen Gladbach am Freitag eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.
Eine genaue Diagnose stehe noch aus, für das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Magdeburg fällt der Verteidiger aber definitiv aus.
Darüber hinaus werden auch Timo Werner (29, muskuläre Probleme), Romulo (23, Sehnenreizung im rechten Kniebereich), El Chadaille Bitshiabu (20, Muskelverletzung), Assan Ouédraogo (19, Sehnenverletzung), Viggo Gebel (18, Kreuzbandriss), der Langzeit-Verletzte Benny Henrichs (28, Achillessehnenriss) sowie Kevin Kampl (35) aus privaten Gründen fehlen.
28. November, 19.30 Uhr: Diese Elf soll Gladbach am Freitagabend schlagen
Am Freitagabend wollen die Roten Bullen die nächsten drei Punkte gegen Borussia Mönchengladbach einfahren. Bei der Aufstellung gibt es dabei keine großen Überraschungen.
Nachdem klar war, dass Romulo und Assan Ouedraogo ausfallen werden, stand schon fest, dass Trainer Ole Werner umstellen muss. Für den Brasilianer bekommt erneut Conrad Harder eine Startelf-Chance. Xaver Schlager rückt für Ouedraogo rein.
Gladbach startet im Vergleich zum letzten Spiel unverändert.
Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks - Castrop, Engelhardt, Netz, Reitz, Neuhaus - Honorat, Tabakovic
RB Leipzig: Gulacsi - R. Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, X. Schlager, Baumgartner - Diomande, Harder, Nusa
27. November, 19 Uhr: RB-Stars verzaubern Kinderstation im Krankenhaus
Da funkelten die Kinderaugen! Am Mittwochnachmittag besuchten mehrere RB-Profis die Kinderklinik der Leipziger Uniklinik.
Mit im Gepäck hatten sie jede Menge Weihnachtsgeschenke und ein offenes Ohr für die kleinen Patienten. "Wir sind in der Kinderklinik, um den Kids, aber auch den Familien und Mitarbeitenden eine Freude zu machen, sie vielleicht auch ein bisschen abzulenken", äußerte sich David Raum (27) und sprach davon, etwas "zurückgeben" zu wollen.
Der Kapitän, der zusammen mit seinen Kollegen einige Weihnachtswünsche mitgenommen hat und vielleicht erfüllen kann, traf auch alte Bekannte wieder. Vor einem Jahr lernte er eine Mutter und ihr Baby kennen, das gerade eine Therapie begonnen hatte. "Jetzt steht die letzte Behandlung an und die Kleine darf bald nach Hause. Das zu sehen, hat mich sehr bewegt, geht mir persönlich nah und erdet auch."
24. November, 10.01 Uhr: Hat Jürgen Klopp nicht den richtigen Job?
Jürgen Klopp (58) ist als Global Head of Soccer für die Red Bull GmbH tätig. Zumindest Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) glaubt aber nicht, dass er dort ewig bleibt.
"Ich kann ihn mir einfach nicht als Funktionär vorstellen, der durchs ganze Land reist, nach New York und sich um mehrere Teams kümmert", so Hoeneß am Sonntag im "OMR-Podcast" und ergänzte: "Und ich glaube nicht, dass das langfristig ein gutes Modell ist. Ich glaube auch nicht, dass er das ewig machen wird, das kann ich mir nicht vorstellen."
Viel mehr gebe es laut dem 73-Jährigen für Klopp nur eine richtige Aufgabe: "Ich sehe Jürgen Klopp nur auf dem Platz."
23. November, 14.47 Uhr: Harder in der Startelf gegen Bremen
Conrad Harder bekommt seine Chance! Der Däne steht gegen Werder Bremen in der Startelf, weil Romulo wie erwartet verletzt ist und gar nicht erst mit im Kader steht.
Ansonsten gibt es keine Überraschungen in der Startelf von Ole Werner. Wieder steht Yan Diomande für Johan Bakayoko zu Beginn auf dem Platz.
18. November, 10.46 Uhr: Assan Ouedraogo und Ridle Baku vergolden
Für Assan Ouedraogo (19), Ridle Baku (27) und David Raum (27) hätte das abschließende Spiel der WM-Quali nicht besser laufen können. In ihrem heimischen RB-Wohnzimmer gewannen die DFB-Nationalkicker 6:0 gegen die Slowakei, die den Umweg über die Playoffs gehen muss.
Sensationell: Ouedraogo kam in der 77. Minute zu seinem ersten A-Länderspiel für den DFB, traf bereits 102 Sekunden später zum 6:0-Endstand - und ist damit jüngster deutscher Debüt-Torschütze seit Klaus Stürmer 1954. Zwölf Zeigerumdrehungen zuvor war auch Baku treffsicher - nur drei Minuten nach seiner Einwechslung.
David Raum war zwar an einem Tor direkt beteiligt, stand aber 72 Minuten auf dem Rasen, ehe er von Frankfurts Nathaniel Brown (22) ersetzt wurde.
10. November, 13.51 Uhr: RB Leipzig weiht neuen Fußballplatz in Brasilien ein
RB-Geschäftsführer Johann Plenge (40) war am Wochenende im brasilianischen Bragança Paulista zu Besuch, um dort im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit dem örtlichen RB-Klub ein Fußballfeld für Kinder und Jugendliche zu eröffnen.
Sechs Monate lang war neuer Bodenbelag verlegt, neue Tore und Netze gebaut und ein Beleuchtungssystem installiert worden, wobei die Kosten von den beiden Vereinen übernommen wurden. Plenge dazu: "Wir freuen uns, mit diesem Projekt einen weiteren kleinen Beitrag in diesem fußballbegeisterten Land geschaffen zu haben. Für die Kinder. Für den Fußball."
7. November, 15.47 Uhr: Nicolas Seiwald spricht über den Spieltags-Ablauf
Nicolas Seiwald (22) ist aus dem Mittelfeld von RB Leipzig im Augenblick nur schwer wegzudenken. Das war nicht immer so. Doch wie Landmann Christoph Baumgartner (26) scheint der Österreicher endlich seine Form gefunden zu haben.
In einem hauseigenen Videoformat der Sachsen ließ sich der 22-Jährige jetzt tief in die Karten schauen und stellte sich verschiedenen Zuschauerfragen. Unter anderem beschrieb Seiwald seinen Tagesablauf vor einem Heimspieltag:
"Ich steh zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr auf. Dann frühstücke ich zu Hause, bereite mich bisschen vor. 11.45 Uhr treffen wir uns am Stadion, damit wir dann gemeinsam mit dem Bus rüberfahren zum Cottaweg. Da ist dann Mittagessen, in der Pause danach leg ich mich noch einmal hin und dann geht es auch schon los mit der Abschlussbesprechung, wo wir auch die Aufstellung gesagt bekommen."
1. November, 18.29 Uhr: RB Leipzig auf dem zweiten Platz
Nach dem 3:1-Erfolg über den VfB Stuttgart ist RB Leipzig nach dem neunten Spieltag nicht von dem zweiten Rang zu verdrängen.
Am kommenden Samstag geht es für die Sachsen zur TSG Hoffenheim. "Wir wollen hungrig bleiben, dranbleiben. Wir bereiten uns jetzt auf Hoffenheim vor und wollen nachlegen", so Coach Ole Werner (37).
1. November, 14.28 Uhr: RB Leipzigs Aufstellung gegen Stuttgart
Spitzenspiel in der Red Bull Arena. Am Samstagnachmittag will RB Leipzig den VfB Stuttgart bezwingen. Trainer Ole Werner setzt dabei nicht wirklich auf Überraschungen, obwohl es im Vergleich zum 4:1 in Cottbus vier Veränderungen gibt.
Yan Diomande, Romulo und Antonio Nusa bilden wieder den Angriff. Dahinter siedeln sich Assan Ouédraogo und Christoph Baumgartner an, dicht gefolgt von Nicolas Seiwald und Ridle Baku.
In der Abwehr verteidigen Willi Orban, David Raum und Castello Lukeba. Im Kasten steht Peter Gulacsi.
25. Oktober, 12.08 Uhr: Yan Diomande verrät trauriges Familien-Detail
RB Leipzigs Sommerneuzugang Yan Diomande (18) macht bisher einen sehr guten Eindruck. Für 20 Millionen Euro kam der Ivorer aus Leganes. Dort erzielte er im Mai auch sein erstes Profi-Tor - und weinte danach.
Warum? Darüber klärte er im Interview mit der "Sport Bild" auf:
"Kurz bevor ich meinen Vertrag in Spanien unterschrieben habe, ist meine kleine Schwester gestorben. Ich habe deshalb meiner Mutter versprochen, dass ich mein nächstes Tor ihr widmen werde. Eigentlich mag ich es nicht, meine Emotionen zu zeigen, aber nach dem Treffer ist es aus mir einfach herausgebrochen."
23. Oktober, 15.58 Uhr: Fällt Johan Bakayoko in Augsburg aus?
RB Leipzig muss beim Auswärtsspiel in Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) möglicherweise auf Stammspieler Johan Bakayoko (22) verzichten.
Der Rechtsaußen habe einen Schlag auf die Wade bekommen, bestätigte Trainer Ole Werner (37) am Donnerstag. "Da gucken wir, ob er morgen trainieren kann und wir ihn mitnehmen können."
Max Finkgräfe hingegen könnte im Falle weiterer Ausfälle wieder im Kader stehen, ein Einsatz ist aber höchst fraglich. "Max ist wieder mit im Training, wird sicherlich im Laufe der nächsten Woche wieder ein Kandidat für den Kader sein."
20. Oktober, 9.45 Uhr: Ole Werner lobt "junge und entwicklungsfähige Mannschaft"
Nach dem Sieg gegen den HSV zeigte Ole Werner (37) sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir haben eine sehr junge und entwicklungsfähige Mannschaft, die auch mal in einem Spiel schwierige Phasen überstehen muss. Das ist die beste Basis und darauf können wir wirklich stolz sein", sagte er nach dem Spiel.
Sonderlob gab es unter anderem auch für den "Man of the Match" Christoph Baumgartner (26), der einen Doppelpack erzielte und mit aktuell vier Treffern seine Torbilanz aus der vergangenen Saison bereits übertroffen hat.
Baumgartner ist zufrieden mit seiner Leistung: "Aktuell gelingt es mir, der Mannschaft zu helfen. Diesen Lauf gilt es so lange wie möglich fortzuführen."
Der 26-Jährige sieht wie Werner aber auch, dass das Team noch stärker sein könnte. "Wir haben noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Wir können noch besser spielen", räumte er ein.
