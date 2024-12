Erneut bärenstark gegen Frankfurt: RB Leipzig schießt sich für die Bayern warm!

Leipzig - Offenbar liegt Eintracht Frankfurt der Mannschaft von RB Leipzig! Innerhalb von zwei Wochen stellten die Sachsen die Adlerträger ein zweites Mal im eigenen Rund kalt. Mit viel Spielwitz, besonders in der Offensive, stand am Sonntagabend in der Bundesliga ein verdientes 2:1 (1:1). Am Freitagabend geht es nun zum Tabellenführer FC Bayern München.