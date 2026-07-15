Jetzt geht es wohl ganz schnell: RB Leipzigs neuer Mann beim ersten Spiel schon dabei?

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Maxime Esteve soll am Mittwoch seinen Medizincheck absolvieren. Ein erster Einsatz für RB Leipzig könnte dann schon am Samstag erfolgen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Tag Nummer drei unter Trainer Martin Demichelis (45) bei RB Leipzig! Auch am Mittwoch bereiten sich die Sachsen am Cottaweg auf die neue Saison vor. Am kommenden Samstag (14 Uhr) findet bereits das erste Testspiel gegen Regionalligist VSG Altglienicke statt. Mit dem neuen Abwehr-Star in der Elf?

Maxime Esteve (24, r.) vom FC Burnley soll am Mittwoch seinen Medizincheck bei RB Leipzig absolvieren.
Maxime Esteve (24, r.) vom FC Burnley soll am Mittwoch seinen Medizincheck bei RB Leipzig absolvieren.  © PAUL CURRIE / AFP

Dass Maxime Esteve (24) den Weg vom FC Burnley zu den Roten Bullen findet, scheint inzwischen gar nicht mehr die Frage zu sein. Viel mehr geht es darum, wann das passieren wird?

Laut "Sky" absolviert der Franzose am Mittwoch die medizinischen Untersuchungen in Leipzig. Sollte es dabei keine Auffälligkeiten geben, liegt das zur Unterschrift bereite Arbeitspapier bis 2031 bereits vor.

Klappt der Plan, steht einem Einsatz am Samstag dann wohl wirklich nichts mehr im Weg.

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Der Esteve-Deal bringt bei den Rasenballern wohl einiges ins Rollen. Der Innenverteidiger reiht sich direkt neben Castello Lukeba (23) ein, bei dem man intern mit einem Abgang rechnet.

Auch, weil RB jetzt unbedingt Geld generieren muss. Esteve, der inklusive Boni durchaus 30 Millionen Euro kosten kann, war nicht billig.

Auch die Leihe von Brajan Gruda (22), die sich wohl recht schnell zu einer Kaufpflicht umwandeln wird, trifft das vorhandene Budget des Bundesligisten hart. Alles Wunschtransfers, doch jetzt müssen auch Einnahmen her.

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RB Leipzigs Yan Diomande (19) sieht sich in der kommenden Saison eigentlich bei einem anderen Klub. Mal schauen, ob das noch zu Problemen führt.
RB Leipzigs Yan Diomande (19) sieht sich in der kommenden Saison eigentlich bei einem anderen Klub. Mal schauen, ob das noch zu Problemen führt.  © MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am schnellsten würde das natürlich gehen, wenn ein Yan Diomande (19) doch noch für über 100 Millionen Euro wechseln würde.

Doch Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) hat die Tür eigentlich zugemacht. Zumal laut "Sport Bild" kein Klub - auch nicht die interessierten Paris Saint-Germain und der FC Liverpool - bereit ist, die geforderte Summe zu zahlen.

RB muss jetzt also andere Spieler loswerden. Der angesprochene Lukeba, El Chadaille Bitshiabu (21), Lutsharel Geertruida (25) und Eljif Elmas (26) sind Kandidaten.

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Nicht unwahrscheinlich, dass auch noch etwas Überraschendes passieren könnte.

Titelfoto: PAUL CURRIE / AFP

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