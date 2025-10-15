"Deine Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen": David Raum outet Instagram-Hater
Leipzig - Hass und Hetze im Internet sind allgegenwärtig. Vor allem in privaten Chatnachrichten bekommen Prominente immer wieder üble Beschimpfungen ab. So auch Nationalspieler David Raum (27). Er machte zwei besonders üble Nachrichten jetzt öffentlich.
"Deine Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen du hässliche Red Bull Leipzig Schw*chtel", antwortete eine Instagram-Userin auf eine Story des Fußballers und setzte hinter ihre Nachricht noch mehrere Kotz-Emojis.
Die Userin, deren Profilname "NuR DiE AfD" ist, beließ es aber nicht dabei. "Raum verp*ss dich aus der Nationalmannschaft", schrieb sie außerdem.
"Sch**ß Red Bull Leipzig Spieler haben in der Nationalmannschaft nichts zu suchen", fuhr sie fort.
Vermutlich sind Nachrichten wie diese kein Einzelfall im Postfach von David Raum. Trotzdem scheint er genug zu haben und veröffentlichte einen Screenshot davon in seiner Story und schrieb dazu "Gute Besserung". Der Username der Frau ist dabei gut lesbar.
Auch Ex-Stürmer Lois Openda machte Hass im Netz öffentlich
Raum scheint sich weiterhin auf das Fußballerische zu konzentrieren. Nach seiner überzeugenden Leistung und der Vorlage zum entscheidenden 1:0 in der WM-Quali gegen Nordirland am Montag hat der RB-Kapitän auch allen Grund zur Freude.
Es ist nicht das erste Mal, dass ein Spieler von RB Leipzig zeigt, wie viel Hate im Internet er tatsächlich bekommt. Ex-Stürmer Lois Openda (25) machte im Februar Morddrohungen und rassistische Nachrichten gegen ihn öffentlich.
Auch Benjamin Henrichs (28) zeigte im April 2023, was für Beleidigungen er bekam und wie teilweise auch seine Familie bedroht wurde.
Die Hater scheinen sich durch die vermeintliche Anonymität online sicher zu fühlen und zu vergessen, dass hinter den Bildschirmen auch echte Personen sitzen, die diese Nachrichten lesen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@david.raum; Tom Weller/dpa