Doppelschock für RB Leipzig: Jetzt fällt wohl auch noch das "Kampfschwein" aus

Leipzig - Eine richtig schlechte Halbzeit und schon ist der gute Start ins Jahr 2025 für RB Leipzig schon wieder futsch. Beim VfB Stuttgart (1:2) ging am Mittwochabend in den zweiten 45 Minuten so gut wie alles schief. Jetzt droht gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) ein Aufstellungsdebakel.