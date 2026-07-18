Demichelis-Premiere geglückt: RB Leipzig hat es aber extrem schwer gegen ersten Aue-Gegner

Markranstädt - Spannender Test am Samstagnachmittag im Stadion am Bad in Markranstädt. Beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Martin Demichelis tat sich RB Leipzig nach fünf Tagen Training gegen Regionalligist VSG Altglienicke richtig schwer. Der eigentlich haushohe Favorit setzte sich am Ende aber doch noch mit 2:1 (1:1) durch.

RB Leipzig, bestehend aus wild zusammengewürfelten Spielern, die so in der Saison wohl nie auflaufen werden, tat sich gegen Altglienicke teils richtig schwer. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Berliner, die bereits in der kommenden Woche auswärts gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Saison starten, machten ein richtig gutes Spiel und waren gerade in den ersten 45 Minuten mindestens ebenbürtig.

Kurz nach dem Anpfiff sah das aber zunächst nicht so aus. Nach einem starken Pass von Tidiam Gomis in die Spitze startete Brighton-Leihgabe Brajan Gruda durch und netzte rechts unten zum 1:0 (8.). Das ging zu schnell für die Altglienicke-Hintermannschaft.

Danach allerdings tat sich die wild zusammengewürfelte Leipziger Mannschaft richtig schwer gegen einen gut organisierten Regionalligisten.

Man merkte deutlich, dass die Abstimmung bei den Rasenballern noch nicht stimmte. Zudem fehlten ja noch alle WM-Fahrer, die teilweise im Laufe der nächsten Woche zurückerwartet werden.

Das machten sich die Hauptstädter zunutze. In der 22. Minute wurde Stürmer Jonas Nietfeld exzellent in Szene gesetzt, ließ den herauseilenden Peter Gulacsi aussteigen und vollendete flach links zum verdienten 1:1.

Auch in der Folge hatte die VSG die besseren Chancen, nur die Abschlüsse passten nicht. RB fiel hingegen nicht viel ein. Die logische Konsequenz war der 1:1-Halbzeitstand.