16. Oktober, 16.33 Uhr: Christoph Baumgartner erhält Europäisches Fair-Play-Diplom
Im Rahmen des Länderspiels der österreichischen Nationalmannschaft gegen San Marino in der vergangenen Woche erhielt der Leipziger Offensivmann Christoph Baumgartner (26) das Europäische Fair-Play-Diplom.
Er wurde für sein 2022 in Kakule (Uganda) gegründetes Ausbildungszentrum ausgezeichnet, in dem vor allem Frauen unterstützt und gefördert werden. Inzwischen werden vor Ort an der "Baumi Junior School" sogar die Kinder der Frauen unterrichtet. Auch der Bau von Brunnen wird von dem Projekt unterstützt.
"Es geht mir nicht darum, mich zu profilieren oder gute PR zu bekommen. Wir haben uns aber mittlerweile dazu entschlossen, das Projekt öffentlich zu machen, um vor Ort noch mehr bewegen zu können", so Baumgartner über sein Engagement.
14. Oktober, 10.43 Uhr: Stammspieler David Raum und Joker Ridle Baku sichern DFB-Elf Platz 1
Mit David Raum in der Startelf und Ridle Baku als Einwechselspieler in der Nachspielzeit hat die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend einen wichtigen 1:0-Erfolg in der WM-Quali in Nordirland eingefahren.
Damit bleibt das DFB-Team Gruppenerster und ist weiter punktgleich mit der Slowakei, die Luxemburg 2:0 besiegten.
Die abschließenden beiden Quali-Spiele kommen gehen am 14. November (in Luxemburg) und am 17. November (gegen die Slowakei) über die Bühne. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM.
12. Oktober, 21.12 Uhr: RB Leipzigs Nationalspieler verbuchen Erfolge
Seit Ende der Woche haben sich mehrere Leipziger während ihrer Länderspielreisen beweisen können und so manchen Erfolg verbucht.
So hat Antonio Nusa (20) großen Anteil am 5:0-Kantersieg Norwegens gegen Israel, war an insgesamt drei Toren beteiligt, bereitete zwei für Goalgetter Erling Haaland (25) vor. Die WM-Teilnahme der Skandinavier ist somit (fast) in trockenen Tüchern.
Auch für Neuzugang Yan Diomande lief es im WM-Quali-Spiel der Elfenbeinküste richtig gut: Der 18-Jährige gab sein Debüt beim 7:0-Sieg gegen die Seychellen und steuerte direkt einen Treffer bei.
Und auch die deutschen Nationalspieler wussten am Freitag gegen Luxemburg zu überzeugen. David Raum (27) leitete mit einem sehenswerten Freistoßtreffer den 4:0-Sieg ein, Ridle Baku (27) stand zum ersten Mal seit vier Jahren wieder für die Nationalelf auf dem Rasen.
Über sein Debüt für die U21 durfte sich zwar Assan Ouedraogo (19) freuen, leider aber nicht über einen Sieg. Deutschland musste sich Griechenland mit 2:3 geschlagen geben.
9. Oktober, 14.42 Uhr: RB Leipzig weiht neue Trainingsplätze ein
Auf dem ehemaligen Gelände des BSV Schönau sind drei neue Plätze, ein modernes Funktionsgebäude und eine Naturtribüne für die Kicker von RB Leipzig fertiggestellt worden.
Besonders der Nachwuchs wird davon profitieren. "Auf rund 33.400 Quadratmetern sind drei neue Spielflächen entstanden – darunter ein Rollhybridrasen-Großfeld mit Rasenheizung und 800-Lux-Flutlicht, das bereits als Hauptspielstätte unserer U17 in der DFB-Nachwuchsliga dient", schreibt der Bundesligist.
Die Kapazität des RBL-Trainingszentrums wächst durch die Erweiterung auf nun elf Plätze.
5. Oktober, 9.46 Uhr: RB Leipzig spielt jetzt Männerfußball
Nach dem mehr als überzeugenden 1:1 bei Borussia Dortmund durften sich die Spieler von RB Leipzig auch mal selbst loben. Die Mannschaft ist reifer geworden. Spielt, trotz vieler Jugendspieler stabilen Fußball.
Fand auch Abwehrmann Ridle Baku (27) nach Abpfiff: "Ich bin sehr stolz auf die Truppe. Wir haben heute Männerfußball gespielt. Wir sind eine Spitzenmannschaft, das wissen wir, wir haben es nur nicht immer gezeigt. Aber jetzt müssen wir dranbleiben und weiter Schritte nach vorn machen, wir wollen Champions League spielen."
29. September, 9.03 Uhr: RB Leipzig muss gegen Borussia Dortmund aufrüsten
Vier Siege in den letzten vier Spielen: sowohl der BVB als auch RB Leipzig haben aktuell einen Lauf in der Bundesliga. Jetzt kommt es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum großen Aufeinandertreffen. Aber gerade die Rasenballer hatten Glück, dass es beim knappen 1:0 in Wolfsburg geblieben ist. Defensiv ist da aktuell durchaus Lúft nach oben.
Weiß auch Ex-Kapitän Willi Orban (32): "Da müssen wir einen Tick bessere Leistung bringen. Das ist natürlich ein Vorteil, dass Dortmund unter der Woche zu Hause gegen eine spanische Mannschaft spielt."
26. September, 12.51 Uhr: Domenico Tedesco schon wieder vor dem Aus?
Erst vier Spiele betreute Domenico Tedesco (40) als Trainer von Fenerbahce Istanbul. Nun könnte die Türkei-Reise für den Coach bald schon wieder beendet sein.
