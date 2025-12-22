Bei diesem Stammspieler muss RB Leipzig richtig aufpassen

Leipzig - Der Verschleiß an französischen Verteidigern ist bei RB Leipzig bekanntlich ziemlich hoch. Aktuell haben die Sachsen mit Castello Lukeba (23) und El Chadaille Bitshiabu (20) wieder zwei begehrte Abwehrmänner aus dem Nachbarland in den eigenen Reihen. Gerade bei einem der beiden müssen die Sachsen aufpassen.

Castello Lukeba (23) hat mit zahlreichen starken Auftritten Eindruck gemacht. Gut möglich, dass ein Klub im kommenden Jahr zuschnappt. © Picture Point / Roger Petzsche

Lukeba schraubte erst kürzlich seinen Marktwert um satte fünf Millionen Euro nach oben, ist jetzt 45 Millionen Euro wert.

Nicht verwunderlich, denn in einer starken Saison der Rasenballer ist er quasi Stammspieler, hat sich neben Willi Orban (33) in der Verteidigung festgebissen.

Wie bereits berichtet, besitzt der 23-Jährige eine Ausstiegsklausel bei den Rasenballern. Bereits im Sommer hätte er für 90 Millionen Euro gehen dürfen, doch kein Klub biss an.

Ändert sich das bei 80 Millionen Euro 2026 oder bei 65 Millionen Euro 2027? Wie zuletzt bekannt wurde, ist Lukeba wohl grundsätzlich bereit für den nächsten Schritt, wenn der richtige Verein anklopft.

Ziel Nummer eins dürfte wie so oft die Premier League sein. Gerüchteweise soll unter anderem Tottenham Hotspur Richtung Leipzig schauen und die Situation um den Verteidiger beobachten. Vielleicht hat ja Ex-RBler Xavi Simons (22), der aktuell für die Spurs kickt, schon ein gutes Wort eingelegt.