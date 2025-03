Ex-RB-Leipzig-Star hat ewig gebraucht, um richtigen Klub zu finden - Jetzt wird er geadelt

Rom - Was hat Angelino (28) bitte alles durchmachen müssen ? Über Jahre suchte der Spanier nach einem Verein, bei dem er wieder richtig aufblühen konnte. RB Leipzig verlieh den U21-Nationalspieler an drei verschiedene Klubs. Und nur bei einem davon zündete er.

Auch bei RB Leipzig hat Angelino (28) seine Spuren hinterlassen. Spätestens mit der Verpflichtung von David Raum (26) war für den Flügelflitzer aber kein Platz mehr. © Picture Point/Roger Petzsche

Seit Januar 2024 ist er bei der AS Rom untergebracht. Zunächst ein halbes Jahr auf Probe - im Sommer schlugen die Italiener dann aber schließlich zu, überwiesen 5,2 Millionen Euro an die Sachsen, um Angelino bis 2028 fest an sich zu binden.

2021 lag der Marktwert des 28-Jährigen noch bei 35 Millionen Euro. RB bekam durch den Deal also nur sehr wenig von den 18 Millionen Euro Einkaufspreis wieder, die 2021 an Manchester City flossen.

Und trotzdem musste der Bundesligist am Ende froh sein, dass Angelino überhaupt noch einen Klub gefunden hat.

Gerade die Zeit bei Galatasaray Istanbul war für den Spanier teilweise Horror. Damit eine vorher vereinbarte Kaufklausel nicht greift, ließen ihn die Türken zeitweise gar nicht mehr spielen, obwohl der Flügelflitzer richtig gute Partien machte.

Es drohte ein Karriere-Einbruch. Doch davon ist Angelino inzwischen ganz weit weg.