Laut der türkischen Tageszeitung "Sabah" ist das kommende Spiel gegen Antalyaspor wohl schon ein Endspiel. Der Grund: zu wenig Erfolg.
Fünf Punkte aus drei Ligaspielen sind für den Klub offenbar zu wenig. Zudem machte das 1:3 in der Europa League bei Dinamo Zagreb die Sache nicht gerade leichter.
21. September, 10.55 Uhr: Keine Sorge um Ouedraogo
In der jüngeren Vergangenheit hatte Assan Ouedraogo (19) mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Inzwischen ist der Mittelfeldmann wieder genesen und bekam am Samstag beim 3:1 gegen Köln seinen ersten Einsatz von Beginn an.
Nach 58 Minuten stockte aber vielen Fans der Atem. Der 19-Jährige lag am Boden, musste ausgewechselt werden.
Im Nachgang der Partie erklärte Ouedraogo aber, dass es ein kraftbedingter Wechsel war und nichts kaputt ist: "Ich habe einfach lange nicht gespielt. Jetzt bin ich einfach platt."
20. September, 17.29 Uhr: Timo Werner ist zurück im Kader von RB Leipzig
Bereits am Donnerstag war darüber gemunkelt worden, dass Timo Werner (29) wohl gute Chancen hat, erstmals zurück in den Kader von RB Leipzig zurückzukommen. Gut eine Stunde vor dem Anpfiff gegen den 1. FC Köln am Samstagabend herrschte dann Gewissheit.
Der Stürmer sitzt gegen die Geißböcke zunächst auf der Bank, Romulo bekam wie erwartet den Vorzug vor ihm und Conrad Harder. Motivation dürfte dem ehemaligen Deutschen Nationalspieler zudem geben, dass die Fans seine Nominierung direkt mit "Timo Werner"-Sprechchören feierten.
Die weitere Startaufstellung: Peter Gulacsi, Yan Diomande, Johan Bakayoko, David Raum, Willi Orban, Castello Lukeba, Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner, Ridle Baku, David Raum.
Zudem steht Assan Ouedraogo vor seinem Startelf-Debüt für die Roten Bullen.
18. September, 8.33 Uhr: Im November zieht RB Leipzig um
Zweieinhalb Jahre lang wurde bereits an der neuen Geschäftsstelle von RB Leipzig geschraubt. Jetzt steht endlich auch ein Einzugstermin fest.
Am 24. November wollen die Roten Bullen in ihren neuen Protz-Bau, am "Arenablick 1" umziehen.
Auf einer Fläche von 14.500 m² wird die neue Heimat des Klubs auf vier Etagen ordentlich Platz bieten.
15. September, 9.14 Uhr: Schafft es bald ein Talent in den Kader der 1. Mannschaft?
Seit vielen Jahren setzt RB Leipzig besonders auf junge Spieler, die ihr volles Potenzial bei den Sachsen dann entfalten und zu vermeintlich größeren Klubs wechseln. Trotzdem hat es noch immer kein Talent aus der eigenen Akademie geschafft, den Sprung in die 1. Mannschaft zu vollziehen.
Das soll sich laut Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) jetzt endlich bald ändern.
Mit dem neuen Akademieleiter David Wagner soll nun gewährleistet werden, "dass in den nächsten Jahren ein Spieler regelmäßig im Stadion aufläuft", so Schäfer, "das muss unser Weg sein."
11. September, 16.10 Uhr: Wer stürmt gegen Mainz 05?
Samstag (15.30 Uhr/Sky) will RB Leipzig seinen zweiten Saisonsieg in Mainz einfahren. Dort dürfte auch Conrad Harder erstmals zum Einsatz kommen. Wer aber in der Startelf steht, da will sich Ole Werner noch nicht in die Karten schauen lassen.
Es sei "denkbar", dass sowohl Harder als auch der andere Neuzugang Romulo gemeinsam beginnen. Denn bei seinem Ex-Verein Sporting Lissabon wurde der Däne auch auf offensiven Halbpositionen eingesetzt.
Harder bringe ein spannendes Paket mit, sagte Werner. "Wir wollen ihn so entwickeln, dass er ein Topspieler werden wird - davon sind wir überzeugt."
9. September, 17.55 Uhr: Tedesco wird Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce
Bereits seit Tagen wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Der ehemalige RB-Trainer Domenico Tedesco (39) wird Nachfolger von Coach José Mourinho (62) bei Fenerbahce Istanbul.
Nach Angaben des türkischen Klubs unterschrieb Tedesco einen Zwei-Jahresvertrag am Bosporus.
Tedesco hatte bis Januar dieses Jahres die belgische Nationalmannschaft trainiert, danach war er ohne Anstellung. Er soll Fenerbahce, die in der vergangenen Saison nur auf dem zweiten Tabellenplatz gelandet waren, nun dabei helfen, wieder an der Champions League teilzunehmen. Diese war unter Mourinho zuletzt verpasst worden.
9. September, 15.50 Uhr: Banzuzi und Haidara fehlen zum Trainingsauftakt
Den Trainingsauftakt vor dem kommenden Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) mussten die Rasenballer mit einem recht schmalen Kader bestreiten.
Wie der Klub mitteilte, musste Trainer Ole Werner (37) neben den zehn abgestellten Nationalspielern auch auf Ezechiel Banzuzi (20) verzichten, der nach seinem Mittelhandbruch lediglich individuell trainiert. Ab Mittwoch soll er aber wieder vollumfänglich zum Team stoßen. Amadou Haidara (27) fehlt unterdessen weiterhin mit muskulären Problemen.
