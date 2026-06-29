Entlassung bei RB Leipzig im Urlaub erfahren: "Das war Ole Werner gegenüber absolut unwürdig!"

Leipzig - "Mir tut das wirklich sehr leid. Gar keine Frage", sagt Marcel Schäfer (42) über die unrühmliche Entlassung von Ole Werner (38) bei RB Leipzig . Der Sport-Geschäftsführer hat nun erklärt, wie es zur Trennung und der fragwürdigen Kommunikation gekommen ist.

Ole Werner (38) musste trotz Top-Saison nach nur einem Jahr bei RB Leipzig gehen. © UWE KRAFT / AFP

"Die letzten Wochen – und so selbstkritisch muss man sein – waren alles andere als optimal, einfach schlecht", sagte Schäfer der Bild.

"Aber man muss wissen: Wir hatten bereits in Südafrika ein längeres, vertrauliches Gespräch mit Ole. Dieses wollten wir nach seinem Urlaub fortsetzen", erklärt er den Ablauf. "Dass sich dazwischen dann vieles aus verschiedensten Gründen in der Öffentlichkeit abgespielt hat, war sowohl dem Menschen als auch dem Trainer Ole Werner gegenüber absolut unwürdig."

Es gehe um eine respektvolle Art und Weise, auch harte Entscheidungen zu kommunizieren. "Das haben wir alles dieses Mal nicht geschafft."

Dass sich Jürgen Klopp (59), wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, für eine Werner-Freistellung starkgemacht und die Leipziger Verantwortlichen quasi überstimmt habe, sei nicht der Fall. Seine eigene One-Man-Show wolle Schäfer nicht spielen, kontroverse Diskussionen mit dem Global-Team seien gewollt. "Aber am Ende übernehmen wir in Leipzig die Verantwortung."