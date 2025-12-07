Diomandes Gala-Abend ist für RB Leipzig Fluch und Segen zugleich

Leipzig - "Das war nahe dran an perfekt heute", schwärmte RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) am Samstagabend nach dem fulminanten 6:0-Erfolg seiner Mannschaft über Eintracht Frankfurt . Gerade im zweiten Durchgang überrannten die Sachsen die Adlerträger. Und einer spielte sich mit drei Treffern einmal mehr ins Schaufenster: Yan Diomande (19).

RB Leipzigs Yan Diomande (19) schaltete bei Eintracht Frankfurt durch seine drei Treffer im zweiten Durchgang komplett das Licht aus. © Picture Point / Roger Petzsche

Innerhalb von 18 Minuten schraubte der Ivorer das Ergebnis in die Höhe, strahlte dabei die gewohnte Leichtfüßigkeit aus - und das mit 19 Jahren.

"Er ist ein super Junge, es macht sehr, sehr viel Spaß, mit ihm Fußball zu spielen. Ich glaube, über die Qualitäten, die er hat, brauchen wir nicht zu reden. Aber darüber hinaus ist er auch ein ganz feiner Kerl", sagte sein Teamkollege Christoph Baumgartner (26) nach dem Abpfiff.

Allerdings: Für die Roten Bullen ist der Super-Auftritt von Diomande Fluch und Segen zugleich.

Denn es scheint fast ausgeschlossen, dass der Offensivmann am Dienstag nicht für die Elfenbeinküste nominiert wird. Geschieht das, nimmt der Goalgetter am Afrika-Cup teil, der am 21. Dezember in Marokko beginnt.

Heißt im Klartext: Das Spitzenspiel am 20. Dezember daheim gegen Bayer Leverkusen würde er in jedem Fall verpassen. Kommt die Elfenbeinküste im Turnier sehr weit, ist sein Einsatz für die Rasenballer im Januar gegen St. Pauli, Freiburg und den FC Bayern München auch sehr fraglich.