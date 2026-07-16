Klub braucht Geld: Wilde Gerüchte bei RB Leipzig

Leipzig - Am Montag hat RB Leipzigs neuer Trainer Martin Demichelis (45) erstmals einen großen Teil seiner Mannschaft auf dem Rasen begrüßen dürfen. Wer nicht bei der Weltmeisterschaft aktiv war, war da. Ganz klar aber, dass nicht alle seine Schützlinge bleiben werden.

Ist für Johan Bakayoko (23) schon nach einem Jahr bei RB Leipzig Schluss? © Picture Point / Roger Petzsche

Die Sachsen müssen durch Spielertransfers Geld generieren. Wie hoch die Summe ist, ließ sich Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) auch auf Nachfrage bislang nie entlocken. Gemunkelt wird aber über eine Zahl, die im Bereich der 100 Millionen Euro liegt.

Viel Geld - doch wer soll das einspielen? Ein aktuelles Gerücht aus Italien suggeriert, dass Johan Bakayoko (23) zumindest einen Teil der Erlöse reinholen könnte.

Der Belgier, der erst letztes Jahr zu den Roten Bullen gewechselt war, ist nie richtig eingeschlagen und musste sich ziemlich schnell hinter Yan Diomande (19) einordnen.

Da Schäfer zuletzt den Verbleib des Ivorers verkündet hat, müsste sich Bakayoko auch in dieser Saison möglicherweise mit einer ähnlichen Rolle zufriedengeben. Um dem zu entgehen, könnte ein Wechsel nach Italien zur AC Florenz helfen, die laut Transferexperte Nicolò Schira extrem scharf auf den 23-Jährigen ist, helfen.

Demnach soll demnächst ein erstes Angebot bei RB eintrudeln. Angeblich sei Bakayoko auch nicht abgeneigt davon, dem zuzustimmen. Und das, obwohl er zuletzt erst die Rückennummer 9 bei den Sachsen erhalten hat.