Der Langzeitverletzte Benjamin Henrichs (28) befindet sich nach seinem Achillessehnenriss noch im Aufbautraining.
8. September, 11.41 Uhr: Ex-RB-Leipzig-Coach Domendico Tedesco neuer Fenerbahce-Trainer?
Anfang des Jahres musste Domenico Tedesco (39), der unter anderem auch RB Leipzig, Schalke 04 und Erzgebirge Aue trainiert hat, sein Amt als belgischer Nationalcoach niederlegen. Seitdem ist der 39-Jährige ohne Job.
Das soll sich laut dem türkischen Medium "Fanatik" jetzt geändert haben. Demnach wird der Deutsch-Italiener neuer Coach von Fenerbahce Istanbul und würde damit in die Fußstapfen von José Mourinho (62) treten.
Offiziell bestätigt ist die Meldung noch nicht. Laut dem Bericht soll das aber zeitnah passieren.
4. September, 13.22 Uhr: Bundesligaspieltage 6 bis 12 zeitgenau terminiert
Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag die Bundesligaspieltage 6 bis 12 zeitgenau terminiert.
RB Leipzig ist fünf Mal am Samstagnachmittag im Einsatz. Darunter auch am 4. Oktober auswärts bei Borussia Dortmund. Topspiel des Tages wird Eintracht Frankfurt gegen Bayern München um 18.30 Uhr sein.
Zudem müssen die Roten Bullen einmal am Sonntag, am 23. November daheim gegen Werder Bremen ran. Ende November am 28. November reisen die Sachsen an einem Freitag zum Auswärtsspiel nach Gladbach.
3. September, 16.31 Uhr: Pokalrunde bei Energie Cottbus terminiert
In der 2. Runde des DFB-Pokals ist RB Leipzig bei Energie Cottbus zu Gast.
Inzwischen wurde die Partie auch genau terminiert. Demnach wird am 28. Oktober um 20.45 Uhr angestoßen.
Im Free-TV läuft die Begegnung allerdings nicht sondern nur bei Sky. Stattdessen wird Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr) frei empfangbar sein. Am Folgetag überträgt die ARD 1. FC Köln gegen FC Bayern München (20.45 Uhr).
1. September, 13.26 Uhr: Robert Ramsak schließt sich Eintracht Braunschweig an
RB Leipzig hat am Deadline Day alle Hände voll zu tun, den Kader für die Saison fit zu machen.
Während unter anderem Conrad Harder kommen soll, wurde am Montag ein weiterer Spieler verabschiedet.
Wie die Sachsen am Mittag verkündeten, schließt sich Talent Robert Ramsak (18) leihweise Zweitligist Eintracht Braunschweig an.
31. August, 22.32 Uhr: Entscheidung um Timo Werner laut Medienbericht gefallen
Seit Wochen beschäftigt die Personalie Timo Werner (29) die Verantworlichen bei RB Leipzig. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll in dem Fall nun eine Entscheidung getroffen worden sein. Demnach soll der Stürmer vorerst in Leipzig verbleiben. Nächsten Sommer endet sein Vertrag. Spätestens dann könne er immer noch ablösefrei wechseln.
31. August, 14.35 Uhr: Arthur Vermeeren wird nach Frankreich verliehen
Arthur Vermeeren (20) von RB Leipzig spielt in dieser Saison in Frankreich. Der sächsische Fußball-Bundesligist verleiht den 20 Jahre alten Belgier an Olympique Marseille.
RB hatte Vermeeren zunächst selbst in der vergangenen Saison auf Leihbasis von Atlético Madrid verpflichtet und in diesem Sommer gekauft. Vermeeren sei ein hochtalentierter Spieler, der in seinem Alter Spielpraxis benötige, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.
28. August, 15.18 Uhr: Werner hofft auf Reaktion seiner Mannschaft gegen Heidenheim
Das 0:6 in München tat weh. Am Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim möchte RB Leipzig für Wiedergutmachung sorgen.
"Ich freue mich darauf, in unserem eigenen Stadion zu spielen. Für uns ist der klare Auftrag, eine entsprechende Reaktion zu zeigen. Das bedeutet nicht, dass in jeder Phase alles perfekt laufen muss, aber wir müssen uns als Team anders präsentieren", so der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Spieltag.
Spannend: Da sich Xavi Simons (22) kurz vor dem Wechsel nach Tottenham steht, wird sich die Startaufstellung der Rasenballer zwangsläufig anders gestalten.
28. August, 10 Uhr: Eljif Elmas kurz vor Rückkehr zu Neapel
Dass Elif Elmas (25) keine Zukunft bei RB Leipzig haben wird, steht schon lange fest. Doch bislang war nicht klar, zu welchem Klub der Rasenball-Flop wechseln würde.
Laut "Sky" steht der Mittelfeldmann kurz vor einer Rückkehr zur SSC Neapel. Im Gespräch ist eine einjährige Leihe mit Kaufoption. Die Italiener sollen aber das komplette Gehalt des Nordmazedoniers übernehmen, was in erster Linie der wichtigste Punkt für die Sachsen war.
Sollte der Deal über die Bühne gehen, hätte der Bundesligist wieder einen Spieler von der Abgangsliste.
25. August, 15.49 Uhr: Christoph Baumgartner vor Wechsel nach England?
Innerhalb des Trainingslagers in Donaueschingen machte RB Leipzigs Christoph Baumgartner (26) eigentlich deutlich klar, dass er ein Roter Bulle bleiben und sich durchsetzen will.
