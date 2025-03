Emotionale Einblicke in schlimme Verletzung von RB-Leipzig-Star: "Man fühlt sich hilflos"

Leipzig - Es sind erneut teils sehr private Eindrücke, die RB Leipzigs Abwehrstar Benjamin Henrichs (28) im dritten Teil der Doku " FAITH OVER FEAR " liefert. Der Abwehrmann der Sachsen kämpft sich aktuell von einer schweren Verletzung, einem Achillessehnenriss, denn er sich beim 1:5 in München zugezogen hat, zurück.

Beim 1:5 in München hat sich Benjamin Henrichs (28) bei der letzten Aktion des Spiels einen Achillessehnenriss zugezogen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Weg ist lang und beschwerlich. In der Doku wird als nächstes Ziel angegeben, dass Henrichs zunächst wieder normal ohne Krücken laufen möchte.

Und dabei hilft ihm besonders seine Freundin Kesi (28), die seit knapp zwei Jahren an seiner Seite ist.

Gemeinsam trainierten sie in Dubai, gemeinsam verbringen sie Zeit mit den engsten Vertrauten des Fußballers, um auch mental wieder fit zu werden.

Doch auch für sein Umfeld ist die Situation nicht leicht.

"Man fühlt sich da auch etwas hilflos. Ich habe sofort nach der Verletzung versucht die Verantwortlichen von RB zu erreichen, man will dahin. Er hat in dem Moment gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber ich hab schon gespürt und gemerkt: Es ist eine krasse, starke Veränderung", so sein Vater Nils Henrichs emotional.

Der Zusammenhalt und der Glaube scheint aber sehr zu helfen, um bald wieder gegen den Ball treten zu können.