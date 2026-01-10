Wie sehr spitzt sich RB Leipzigs Abwehr-Problematik zu?

Leipzig - Training statt Bundesligaspiel ! Für RB Leipzig ging es am Samstag nach der Absage statt zum Ligakonkurrenten St. Pauli auf den Trainingsplatz am Cottaweg. Die Mannschaft musste sich bei frostigen Temperaturen fit machen für das Heimspiel am Mittwoch gegen Freiburg. Frostig scheint auch aktuell ein Abwehrthema bei den Sachsen zu sein.

El Chadaille Bitshiabu (20) ist absolut nicht zufrieden mit seiner Einsatzzeit in dieser Saison. Der Franzose hat es aktuell sehr schwer, an der etablierten Stammverteidigung vorbeizukommen.

Willi Orban (33) ist sowieso nicht wegzudenken. Castello Lukeba (23) performt meist sicher und hat momentan einfach die Nase vor seinem Landsmann vorn.

Grund genug für Bitshiabu, auf einen Winter-Wechsel zu drängen! Laut "Bild" hat der 20-Jährige jetzt sogar die Berater-Agentur gewechselt, um Druck zu machen. Scheint aber alles nix zu bringen.

Die Rasenballer machen dicht. Bitshiabu soll bleiben, weil er im Grunde der einzige echte Backup für Lukeba ist.

Unter anderem eine Anfrage von Borussia Mönchengladbach um Ex-RB-Sportdirektor Rouven Schröder (50) soll der aktuell Viertplatzierte der Bundesliga bereits abgeschmettert haben.

Allerdings sollen auch Manchester United, Lyon und Monaco Interesse an einer Verpflichtung haben. Bitshiabu hat bei den Roten Bullen noch einen Vertrag bis 2029 und RB alle Zügel in der Hand.