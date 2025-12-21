Ein letztes Mal im RB-Trikot? Leipzigs Schäfer schubst Timo Werner Richtung Wechsel

Leipzig - Immerhin elf Minuten vor dem regulären Ende der Partie wurde RB Leipzigs Timo Werner (29) gegen Bayer Leverkusen ( 1:3 ) eingewechselt, konnte an der zweiten Niederlage der Sachsen aber auch nichts mehr ändern. Schade aus seiner Sicht, denn der Stürmer hätte sich sicherlich gern mit einem Erfolgserlebnis verabschiedet.

RB Leipzigs Timo Werner (29) durfte gegen Bayer Leverkusen in der Schlussphase auf das Feld. Es war möglicherweise sein letzter Auftritt für die Sachsen. © Picture Point / Gabor Krieg

Werner möchte und soll (!) im Winter den Verein verlassen. Das wurde ihm von Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) am "Sky"-Mikro nach dem Abpfiff auch noch einmal nahegelegt.

"Er hat sich immer professionell und korrekt verhalten. Trotz alledem glaube ich, wenn er mehr Spielzeit haben möchte, und das haben wir mit ihm ausführlich diskutiert, ist es vielleicht an der Zeit, sich zu verändern", so der Schubser des 41-Jährigen Richtung des Angreifers.

Bereits im Sommer hatten nur wenige damit gerechnet, dass Werner bleibt. Der Verein drohte ihm sogar mit einem Dauerplatz auf der Tribüne, was wohl aber nicht Abschreckung genug war. Immerhin wurde er inzwischen dreimal eingewechselt - trotzdem zu wenig für den 29-Jährigen.

Der einstige Goalgetter der Roten Bullen hat noch bis 2026 einen Vertrag, verdient um die 10 Millionen Euro jährlich beim Bundesligisten, was wohl auch ein Grund zum Bleiben war.

Trotzdem beschäftigte sich der Stürmer in den letzten Monaten wie bereits berichtet viel mit der amerikanischen MLS. Die San Jose Earthquakes sollen konkretes Interesse haben, nachdem Fährten zu den New York Red Bulls und Inter Miami kalt geworden sind.