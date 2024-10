Fieser Klopp-Spruch bei RB Leipzigs Tunnel-Führung!

Was die Fans des 1. FSV Mainz 05 vom Engagement von Jürgen Klopp bei Red Bull halten, haben sie auf einem Spruchband verewigt. © Torsten Silz/dpa

Die Mainzer Fans zeigten mit einem Spruchband auf den Rängen sehr deutlich, was sie vom Engagement von Jürgen Klopp bei Red Bull halten. "Klopp: Ich mag Menschen, bis sie mich enttäuschen. Bist du bekloppt?", war zu lesen. Der ehemalige Coach der 05er ist offenbar in Ungnade gefallen. Was ebenfalls zu lesen war: "Alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen?" Uff.

Was allerdings den Erfolg angeht, scheint sich Klopp aber den richtigen Klub herausgesucht zu haben. RB spielte mit breiter Brust auf und ging bereits nach 20 Minuten durch Xavi in Führung.

Der Niederländer hatte sich stark gegen gleich mehrere Verteidiger durchgesetzt und bei seinem Abschluss auch noch Keeper Robin Zentner getunnelt - ein toller Treffer.

Die Mainzer hingegen bissen sich an der Rasenball-Abwehr mehr oder weniger die Zähne aus. Die hintere Reihe um Kapitän Willi Orban war hellwach und verteidigte alles weg.

Und nach vorn? Da machten die Roten Bullen im ersten Durchgang sogar noch den zweiten Treffer. Nach einer Xavi-Flanke landete die Kugel bei Lois Openda, der zielgerichtet abschloss. Zentner konnte nur nach vorn abprallen lassen, wo Orban goldrichtig stand und einschob (37.).

Kurz danach war Pause.