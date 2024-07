EM vorbei: Folgt jetzt die Woche der Entscheidung bei RB Leipzig?

Leipzig - RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder (48) sondiert seit Wochen den Markt, muss sich auf mögliche Kaderveränderungen vorbereiten. Doch solange die eigenen Spieler bei der Europameisterschaft aktiv waren, gab es kaum Neuigkeiten an der Entscheidungsfront. Das wird sich jetzt ändern.

RB Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder (48) steht vor einer spannenden Woche. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Spanien hat am Sonntagabend durch das 2:1 gegen England das Turnier gewonnen. Mit dabei natürlich auch Dani Olmo (26), der jetzt froh sein dürfte, mit dem Titel im Rücken im Urlaub entspannen zu können.

Unterdessen würden seine Berater genau wissen, was er für seine Zukunft will, wie er zuletzt sagte. Bis zum kommenden Samstag, den 20. Juli, gilt seine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro. So lange sind RB komplett die Hände gebunden.

Und nach den starken Auftritten des Spaniers mit dem Nationalteam scheint es absolut nicht unwahrscheinlich zu sein, dass ein Verein das Geld auf den Tisch legt.

Als Hauptinteressenten gelten weiterhin Manchester City und der FC Barcelona. Beide Klubs dürften Olmo reizen. Allerdings weiß er natürlich auch, was er an Leipzig hat.

Vieles deutet jedoch darauf hin, dass er bereit für den nächsten Schritt ist.