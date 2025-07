Erneut vereinslos: Ehemaliger RB-Leipzig-Star muss schon wieder neu anfangen

Jean-Kévin Augustin (28) wurde auch bei Motor Lublin in Polen nicht glücklich. Der ehemalige Stürmer von RB Leipzig befindet sich im freien Fall. © IMAGO / ZUMA Press Wire

In den vergangenen sechs Jahren versuchte es der Stürmer bei fünf (!) verschiedenen Klubs in unterschiedlichen Ländern. Monaco, Leeds United, FC Nantes, FC Basel und seit März kickte er bei Motor Lublin in Polen, nachdem er zuvor monatelang vereinslos war.

Die Betonung liegt auf "kickte", denn inzwischen ist auch dort wieder Schluss. Im März sagte Sportdirektor Pawel Golansk (42) noch, "dass seine Erfahrung und sein Sporthunger dazu führen werden, dass sein Vertrag nach der Saison verlängert wird".

Aber Pustekuchen. Liegt sicherlich auch an der mageren Ausbeute der vergangenen Monate. Augustin kam bei Lublin gerade mal auf vier Einsätze, erzielte in 127 Minuten auf dem Feld genau einen Treffer.

Zu wenig für die Polen, um das Sorgenkind länger im Klub zu behalten. Heißt: Der Franzose ist wieder vereinslos.

Sein Marktwert, der zu RB-Zeiten noch bei 25 Millionen Euro lag, ist auf magere 250.000 Euro geschrumpft. Damals hatte RB noch 16 Millionen Euro gezahlt, um den Stürmer zu holen. Summen, die heute undenkbar sind.