Nachdem er gegen den FC Bayern München aber wieder nur als Joker randurfte, werden Gerüchte lauter, dass es den Österreicher doch nach Österreich ziehen können.
Laut dem Transfermarkt-Experten Sacha Tavolieri soll konkret der Glasner-Klub Crystal Palace Interesse haben. Ausgang offen.
23. August, 16.11 Uhr: Amadou Haidara kurz vor Wechsel nach Spanien?
Seit Anfang 2019 spielt Amadou Haidara (27) für RB Leipzig. In diesem Sommer stehen die Zeichen klar auf Abschied.
Zuletzt gab es bereits Gerüchte, der Nationalspieler Malis könnte sich Paris FC anschließen. Jetzt hat wohl auch ein spanischer Klub seine Fühler ausgestreckt.
Laut "africafoot.com" soll Real Sociedad ganz nah dran sein, den Mittelfeldmann verpflichten zu können. Haidara hat bei den Sachsen noch Vertrag bis 2026. Der Bundesligist müsste ihn also jetzt verkaufen, um noch Geld mit ihm zu machen.
21. August, 14.26 Uhr: Ole Werner spricht über Auftaktspiel beim FC Bayern
Jetzt wird es ernst! Am Freitagabend (20.30 Uhr/SAT.1) geht die Bundesliga wieder los. RB Leipzig ist zu Gast bei Meister FC Bayern München. Im vergangenen Dezember verloren die Sachsen mit 1:5. Seitdem hat sich aber viel getan. Ein mittelschwerer Umbruch ist bei RB passiert. Neuer Coach, neue Spieler.
"Eine große Herausforderung wartet auf uns – das Eröffnungsspiel der Bundesliga in München. Es ist aber ebenfalls die perfekte Gelegenheit, unser Spiel zu zeigen und im besten Fall etwas Zählbares mitzunehmen", so Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz.
Dass die Aufgabe maximal hart wird, ist klar. Dennoch wollen die Rasenballer (begleitet von über 6200 Fans) mit breiter Brust nach München fahren. Werner: "Wir wissen, dass wir gut verteidigen müssen, gleichzeitig ist es wichtig, früh ins Pressing zu gehen und hohe Ballgewinne zu erzielen. Außerdem wird es entscheidend sein, auch auswärts in München Fußball zu spielen und stets klare Lösungen parat zu haben."
18. August, 16.33 Uhr: Tschüss Leipzig, hallo Spanien - André Silvas Abgang ist fix
Nun ist es offiziell. Wie RB Leipzig bekannt gab, verlässt André Silva (29) den Verein.
Den Stürmer zieht es zu dem spanischen Erstliga-Aufsteiger FC Elche. Auch wenn keine Vertragsdetails bekannt sind, soll die Ablöse dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro hoch sein.
17. August, 15.15 Uhr: André Silva wohl mit Klub einig - aber nicht mit Werder Bremen!
Schon seit geraumer Zeit möchte RB seinen Stürmer André Silva loswerden. Jetzt soll es eine Einigung mit einem interessierten Klub geben. Und der heißt nicht Werder Bremen!
Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano ist sich der 29-jährige Portugiese mit dem spanischen LaLiga-Aufsteiger FC Elche über einen Wechsel einig. Und auch zwischen den Vereinen soll der Deal so gut wie durch sein.
16. August, 17.32 Uhr: RB Leipzig müht sich in Sandhausen zum Weiterkommen
Durch Tore der Neuzugänge Yan Diomande und Ezechiel Banzuzi sowie E-Kapitän Willi Orban und dem abwanderungswilligen Xavi Simons haben die Roten Bullen ihr Pokalspiel in Sandhausen 4:2 gewonnen.
Dabei lagen die Sachsen zweimal in Rückstand, gingen erst in der 79. Minute erstmals in Führung.
Alle Infos im Artikel "Erlösung kurz vor Schluss: RB Leipzig nach völlig verrückter Halbzeit eine Runde weiter".
16. August, 14.30 Uhr: Diese Elf soll den SV Sandhausen im DFB Pokal bezwingen
Um 15.30 Uhr startet RB Leipzig in die 1. DFB-Pokal-Runde. Coach Ole Werner kündigte an, die bestmöglichste Elf auf den Rasen zu schicken.
Gut eine Stunde vor dem Anpfiff steht fest, welche er damit gemeint hat.
Im Tor startet wie angekündigt Maarten Vandevoordt. Davor verteidigen Willi Orban, David Raum und Castello Lukeba. Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Ridle Baku bilden das Mittelfeld. Im Offensivbereich sind Antonio Nusa, Xavi Simons, Lois Openda und Yan Diomande unterwegs.
16. August, 11.20 Uhr: Romulo vorerst noch nicht dabei
Am Freitag verkündete RB Leipzig offiziell den Transfer von Romulo (23), der Benjamin Sesko (22) im Sturm ersetzen soll.
Beim DFB-Pokalspiel am Samstagnachmittag beim SV Sandhausen ist der Angreifer aber noch nicht dabei. Nachdem die medizinischen Tests vom Brasilianer absolviert wurden, stehen noch die Leistungstests aus.
Geht dort alles rund, ist er möglicherweise für den Ligastart in der kommenden Woche beim FC Bayern München schon eine Option.
