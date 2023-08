Fanliebling, Pechvogel und Rekordhalter: So schlagen sich RB Leipzigs Abgänge

Leipzig - Viel ist passiert in diesem Sommer bei RB Leipzig ! Zahlreiche Stammkräfte haben den Bundesliga-Klub verlassen und eine neue Herausforderung gefunden. Doch wie schlagen sich die teuren Kicker in ihrer neuen Umgebung?

RB Leipzig hat in diesem Sommer einige schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen. © Picture Point / Gabor Krieg

Was den wohl überraschendsten Abgang der Roten Bullen angeht, richtig gut! Dominik Szoboszlai (22) ist beim FC Liverpool direkt zum Fanliebling avanciert. Die Reds werden nicht müde, ihren Ungar in den sozialen Netzwerken zu präsentieren.

Und auf dem Platz? Da merkt man dem 22-Jährigen an, dass er richtig Bock hat! Beim ersten Premier-League-Spiel der neuen Saison am Sonntag gegen Chelsea (1:1) stand er direkt in der Startelf.

"Szobo" im vereinsinternen Interview: "Ich will mein Bestes geben, ich will alles für den Verein tun, für die Jungs, für mich. Und ich will Trophäen gewinnen, so viele ich kann, nicht nur eine!"

Im Normalfall hätte der Mittelfeldspieler am Sonntag gleich gegen einen ehemaligen Weggefährten gekickt. Doch Pechvogel Christopher Nkunku (25) verletzte sich beim Testspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) so schwer, dass er womöglich monatelang ausfallen wird.

Richtig bitter: Der Franzose hatte in der Vorbereitung einen richtig guten Eindruck gemacht, schien sich schnell in London einzuleben.