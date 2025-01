Das is 'n Ding! RB Leipzig verkündet Rekord-Deal

Leipzig - Krasse Transfermeldung! RB Leipzig hat sich langfristig die Dienste von Xavi Simons (21) gesichert. Der Niederländer unterschrieb bis 2027, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Und das wohl zu einem überraschend "niedrigen" Preis.

Unsere Budget- und Transferleitplanken haben Bestand. Die Klarheit, dass Xavi nun unser Spieler ist, freut uns sehr – wir halten nun alle Trümpfe in der Hand. Xavi hat sich bei uns extrem gut entwickelt und unterstrichen, dass RB Leipzig der richtige Klub für junge Ausnahmespieler ist. Unser gemeinsamer Fokus liegt nun ausschließlich darauf, unsere Ziele in der Rückrunde zu erreichen."

Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (40) zum Deal: "Wir haben lange an einer Möglichkeit gearbeitet, diesen sportlich und wirtschaftlich sehr guten Transfer zu realisieren. In den vergangenen Tagen ging dann plötzlich eine Tür auf, und diese Chance konnten wir nutzen.

Das Gesamtpaket könne (im wohl nicht ganz wahrscheinlichsten Fall) auf bis zu 80 Millionen ansteigen. Genau so viel ist er aktuell laut transfermarkt.de auch wert. Xavi würde, wenn die Zahlen stimmen, Lois Openda (24) als Rekordeinkauf verdrängen, für den vor eineinhalb Jahren 40 Millionen nach Lens überwiesen wurden.

Laut Berichten von " Sky " und " Bild " sollen die RB-Verantwortlichen 50 Millionen Euro plus eventuelle Bonuszahlungen nach Frankreich überweisen. PSG soll keine Verwendung mehr für den talentierten Offensivspieler haben, heißt es.

Gegen den FC Liverpool (0:1) hatte sich Xavi im Oktober verletzt, ist seit Anfang des Jahres wieder am Start. © Picture Point/Roger Petzsche

Zuvor möchte sich Xavi aber präsentieren. Der Kicker: "Ich habe immer betont, dass ich mich in Leipzig sehr wohlfühle und fühle mich durch die große Wertschätzung, die ich im Klub erfahre, geehrt. In den kommenden Wochen und Monaten kann ich alles mit klarem Kopf unseren gemeinsamen Zielen unterordnen: Wir wollen uns zum siebten Mal in Folge für die Champions League qualifizieren und im DFB-Pokal nach Berlin reisen – nur das zählt jetzt!"

Mitte 2023 holten die Roten Bullen das damals 20-jährige Juwel leihweise von Paris Saint-Germain.

Nach einer sensationellen Saison, in der der Niederländer sein großes Talent zeigen und 25 Scorerpunkte in 43 Pflichtspielen beisteuern konnte, ließ sich PSG auf eine Verlängerung der Leihe ein, obwohl es auch Interesse namhafter Klubs - darunter wohl auch der FC Bayern München - gegeben haben soll.

Viele dachten wohl, dass die Trennung im kommenden Sommer 2025 beschlossene Sache sei, da die Leipziger auch über keine Kaufoption verfügen und der Preis eigentlich zu hoch erschien. Diesen aber auf 50 Millionen Euro zu fixieren, kommt überraschend.

Wegen einer Sprunggelenksverletzung kam Xavi in dieser Saison erst in 17 Spielen zum Einsatz, steht bei fünf Toren und vier Assists. Es werden wohl noch viele dazukommen.

Originaltext vom 30. Januar, 11.20 Uhr, aktualisiert um 14.41 Uhr