Darum ist Rose schon vor dem Spiel gegen Union Berlin genervt

Rb Leipzigs Trainer Marco Rose (48) kassierte beim Spiel in Leverkusen die Gelb-Rote Karte. © Picture Point / Roger Petzsche

Beim 3:2-Sieg seiner Mannschaft gegen Bayer 04 Leverkusen hatte der Coach eine Gelb-Rote-Karte kassiert. In der Red Bull Arena wartet nun deshalb ein Tribünenplatz mit besonderen Umständen auf ihn.

"Die Regeln sind klar, ich bin gesperrt. Eine halbe Stunde vor und nach dem Spiel darf ich nicht zur Mannschaft sprechen. Davor werden wir aber genügend Zeit haben, um uns gut vorzubereiten. Ich vertraue den Jungs und meinem Trainerteam", so der 48-Jährige vor dem Match.

Sollte gerade im ersten Durchgang nicht alles wie gewünscht ablaufen, kann der Trainer selbst ebenfalls nicht eingreifen. Doch das Vertrauen in seine Co-Trainer ist da.

Rose: "In der Halbzeit haben wir auch Analysten, die im Gespräch mit der Mannschaft unseren Plan festigen, oder korrigieren können. Im Vordergrund steht das Spiel und nicht die Frage, ob der Rose am Rand stehen kann oder nicht. Alexander Zickler hat es bereits in Leverkusen herausragend gemacht - und das wird er auch am Samstag."

Trotzdem wäre der Coach natürlich gern selbst am Spielfeldrand. Das wird nun aber erst am Donnerstag beim Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid wieder der Fall sein.