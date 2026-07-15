Jetzt geht es wohl ganz schnell: RB Leipzigs neuer Mann beim ersten Spiel schon dabei?

Leipzig - Tag Nummer drei unter Trainer Martin Demichelis (45) bei RB Leipzig ! Auch am Mittwoch bereiten sich die Sachsen am Cottaweg auf die neue Saison vor. Am kommenden Samstag (14 Uhr) findet bereits das erste Testspiel gegen Regionalligist VSG Altglienicke statt. Mit dem neuen Abwehr-Star in der Elf?

Maxime Esteve (24, r.) vom FC Burnley soll am Mittwoch seinen Medizincheck bei RB Leipzig absolvieren. © PAUL CURRIE / AFP

Dass Maxime Esteve (24) den Weg vom FC Burnley zu den Roten Bullen findet, scheint inzwischen gar nicht mehr die Frage zu sein. Viel mehr geht es darum, wann das passieren wird?

Laut "Sky" absolviert der Franzose am Mittwoch die medizinischen Untersuchungen in Leipzig. Sollte es dabei keine Auffälligkeiten geben, liegt das zur Unterschrift bereite Arbeitspapier bis 2031 bereits vor.

Klappt der Plan, steht einem Einsatz am Samstag dann wohl wirklich nichts mehr im Weg.

Der Esteve-Deal bringt bei den Rasenballern wohl einiges ins Rollen. Der Innenverteidiger reiht sich direkt neben Castello Lukeba (23) ein, bei dem man intern mit einem Abgang rechnet.

Auch, weil RB jetzt unbedingt Geld generieren muss. Esteve, der inklusive Boni durchaus 30 Millionen Euro kosten kann, war nicht billig.

Auch die Leihe von Brajan Gruda (22), die sich wohl recht schnell zu einer Kaufpflicht umwandeln wird, trifft das vorhandene Budget des Bundesligisten hart. Alles Wunschtransfers, doch jetzt müssen auch Einnahmen her.