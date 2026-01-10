Darum spielt die Absage RB Leipzig vielleicht sogar in die Karten

Leipzig - Am Donnerstag sind die Verantwortlichen bei RB Leipzig noch davon ausgegangen, dass die Bundesliga-Partie beim FC St. Pauli wie geplant am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen werden kann. Seit Freitag herrscht allerdings Gewissheit, dass Sturmtief "Elli" was dagegen hatte. Vielleicht gar nicht so schlecht für die Sachsen.

Das aktuelle Schneegestöber in Hamburg verhinderte den Anpfiff am Millerntor. St. Pauli gegen RB Leipzig wurde verschoben. © Christian Charisius/dpa

"Der FC St. Pauli als Stadionbetreiber des Millerntor-Stadions hat die Spielstätte nach Rücksprache mit den lokalen Behörden gesperrt. Grund hierfür ist die große Menge von Schnee und Eis auf dem gesamten Stadiongelände und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für alle am Spieltag beteiligten Personen sowie die kritische Gesamtsituation in Hamburg", hieß es seitens der Roten Bullen.

Einerseits blöd, weil man sich natürlich - gerade im Trainingslager in Portugal - bereits intensiv auf die Partie vorbereitet hatte und der Nachholtermin irgendwann in den kommenden Wochen eine englische Woche für die Rasenballer bedeutet.

Doch die Absage hat definitiv auch Vorteile für den aktuell Viertplatzierten.

Spieler wie Antonio Nusa (20) und Johan Bakayoko (22), die im Moment nur teilweise beziehungsweise gar nicht hätten auflaufen können, sind bei der Neuansetzung möglicherweise wieder dabei. Genauso wie Yan Diomande (19), der aktuell noch beim Afrika Cup verweilt.

Die gefürchtete Offensive der Sachsen kann gegen die Kiezkicker beim Nachholer dann wieder ihre volle Stärke entfalten.