Der zaubert ja schon wieder! RB Leipzig hat mit Xavi aber noch Luft nach oben

Leipzig - Gibt's da vor dem Saisonstart noch ein bisschen was zu tun? RB Leipzig erreichte am Samstagabend beim 1:1 (1:0) gegen Paris Saint-Germain ein ordentliches Ergebnis, hatte bei Xavi Simons "Rückkehr" aber auch eine kleine Schrecksekunde zu verkraften.

Xavi Simons (r., hier gegen Kang-in Lee) stand in der Startelf gegen PSG, bei dem die Leihgabe noch bis 2027 unter Vertrag steht. © Picture Point/S. Sonntag

Marco Rose musste auf die verletzten Assan Ouedraogo, El Chadaille Bitshiabu, Xaver Schlager und Christoph Baumgartner sowie Olympiasilber-Gewinner Castello Lukeba verzichten, schickte dennoch eine auch für nächsten Samstag im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen mögliche gute Startelf ins Rennen.

Das 0:3 am Ende einer kräftezehrenden ersten USA-Reise gegen Wolverhampton war verdaut, die in dieser Woche am Cottaweg einstudierten Dinge sollten gegen den ebenfalls personell stark aufgestellten französischen Rekordmeister abgerufen werden.

Der kam sechs Jahre nach dem im Rahmen des Wechsels von Zsolt Löw nach Paris 2018 vereinbarten Testspiel endlich nach Leipzig.

Und musste nach nicht mal einer Viertelstunde schon den Rückstand hinnehmen. Eine Raum-Ecke verlängerte der erst am Freitag gekaufte Frankfurter Willian Pacho an den langen Pfosten, wo sich Lois Openda völlig ungedeckt das Spielgerät zurechtlegen und - abgefälscht von Warren Zaire-Emery - oben rechts einnetzen konnte - 1:0 (13.).