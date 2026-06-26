RB Leipzig: Bringt Martín Demichelis gleich einen Spieler von Mallorca mit?

Leipzig - Mit Rocco Reitz (24) und Abdoul Koné (21) stehen erst zwei Neuzugänge bei RB Leipzig fest. Ein dritter könnte folgen - vor allem, wenn es nach Martín Demichelis (45) geht.

Samú Costa (25, M.) könnte Demichelis nach Leipzig folgen. © IMAGO/AgenciaLOF

Samú Costa (25) soll das Objekt der Begierde laut "Sky" heißen. Der defensive Mittelfeldspieler war mit Demichelis und RCD Mallorca in einem sauengen Saisonfinale knapp am Klassenerhalt in der spanischen Primera División gescheitert, musste den Gang in die Zweitklassig antreten.

Während Demichelis danach von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machte und für etwa 2,5 Millionen nach Leipzig wechselte, könnte einer seiner Ex-Spieler selbigen Weg einschlagen.

Schon vor der Demichelis-Verpflichtung soll der 25-Jährige auf Leipzigs erweiterter Liste gestanden haben, nach dem Trainerwechsel nun aber nach oben gerückt sein.

Der portugiesische WM-Fahrer Costa, noch ohne Einsatz gegen DR Kongo (1:1) und Usbekistan (5:0), ist laut transfermarkt.de rund 15 Millionen Euro wert, hat noch einen Vertrag bis 2028, könnte den Mallorquinern aber wichtiges Geld in die durch den Abstieg klammeren Kassen spülen.