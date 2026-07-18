Demichelis-Premiere geglückt: RB Leipzig hat es aber extrem schwer gegen ersten Aue-Gegner
Markranstädt - Spannender Test am Samstagnachmittag im Stadion am Bad in Markranstädt. Beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Martin Demichelis tat sich RB Leipzig nach fünf Tagen Training gegen Regionalligist VSG Altglienicke richtig schwer. Der eigentlich haushohe Favorit setzte sich am Ende aber doch noch mit 2:1 (1:1) durch.
Die Berliner, die bereits in der kommenden Woche auswärts gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Saison starten, machten ein richtig gutes Spiel und waren gerade in den ersten 45 Minuten mindestens ebenbürtig.
Kurz nach dem Anpfiff sah das aber zunächst nicht so aus. Nach einem starken Pass von Tidiam Gomis in die Spitze startete Brighton-Leihgabe Brajan Gruda durch und netzte rechts unten zum 1:0 (8.). Das ging zu schnell für die Altglienicke-Hintermannschaft.
Danach allerdings tat sich die wild zusammengewürfelte Leipziger Mannschaft richtig schwer gegen einen gut organisierten Regionalligisten.
Man merkte deutlich, dass die Abstimmung bei den Rasenballern noch nicht stimmte. Zudem fehlten ja noch alle WM-Fahrer, die teilweise im Laufe der nächsten Woche zurückerwartet werden.
Das machten sich die Hauptstädter zunutze. In der 22. Minute wurde Stürmer Jonas Nietfeld exzellent in Szene gesetzt, ließ den herauseilenden Peter Gulacsi aussteigen und vollendete flach links zum verdienten 1:1.
Auch in der Folge hatte die VSG die besseren Chancen, nur die Abschlüsse passten nicht. RB fiel hingegen nicht viel ein. Die logische Konsequenz war der 1:1-Halbzeitstand.
RB Leipzig zieht nach Wiederanpfiff ordentlich an
Die Sachsen tauschten für den zweiten Durchgang kräftig durch - und sofort veränderte sich das Bild auf dem Rasen.
Die Roten Bullen setzten jetzt ganz viel auf Geschwindigkeit über die Außen. Damit kamen die Berliner nicht so zurecht. In der 51. Minute fiel schließlich das 2:1. Johan Bakayoko erzielte den Treffer per Kopf nach einer Flanke von links.
Nach einer Viertelstunde war es aber schon wieder vorbei mit dem Tempo der Leipziger. Dadurch übernahm Altglienicke wieder deutlich mehr die Initiative.
Insgesamt war es aber für die circa 1500 Zuschauer in Markranstädt ein sehr ansehnlicher Test, weil es auf beiden Seiten gute Möglichkeiten und immer wieder sehenswerte Angriffe gab. Gerade Bakayoko auf Seiten der Rasenballer hatte immer wieder auffällige Aktionen, traf auch noch einmal die Latte per Fernschuss.
Am Ende sollte aber kein Treffer mehr fallen und RB holte den ersten Sieg unter Martin Demichelis. Altglienicke dürfte aber sehr zufrieden sein und mit breiter Brust in die Regionalliga-Saison gehen können.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag