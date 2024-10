08.10.2024 12:55 Dieses Mal ohne Kinderkrankheiten? Weihnachtssingen in der Red Bull Arena geht in die nächste Runde

Am 8. Dezember wird es in der Leipziger Red Bull Arena wieder festlich! Dann findet erneut das Weihnachtssingen in der Spielstätte von RB Leipzig statt.

Von Michi Heymann

Leipzig - Am 8. Dezember wird es in der Leipziger Red Bull Arena wieder festlich! Dann findet erneut das Weihnachtssingen in der Spielstätte von RB Leipzig statt. Im vergangenen Jahr fand die erste Auflage des Weihnachtssingens in der Red Bull Arena statt. © privat "Wie bei der Premiere geben auch beim diesjährigen Weihnachtssingen die weltberühmten Gewandhaus-Chöre wieder den Ton an. Ihr könnt euch also erneut auf ein ganz spezielles Stadion-Erlebnis freuen, mit vielen bekannten Weihnachtsliedern zum Mitsingen, eine faszinierende Lichtershow und jede Menge Überraschungen", heißt es in einer Mitteilung. Schon 15.30 Uhr soll die Arena geöffnet werden. An den Kiosken werden unter anderem Mandeln, Lebkuchenherzen, Crepes, Waffeln und Glühwein verkauft. "Dazu gibt es ein buntes Adventsprogramm mit Bastelständen und jeder Menge Mitmach-Stationen, an denen die Kids gemeinsam mit den Musikern des Gewandhaus-Chores ihr musikalisches Talent entdecken und verschiedene Instrumente ausprobieren können", heißt es weiter. RB Leipzig FCH-Coach nach Pleite gegen RB Leipzig angefressen: "Dachte, es wäre jemand gestorben!" Im vergangenen Jahr waren 20.000 Gäste nach Leipzig geströmt, um fröhlich mitzusingen. Allerdings litt die Erstauflage noch unter ein paar Kinderkrankheiten. Manchmal wurde der falsche oder sogar gar kein Strophentext auf den Stadionmonitoren angezeigt. Zudem wurde gefühlt zu viel in die Veranstaltung gequetscht - unter anderem Interviews von RB-Spielern und somit der Fokus vom eigentlichen Singen abgelenkt. Das sollte nach Möglichkeit in diesem Jahr besser werden. Höherer Preis für das Weihnachtssingen im Vergleich zum Vorjahr Eine Maßnahme, die sich auf jeden Fall ändern wird: Um allen Bereichen im Stadion eine optimale Sicht zu ermöglichen, werden die Gewandhaus-Chöre in diesem Jahr in Sektor A platziert. Dafür hat sich aber auch der Preis erhöht. War eine Karte im vergangenen Jahr noch für zehn Euro zu haben, bezahlen Vollzahler inzwischen 15 Euro. Kinder bis 14 Jahre können für acht Euro an der Veranstaltung teilnehmen. Für Kinder bis drei ist der Eintritt frei.

Titelfoto: privat