15. August, 14.55 Uhr: Sandhausen-Coach stapelt tief
Am Samstagnachmittag empfängt der SV Sandhausen RB Leipzig in der ersten Runde des DFB Pokals. Die Favoritenrolle scheint klar verteilt: es trifft ein Regionalligist auf einen Bundesligisten.
Entsprechend tief stapelte Sandhausen-Coach Olaf Janßen (58) auch vor der Partie: "Die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg ist sehr gering, das wissen wir. Wir wollen nach Abpfiff dennoch stolz auf unsere Leistung sein. Wir können Leipzig mit dem gewohnt intensiven Spiel und hohem Pressing erwarten. Die brutale Geschwindigkeit, das Attackieren der letzten Linie und die individuelle Klasse sind eine Menge Waffen, die auf uns zukommen."
15. August, 11.38 Uhr: RB Leipzig holt Stürmer Romulo
Als Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Benjamin Sesko (22) hat RB Leipzig mit Romulo (23) seinen direkten Nachfolger präsentiert.
Alle Infos im Artikel "Älter, kleiner, billiger: RB Leipzig holt Sesko-Ersatz".
12. August, 14.30 Uhr: Wagner mit klarem Ziel bei RB Leipzig
Seit Juli leitet David Wagner (53) die Nachwuchsabteilung von RB Leipzig, möchte dort Großes erreichen.
"Mein großer Traum ist es, einen Spieler aus unserer Akademie nachhaltig in die erste Mannschaft zu integrieren, der über Jahre hinweg in der Bundesliga spielt und eine echte Rolle übernehmen kann. Das ist eine Herausforderung, die in über zehn Jahren noch nicht erreicht wurde. Genau deshalb bin ich hier", so der ehemalige Trainer im Gespräch mit "Sport1".
Eine Rückkehr an den Spielfeldrand schließt der frühere Trainer dagegen aus. Wagner: "Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Jeder Tag ist jetzt neu, spannend und aufregend – das war es als Trainer zuletzt nicht mehr. Ich mache etwas Neues, und das finde ich super."
12. August, 8.30 Uhr: Andre Silva zurück zu Werder Bremen?
Ganz klar, Andre Silva (29) soll RB Leipzig in diesem Sommer verlassen und nicht in sein letztes Vertragsjahr gehen. Schon seit längerer Zeit steht ein erneuter Wechsel zu Werder Bremen im Raum. Das vergangene halbe Jahr verbrachte er an der Weser, hatte dort aber nicht wirklich Erfolg.
Dennoch scheint eine Rückkehr wahrscheinlich. Laut "Bild" wird bereits verhandelt. Inzwischen sind die Sachsen offenbar auch bereit, Bremen finanziell entgegenzukommen. Demnach könnte Silva eine Abfindung - ähnlich wie Yussuf Poulsen (31) - bekommen, damit Werder das dann niedrigere Gehalt des Stürmers stemmen kann.
Da die Norddeutschen offensiv dringend nachlegen müssen, könnte es schon bald zu einer Entscheidung kommen.
11. August, 15.30 Uhr: Janis Blaswich verlässt RB Leipzig
Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Deal durch: Janis Blaswich (34) verabschiedet sich nach drei Jahren aus Leipzig und wechselt zum Ligarivalen Bayer Leverkusen.
Der Schlussmann kam 2022 vom niederländischen Klub Heracles Almelo in die Messestadt, wo er anschließend 64 Pflichtspiele absolvierte, den verletzten Peter Gulacsi (35) zwischenzeitlich würdig vertrat und sich dafür mit dem DFB-Pokalsieg 2023 sowie einer DFB-Nominierung für zwei Freundschaftsspiele belohnte.
Vergangene Saison war der 34-Jährige bereits an den FC Red Bull Salzburg ausgeliehen. Unterm Bayer-Kreuz ist der Torwart vermutlich als Ersatz für Neuzugang Mark Flekken (32) eingeplant. Dem Vernehmen nach soll die Werkself dafür zwei Millionen Euro plus mögliche Boni nach Sachsen überweisen.
11. August, 13.29 Uhr: Wird er der Nachfolger von Benjamin Sesko?
85 Millionen Euro hat RB Leipzig für Benjamin Sesko kassiert. Klar ist, dass die Sachsen jetzt einen Nachfolger brauchen.
In der Gerüchteküche taucht im Zuge dessen jetzt immer wieder der Name Franculino (21) vom FC Midtjylland auf. Der Linksfuss soll unter anderem aber auch vom der AS Rom und vom FC Everton gejagt werden, könnte eine Option sein.
Romulo (23) von Göztepe und Fabio Silva (22) von den Wolverhampton Wanderers sind aber auch weiterhin in der Verlosung.
10. August, 9.45 Uhr: Benjamin Sesko verabschiedet sich
Nur zwei Jahre wollte er in Leipzig bleiben, bevor er nun den nächsten Schritt in der Premier League wagt. Benjamin Sesko hat RB für Manchester United verlassen. In 87 Pflichtspielen markierte der 22-Jährige 39 Tore und 8 Assists für die Roten Bullen.
Nun hat sich der Slowene auch noch von den Fans verabschiedet: "Vielen Dank an alle bei RB Leipzig und an die Fans für die vergangenen zwei Jahre. Ich nehme viele besondere Momente mit – wie mein erstes Tor in der Red Bull Arena, das letzte in unserem Stadion gegen den FC Bayern oder unseren Supercup-Sieg in München. Ich bin dem Club und allen Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich unter Top-Bedingungen weiterentwickeln zu können."
