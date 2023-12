Geiler Forsberg-Abschied: Fans feiern Matchwinner Emil, RB Leipzig entwischt dem BVB

Leipzig - Es sind diese Geschichten, die der Fußball so wundervoll schreibt: Mit einem Tor und einer Vorlage für RB Leipzig hat sich Emil Forsberg beim 3:1 gegen die TSG Hoffenheim kurz vor seinem Wechsel in die USA von den heimischen Fans verabschiedet - samt eines nun Sechs-Punkte-Vorsprungs auf Borussia Dortmund .

Nach David Raums Freistoß landete der Ball über die Köpfe von Amadou Haidara und Poulsen sowie nach Mohamed Simakans Fehlschuss bei Lukas Klostermann, der am langen Pfosten unbedrängt aus Nahdistanz zum 1:0 einschieben konnte.

Auch danach waren die auf acht Positionen im Vergleich zum 2:1 gegen die Young Boys Bern veränderten Sachsen regelmäßig im Hoffenheimer Strafraum anzutreffen, belohnten sich aber wie bei Xavis zu zentralen und von Oliver Baumann im Nachfassen gehaltenen Schuss in der 17. Minute nicht.

RB startete tatsächlich sehr dominant, die erste Chance setzte Yussuf Poulsen nach Xavi Simons' Ecke per Kopf daneben (2.).

Beim letzten Heimspiel von Emil Forsberg in der einige leere Plätze aufweisenden Red Bull Arena , bei dem er zunächst auf der Bank saß, wollten die Leipziger natürlich das Jahr samt Pokal-Titelverteidigung erfolgreich abschließen - nicht nur wegen des nahenden Abgangs des sympathischen Schweden.

Emil Forsberg erzielte ein Tor und bereitete das 3:1 vor. © Picture Point/Roger Petzsche

Aber die TSG kam vor der Pause noch zum Ausgleich: Einen Freistoß vom linken Flügel köpfte Ozan Kabak zum 1:1 ein. Da sah Janis Blaswich schlecht aus, der aus seinem Tor kam, aber am Spielgerät vorbei boxte (42.).

Nach lautstarken "Schieber"-Rufen von den Rängen zur Pause gehörte auch der Start in den zweiten Durchgang den Gastgebern, die nach fünf Zeigerumdrehungen der erneuten Führung ganz nah waren: Der trickreiche und wendige Xavi fasste sich aus 20 Metern ein Herz, traf allerdings nur den kurzen Pfosten (50.).

Schiedsrichter Robert Schröder sorgte mit einigen Entscheidungen zugunsten der Kraichgauer immer wieder für Aufruhr bei den Leipzigern - sowohl auf dem Feld als auch den Rängen. Das trug aber auch zu einer stimmungsvollen Atmosphäre bei, die sich nach Forsbergs Einwechslung in der 66. Minute nur noch mehr steigerte.

Wenig später war der nach New York weiterziehende Blondschopf voll im Game: Er versenkte nach Superpass von Lois Openda unhaltbar für Baumann zum 2:1 in die Maschen (70.). Und legte vier Minuten danach fast das 3:1 nach, verlängerte eine Ecke an die Latte, von der die Kugel zu Simakan prallte, der das 3:1 markierte (74.) - das 500. Bundesliga-Tor für RB.

Forsberg krönte seine neunjährige Zeit in Leipzig sensationell mit zwei Torbeteiligungen und sorgte zum Heim-Abschied für einen Sechs-Punkte-Vorsprung vor dem BVB. Die Fans werden ihren Super-Schweden vermissen.