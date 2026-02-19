Muss sich RB Leipzig wirklich schon Sorgen um Diomande machen?
Leipzig - Vor der Saison kannte ihn kaum einer, plötzlich ist er in aller Munde. Yan Diomande (19) ist der Überflieger bei RB Leipzig in der bisherigen Spielzeit. Der Sommerneuzugang aus Leganes macht auf dem rechten Flügel ordentlich Eindruck und wird offenbar schon von den ganz Großen beobachtet.
Laut Informationen von "Bild" saßen Liverpool-Scouts am Sonntag beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg im Stadion, um den Ivorer genauestens unter die Lupe zu nehmen.
Passend, dass der 19-Jährige mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 dann auch glänzen konnte.
Bei den Reds sieht man Diomande wohl als Nachfolger von Mohamed Salah (33), der im Sommer womöglich den Klub verlässt.
Doch die Engländer sind schon lange nicht mehr allein mit ihrem Interesse am Leipziger.
Der FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid, der FC Arsenal: Sie alle sollen die Entwicklung des Nationalspielers der Elfenbeinküste intensiv beobachten.
Womöglich kann sich der Spieler am Ende quasi selbst aussuchen, wohin er gehen möchte.
Möchte RB Leipzig 100 Millionen Euro für Diomande?
Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass Diomande - vielleicht schon im Sommer - die Sachsen verlässt?
Eine Ausstiegsklausel des bis 2030 laufenden Vertrags gibt es wohl nicht. 20 Millionen Euro an Ablöse haben die Roten Bullen bezahlt, um Diomande zu binden.
Gemunkelt wird, dass das Fünffache dieser Summe reichen könnte, dass man auch über einen frühzeitigen Abschied nachdenken würde.
Grundsätzlich würde man den Rechtsaußen gern halten wollen, um mit einer eingespielten Mannschaft in der kommenden Saison doch mal ganz oben angreifen zu können.
Viel wird aber davon abhängen, ob es die Sachsen in dieser Spielzeit in die Champions League schaffen. Denn bei jedem anderen Klub, der sich für ihn interessiert, könnte Diomande wohl in der Königsklasse spielen.