Und weiter: "Der Schritt damals von Salzburg nach Leipzig und in die Bundesliga war genau richtig. Die Roten Bullen werden für immer einen Platz in meinem Herzen haben und ich werde den Weg des Clubs und den meiner ehemaligen Teamkollegen aufmerksam weiterverfolgen. Einmal Leipzig, immer Leipzig!"
9. August, 12.40 Uhr: RB Leipzigs Test vor dem Test
Am Samstagabend (18 Uhr) findet für RB Leipzig die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt in der kommenden Woche statt. Es geht gegen den französischen Erstligisten RC Lens, dem Ex-Verein von Lois Openda.
Spannend: Weil Trainer Ole Werner unbedingt alle seine Spieler vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Rasen sehen möchte, wird am Nachmittag hinter verschlossenen Türen schon einmal gegen die Franzosen gespielt - und unter anderem ist auch Timo Werner mit dabei.
Der 29-Jährige sollte eigentlich kein Spiel mehr für die Sachsen machen, da ihm nahelegt wurde, den Klub zu wechseln. Nun könnte es überraschend doch noch einen Einsatz im RB-Trikot geben.
9. August, 12.16 Uhr: Benjamin Sesko wechselt zu Manchester United
Nachdem mehrere Premier League-Klubs in den vergangenen Wochen Interesse an Leipzigs Nummer 30 Benjamin Sesko (22) bekundet haben, ist es nun endlich fix: Der slowenische Nationalspieler wird den Verein nach zwei Jahren verlassen und sich Manchester United anschließen.
Der Wechsel zu den Red Devils bringt den Roten Bullen 76,5 Millionen Euro Ablösegebühr plus 8,5 Millionen Euro Boni ein. Dazu kommen noch potenzielle Zusatzleistungen.
5. August, 20.08 Uhr: Gaming-Wunderkind verlässt RB Leipzig
Nach fünf Jahren ist Schluss: Das eFootball-Wunderkind Anders Vejrgang (19) verlässt das Team von RBLZ Gaming zum 31. August. Mit Leipzig ist er mehrfach Weltmeister geworden und mittlerweile einer der besten EA FC-Spieler der Welt.
"Jede Trophäe erzählt eine Geschichte - und deine wird unvergessen bleiben. Danke, Anders!", so der Klub.
Doch ganz ist die Geschichte noch nicht auserzählt. Der 19-Jährige wird vom 7. bis 10. August bei der FC Pro Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien ein letztes Mal für RB antreten.
5. August, 14.15 Uhr: Jetzt wird es richtig wild im Sesko-Poker
Am Vormittag sah noch alles danach aus, als würde Newcastle United das Rennen um RB Leipzigs Benjamin Sesko machen. Nun ist laut "Bild" Manchester United doch mit einem ersten Angebot in den Transfer-Poker eingestiegen. Die Red Devils bieten demnach 80 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für den Slowenen.
Ähnlich viel wie Newcastle, die Berichten nach noch fünf Millionen Euro mehr bieten. Angeblich liegt es jetzt an Sesko, zu welchem Klub er lieber wechseln wollen würde.
Beim Training am Dienstag ist er weiterhin individuell unterwegs, um Verletzungen zu vermeiden.
5. August, 13.47 Uhr: Wechsel von Amadou Haidara wird konkreter
RB Leipzig hat im Mittelfeld inzwischen ein ziemliches Überangebot. Die Rückkehr von Xaver Schlager (27) sorgt dafür, dass Amadou Haidara (27) in Zukunft deutlich weniger Chancen auf einen Startelfplatz haben würde.
Deswegen war schon früh klar, dass die Zeichen in diesem Sommer klar Richtung Abschied gehen. Zumal der Vertrag des Nationalspielers von Mali im kommenden Jahr ausläuft.
Wie bereits berichtet, scheint Paris FC, die sich ebenfalls im Red-Bull-Kosmos befinden, Interesse an einer Verpflichtung zu haben. Ein konkretes Angebot soll es aber noch nicht geben. Dennoch scheint inzwischen auch der Spieler selbst nicht unabgeneigt zu sein, Leipzig nach über sechs Jahren zu verlassen.
5. August, 11.30 Uhr: RB Leipzigs Benjamin Sesko kurz vor Wechsel zu Newcastle United
Mit einem ersten Angebot über 80 Millionen Euro für Benjamin Sesko (22) soll Newcastle United in den letzten Tagen bei RB Leipzig abgeblitzt sein. Laut "Sky" haben die Engländer nun die Summe noch einmal deutlich erhöht. 80 Millionen Euro an fester Ablöse plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen sollen im Raum stehen. Ein Angebot, mit dem die Sachsen wohl offenbar leben können.
Dem Bericht nach ist Arsenal London inzwischen komplett aus dem Rennen um Sesko ausgestiegen. Von Manchester United, dem zuletzt auch ein Interesse am Slowenen nachgesagt wurde, soll es noch immer kein offizielles Angebot gegeben haben.
Sollte der Deal mit Newcastle unter den Konditionen durchgehen, würde sich Sesko als teuerster Transfer der RB-Geschichte in eine Liga mit Josko Gvardiol begeben. Der Kroate wechselte 2023 für ebenfalls insgesamt 90 Millionen Euro zu Manchester City. Allerdings sollen dort ebenfalls noch Bonuszahlungen vereinbart worden sein.
Titelfoto: RB Leipzig