Warum Jürgen Klopp jetzt mehrere Tage in Leipzig bleibt!

"Head of Global Soccer", Jürgen Klopp (57, m.2.v.l.) ist ein paar Tage zu Besuch in Leipzig. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die beste Möglichkeit, um sich einen Überblick zu verschaffen, bietet dafür vermutlich der "Wings Cup", der vom 22. April bis 24. April auf dem RBL-Akademiegelände am Cottaweg stattfinden wird.

Sechs Nachwuchsteams treten dabei in verschiedenen Formaten gegeneinander an. Mit an Bord sind die Red-Bull-Teams aus Bragantino, New York und Salzburg. Zudem schauen PSV Eindhoven und der FC Southampton mit vorbei. Leipzig komplettiert schließlich die Mannschaftsliste.

Die eigentlichen Turniere finden am Dienstag und Donnerstag statt. Am Mittwoch gibt es einen sogenannten "Educational Day" in der Red Bull Arena.

Der Plan: Verschiedene "Experten aus dem internationalen Nachwuchsfußball kommen zusammen, um sich über wichtige Themen rund um Entwicklung von jungen Spielern und den Sprung in den Profibereich zu beraten", heißt es auf der Vereinshomepage.

Dabei darf der "Head of Global Soccer", Jürgen Klopp (57), natürlich auch nicht fehlen. Der ehemalige Coach, der oft nur zwei Tage in Leipzig war, wird schon am Dienstag in Leipzig sein, um sich den Nachwuchs ganz genau anzusehen. Ein kleines Resümee gibt es dann schon bei der am Mittwoch 18 Uhr beginnenden Podiumsdiskussion. Donnerstag nach dem zweiten Turnier reist er dann womöglich gleich wieder ab.