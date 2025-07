Engländer machen bei RB Leipzigs Xavi jetzt ernst?

Leipzig - Er ist bislang einer der auffälligsten Spieler nach einer Woche Vorbereitung: Xavi Simons (22) gibt bei RB Leipzig richtig Gas, scheint Bock auf die neue Spielzeit zu haben. Doch die soll nicht unbedingt in der Bundesliga sein.

Alles in Kürze

Xavi Simons (22) präsentiert sich in der Vorbereitung bislang in guter Form. Ein Abschied von RB Leipzig scheint aber Formen anzunehmen. © Picture Point / Gabor Krieg

Der Niederländer gilt als einer der sichersten Abgänger in diesem Sommer. Xavi will sich weiterentwickeln, international beweisen. Und das wird schwierig bei einem Klub wie RB, der die europäischen Wettbewerbe verpasst hat.

Also will der Offensivmann, der noch bis 2027 einen Vertrag hat, weg.

Laut "Sky" hat sich der FC Chelsea im Rennen um den Goalgetter inzwischen weit nach vorn gedrängelt. Konkrete Gespräche zwischen beiden Klubs habe es zwar noch nicht gegeben. Doch die Blues prüfen wohl bereits, ob ein Transfer realisierbar ist.

Zuvor sollen auch der FC Arsenal und der FC Bayern München Interesse gehabt haben, inzwischen aber im Ringen um Xavi hinter Chelsea liegen.

Nach einem zwischenzeitlichen Tiefflug sind die Engländer inzwischen wieder ganz oben angekommen, gewannen vor Kurzem erst die Klub-WM und spielen in der kommenden Saison auch in der Champions League. Dahin will Xavi unbedingt.