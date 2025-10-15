"Deine Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen": David Raum outet Instagram-Hater

Leipzig - Hass und Hetze im Internet sind allgegenwärtig. Vor allem in privaten Chatnachrichten bekommen Prominente immer wieder üble Beschimpfungen ab. So auch Nationalspieler David Raum (27). Er machte zwei besonders üble Nachrichten jetzt öffentlich.

Am Dienstag teilte David Raum (27) diesen Screenshot in seiner Instagram-Story. © Screenshot/Instagram/@david.raum

"Deine Eltern hätten dich Missgeburt abtreiben sollen du hässliche Red Bull Leipzig Schw*chtel", antwortete eine Instagram-Userin auf eine Story des Fußballers und setzte hinter ihre Nachricht noch mehrere Kotz-Emojis.

Die Userin, deren Profilname "NuR DiE AfD" ist, beließ es aber nicht dabei. "Raum verp*ss dich aus der Nationalmannschaft", schrieb sie außerdem.

"Sch**ß Red Bull Leipzig Spieler haben in der Nationalmannschaft nichts zu suchen", fuhr sie fort.

Vermutlich sind Nachrichten wie diese kein Einzelfall im Postfach von David Raum. Trotzdem scheint er genug zu haben und veröffentlichte einen Screenshot davon in seiner Story und schrieb dazu "Gute Besserung". Der Username der Frau ist dabei gut lesbar.