Emil Forsberg fehlt RB Leipzig schon jetzt!

New York - Emil Forsberg (32) ist gelandet! Der Schwede hat sich auf das nächste große Kapitel seines Lebens begeben und ist nach Amerika gereist, um künftig für die New York Red Bulls zu kicken. Während man sich dort über den neuen Spielmacher freut, wird er bei seinem alten Klub RB Leipzig bereits schmerzlich vermisst.

RB Leipzigs Xavi Simons (20, M.) war nach dem Abpfiff gegen Eintracht Frankfurt extrem frustriert. © Jan Woitas/dpa

Ob ein Spieler wie Forsberg auch gegen Frankfurt die Wende hätte einleiten können, weiß letztendlich aber niemand. Fakt scheint aber auch, dass die Roten Bullen plötzlich doch verunsichert scheinen, ob der aktuelle Kader für die angepeilten Ziele reicht.

Nicht umsonst kündigte Sportdirektor Rouven Schröder (48) jetzt an, sich auf dem Transfermarkt doch noch nach einem Spielmacher umzuschauen. Einen Typen wie den Schweden eben.

Wer auch immer es wird, bräuchte dann natürlich aber auch noch etwas Zeit, um sich einzugewöhnen.

Der eigentliche Ersatz, Eljif Elmas (24) konnte in den wenigen Minuten, die er gegen die Eintracht auf dem Feld stand, jedenfalls noch nicht helfen.

Sei es emotional oder spielerisch: So oder so fehlt Emil Forsberg RB Leipzig schon jetzt. Ob er in New York auch einen so großen Fußabdruck hinterlassen wird?