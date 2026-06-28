Ein Flügelspieler von RB Leipzig sticht den anderen aus!

Leipzig - Die Gruppenphase der WM 2026 ist vorbei. Alle sechs Spieler von RB Leipzig , die die lange Reise nach Amerika/Kanada/Mexiko mit angetreten sind, sind noch dabei. Nach der K.-o.-Runde könnte es aber auch nur noch einer sein.

Antonio Nusa (21) machte bei der norwegischen Nationalelf bislang eine sehr gute Figur. Nun folgt das Duell gegen die Elfenbeinküste. © Picture Point / Roger Petzsche

Besonders spannend wird dabei aus Sicht der Roten Bullen das Duell Norwegen gegen die Elfenbeinküste. Antonio Nusa (21), oftmals linker Flügelspieler bei den Sachsen, trifft mit den Skandinaviern auf Yan Diomande (19), Stammspieler rechtsaußen bei RB und bei den "Les Éléphants".

Ein Akteur der Rasenballer übersteht das Duell und steht im Achtelfinale - dieser eine Flügelspieler sticht jedoch den anderen aus und wird dafür sorgen, dass der andere unmittelbar nach dem Trainingsstart der Leipziger am 13. Juli wieder am Cottaweg aufschlagen muss.

Die Entscheidung fällt am Dienstag, 19 Uhr.

Für Nicolas Seiwald (25) und Noch-Leipziger Xaver Schlager (28) wäre die WM-Reise in der Nacht zum Sonntag fast schon vorbei gewesen. Durch das späte 3:3 in der Nachspielzeit sicherten sich die Österreicher aber das Ticket für die Partie gegen Spanien am kommenden Donnerstag.

Für Deutschland und David Raum (28) und Assan Ouedraogo (20) wird es schon am Montagabend gegen Paraguay (22.30 Uhr) darum gehen, irgendwie den Einzug in die nächste Runde zu schaffen.