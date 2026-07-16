Ex-RB-Leipzig-Star Xaver Schlager erfüllt sich wohl seinen England-Traum

Leipzig - Dass Xaver Schlager (28) RB Leipzig in diesem Sommer verlässt, stand lange fest. Das Ziel des Österreichers war aber bislang ein großes Geheimnis. Nun scheint es eine klare Spur zu geben.

Xaver Schlager (28) hat RB Leipzig im Sommer verlassen. Sein neues Ziel ist offenbar die Premier League. © Picture Point / Roger Petzsche

Laut übereinstimmenden Medienberichten zieht es den Mittelfeldmann offenbar zu Nottingham Forest in die Premier League.

Noch in dieser Woche soll der Medizincheck erfolgen. Gibt es da keine Auffälligkeiten, liegt wohl ein Vertragspapier über zwei Jahre mit Option auf Verlängerung bereit.

Schlager auf die Insel! Wirklich überraschend wäre sein Weg nicht. Zu seiner Zeit in Leipzig hat er oft über England geschwärmt.

Der Nationalspieler Österreichs sagte unter anderem bei "Sky Austria": "Ich habe als kleiner Junge schon immer von England geträumt. Da mache ich auch keine große Sache drumherum. Das sage ich offen und ehrlich. Die Premier League ist die Topliga, wo alle hinwollen, weil es einfach sehr spektakulär ist. Es gibt dort viele sehr gute Mannschaften und ein hohes Niveau ist."

Passend: Bei Nottingham Forest würde er auf Landsmann Oliver Glasner (51) treffen, der kürzlich bei den Tricky Trees übernommen hat. Eine Ablösesumme an RB müssen die Engländer nicht zahlen. Schlagers Vertrag lief im Sommer aus.