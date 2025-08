03.08.2025 11:04 Uhr tickt! Ausverkauf bei RB Leipzig ist gestartet

RB Leipzig muss in diesem Sommer noch einige Spieler von der Gehaltsliste streichen. So langsam kommt Bewegung in die Sache.

Von Michi Heymann

Leipzig - Abgesehen von Yussuf Poulsen (31), der beim HSV recht schnell ein neues zu Hause gefunden hat, ist bei der Abgangs-Seite von RB Leipzig in diesem Sommer noch nicht viel passiert. Dabei ist längst klar, dass der XXL-Kader so nicht bleiben wird. Zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart kommt nun langsam Bewegung in die Sache. Alles in Kürze RB Leipzig startet Ausverkauf

Xavi Simons wird wahrscheinlich zu Chelsea wechseln

Benjamin Sesko-Wechsel zu Newcastle oder Manchester United ist nah

Amadou Haidara soll zu Paris FC wechseln

Verein will noch mehr Spieler verkaufen Mehr anzeigen Amadou Haidara (27) und Xavi Simons (22) schauten sich die Pleite von RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo von der Tribüne aus an. © Picture Point / Roger Petzsche Bei der 1:2-Testspielpleite am Samstag gegen Atalanta Bergamo standen gleich mehrere Akteure der Roten Bullen nicht im Kader. Alle Augen war natürlich sofort auf Xavi Simons (22) und Benjamin Sesko (22) gerichtet. Der Niederländer soll zwar in erster Linie wegen Nackenproblemen gefehlt haben. Alle Parteien sind sich aber darüber im Klaren, dass der Spieler wechseln wird. Xavi will, der FC Chelsea will ihn, und RB braucht Kohle, um die Transferausgaben des Sommers zu kompensieren. Darum scheint auch der Sesko-Wechsel nur eine Frage der Zeit zu sein. Newcastle ist angeblich sehr nah dran, hat bereits ein Angebot deutlich über 70 Millionen Euro abgegeben. Aber auch Manchester United ist wohl nicht aus dem Rennen. So oder so: Auch hier können die Sachsen wohl auf einen Geldsegen hoffen. Was am Samstag fast unbemerkt blieb: Auch Amadou Haidara (27) stand nicht im Kader. Der Nationalspieler Malis ist auch ganz klar einer der Spieler, die den Verein verlassen sollen. Zumal sein Arbeitspapier 2026 endet. Laut "L'Équipe" soll Paris FC wohl Interesse haben. Im Raum steht eine Ablösesumme von 20 bis 25 Millionen Euro. Der Wechsel von Benjamin Sesko (22) zu einem Klub aus der Premier League scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. © Picture Point / Roger Petzsche RB Leipzig will noch einige Spieler loswerden Am Abend des 1. September endet das Transferfenster in der Bundesliga. Bis dahin soll möglichst noch mehr passiert sein. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) muss Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Die Liste an potenziellen Abgängen ist lang. Gehen dürfen Lukas Klostermann, Lutsharel Geertruida, Kevin Kampl und natürlich auch Eljif Elmas, Timo Werner und Andre Silva.

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche