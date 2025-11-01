Diomande macht den Unterschied: RB Leipzig bezwingt auch Stuttgart!

Leipzig - Dritter gegen Vierter hieß es am Samstagnachmittag in der Red Bull Arena. Der VfB Stuttgart war bei RB Leipzig zu Gast. Am Ende entschieden die Sachsen die Partie dank eines überragenden Yan Diomande und eines üblen Patzers von Alexander Nübel mit 3:1 (1:0) für sich.

RB Leipzig und der VfB Stuttgart brauchten keine Aufwärmphase, waren stattdessen sofort im Spiel. © Hendrik Schmidt/dpa

Das Spiel brauchte überhaupt keine Anlaufzeit. Beide Teams machten sofort deutlich, warum sie in der Bundesligatabelle so weit oben stehen.

Nach fünf Minuten hätte es auch schon 1:1 stehen können, doch David Raum auf Bullen-Seite und Deniz Undav für die Schwaben vergaben ihre Möglichkeiten.

Nach dem Blitzstart beruhigte sich die Szenerie etwas. Stuttgart übernahm die Kontrolle, RB lauerte auf Umschaltsituationen. Mehr Gefahr ging aber von den Gästen aus. Die Rasenballer ließen sich teils viel zu weit hinten einschnüren.

Das wäre dann beinahe bestraft worden. Maximilian Mittelstädt zog aus der zweiten Reihe ab und Peter Gulacsi konnte nur mit einer ganz starken Flugparade den Einschlag verhindern (18.).

Auch wenn es Antonio Nusa kurz darauf ebenfalls mit einem Schuss versuchte, war das zu wenig von den Leipzigern. Coach Ole Werner holte im Minutentakt Spieler zu sich ran, um taktische Hinweise zu geben. Und tatsächlich wurde es in der Folge etwas besser.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Hausherren die dicke Möglichkeit zur Führung. Über mehrere Stationen kombinierten sich die Leipziger durch den gegnerischen Strafraum. Am Ende der Kette schloss Romulo ab. Doch sein Schuss ging knapp links vorbei (42.). Damit war der Durchgang aber noch nicht beendet. Drei Minuten später brachte Diomande die Kugel von rechts rein und Jeff Chabot fälschte unglücklich zum 1:0 für RB ins eigene Tor ab.