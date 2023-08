Ersatz für kaputten De Bruyne: Ist Manchester City mit RB Leipzig noch nicht fertig?

Manchester/Leipzig - Für Kevin de Bruyne (32) von Manchester City hätte die Saison wohl nicht schlimmer starten können. Der Mittelfeldstar hat sich beim Auftaktspiel gegen Burnley (3:0) einen Muskelteilabriss zugezogen. Sehr gut möglich, dass er in diesem Jahr gar nicht mehr spielen kann. Jetzt brauchen die "Sky Blues" natürlich Ersatz - den sie bei RB Leipzig finden?

Kevin de Bruyne (32) hat sich einen Muskelteilabriss im Oberschenkel zugezogen. Manchester City braucht nun Ersatz. © PAUL ELLIS / AFP

Dass man bereit ist und auch die Möglichkeiten hat, im Extremfall sehr viel Geld auf den Tisch zu legen, dürfte der Rekordtransfer von Josko Gvardiol (21) gezeigt haben.

90 Millionen Euro ließen die Engländer sich den Kroaten kosten. Bei so einer Summe wurden selbst die Sachsen schwach, die Gvardiol auch gern behalten hätten.

So wie sie auch Dani Olmo (25) halten möchten, der mit seinen drei Treffern im Supercup gegen den FC Bayern München mächtig Eigenwerbung machte.

Laut italienischen Medien könnte sich City-Coach Pep Guardiola (52) nun sehr gut vorstellen, den Spanier in die Premier League zu holen, um den Ausfall von De Bruyne abzufangen.

Aber gleich vorweg: wirklich wahrscheinlich scheint ein Wechsel nicht zu sein! Klar, dass der FC Liverpool die Ausstiegsklausel für Dominik Szoboszlai (22) gezogen hatte, kam auch überraschend.

Dass die Rasenballer so kurz vor dem Ligastart am Samstag bei Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) noch bereit wären, einen so wichtigen Spieler gehen zu lassen, scheint nahezu ausgeschlossen.