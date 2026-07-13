Demichelis offiziell bei RB Leipzig vorgestellt: "Sehr stolz, hier zu sein, es ist für mich eine große Ehre!"

Leipzig - Der neue Trainer beginnt mit seiner Arbeit! Am Montagmittag fand die offizielle Vorstellung von RB Leipzigs Martín Demichelis (45) statt. Die Erwartungshaltung an den Argentinier ist groß. Mit ihm an der Seitenlinie wollen die Roten Bullen Großes erreichen.

RB Leipzigs Marcel Schäfer (41, l.) zeigte sich auf der Vorstellungs-Pressekonferenz von Martín Demichelis (45) glücklich über die Verpflichtung. © Picture Point / Sven Sonntag

Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) zeigte sich glücklich über die Verpflichtung, stieg nach der Begrüßung direkt mit folgenden Worten ein: "Aufgrund seiner Erfahrung, die er auf und neben dem Platz gesammelt hat, wird er uns guttun. Er hat selber immer von sich erwartet, das Maximum herauszuholen, und das wird er auch von den Spielern hier verlangen."

Ein Lächeln auf den Lippen des Ex-Spielers von unter anderem Bayern München bestätigte quasi, dass er den Worten Taten folgen lassen möchte.

"Man spürt, welche Energie dieser Verein hat. Ich bin sehr stolz, hier zu sein, es ist für mich eine große Ehre", so Demichelis, bevor er sich den Fragen der anwesenden Journalisten der Vorstellungspressekonferenz stellte.

Der 45-Jährige sprach unter anderem über die Kontaktaufnahme von Schäfer, der extra nach Mallorca gekommen war, um über mögliche Vertragsoptionen zu sprechen. Darüber, was er von seinen Spielern erwartet, dass ihm Leidenschaft und Spirit sehr wichtig ist. "Es braucht vom ersten Tag an ganz klare Worte, um diesen Geisteszustand zu erlangen", so der neue RBL-Coach.

Der erste Tag ist dann im Endeffekt der Montag, wo am Nachmittag das erste Training unter Demichelis stattfinden wird.