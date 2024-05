Erst durchgestartet, dann brutal zurückgeworfen: Neustart für die RB-Leipzig-Kante?

Elversberg/Leipzig - Alle guten Dinge sind drei? Zumindest trifft das in gewisser Hinsicht schon auf RB Leipzigs Frederik Jäkel (23) zu, dessen dritte Leihe zur SV Elversberg sicherlich sportlich am erfolgreichsten war - wenn man denn den großen Rückschlag ausklammert.

Zum Saisonabschluss wurde RB Leipzigs Frederik Jäkel (23) von den Fans seines Leihklubs SV Elversberg gefeiert. © IMAGO / Fussball-News Saarland

Denn zunächst war die Abwehrkante gesetzte Stammkraft beim Aufsteiger in der 2. Bundesliga. Mit seinen konstant guten Leistungen brachte er dem Klub Stabilität. Doch dann kam der Februar.

Beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zog er sich einen Kreuzbandriss zu, der das vorzeitige Saisonaus bedeutete.

Eine richtig bittere Pille, schien er nach seinen Versuchen bei Arminia Bielefeld und KV Oostende endlich bei einem Klub angekommen.

Trotzdem ist noch nicht aller Tage Abend. Inzwischen läuft es sich beim 23-Jährigen schon wieder ganz gut, auch wenn noch nicht genau abzusehen scheint, wann er wieder auf dem Platz stehen wird.

In der Theorie geht es in den kommenden Wochen zu den Roten Bullen zurück, wo er noch Vertrag bis 2025 hat. Da er bei den Sachsen wohl aber keine Chance hat, ist ein Verkauf naheliegend. Gut möglich, dass er in Elversberg sogar noch einmal einen zweiten Neuanfang starten kann.