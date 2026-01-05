Deadline vom RB-Boss! Xaver Schlager läuft die Zeit davon

Almancil (Portugal) - Im Sommer läuft Xaver Schlagers (28) Vertrag bei RB Leipzig aus. Noch ist unklar, ob der Mittelfeldmann ihn verlängert. Von seinem Chef gab es jetzt eine Deadline.

Der Vertrag von Xaver Schlager (28) läuft im Sommer aus. © picture point/Sven Sonntag

"Es ist wichtig, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt Klarheit reinbekommt - sowohl für uns als auch für ihn", sagte Marcel Schäfer (41) im portugiesischen Trainingslager. Der Geschäftsführer Sport: "Ich hätte schon gern im Januar Klarheit." Diese Deadline könne sich zwar um wenige Tage in den Februar verschieben. Grundsätzlich steht der Termin aber.

Zudem sei es nicht nur Entscheidung des österreichischen Nationalspielers, ob es weitergeht oder nicht. Auch der Verein müsse sich klar werden, wie die sportliche Erwartungshaltung und die mögliche gemeinsame Zukunft mit dem Ösi aussieht.

"Und dann kommt noch das Wirtschaftliche dazu", so Schäfer, der gleichzeitig einen Abgang im Winter ausschließt: "Da bin ich mir sehr sicher."

Zuletzt wurde über Interesse von Juventus Turin an Schlager berichtet und sogar die angebliche Bereitschaft der Italiener, den 28-Jährigen schon im Winter haben zu wollen. Das dürfte nun vom Tisch sein.