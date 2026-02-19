Muss sich RB Leipzig wirklich schon Sorgen um Diomande machen?

Leipzig - Vor der Saison kannte ihn kaum einer, plötzlich ist er in aller Munde. Yan Diomande (19) ist der Überflieger bei RB Leipzig in der bisherigen Spielzeit. Der Sommerneuzugang aus Leganes macht auf dem rechten Flügel ordentlich Eindruck und wird offenbar schon von den ganz Großen beobachtet.

RB Leipzig würde Yan Diomande (19) gern länger halten wollen. Aber ist das realistisch, wenn große Klubs mit viel Geld anklopfen? © Picture Point / Roger Petzsche

Laut Informationen von "Bild" saßen Liverpool-Scouts am Sonntag beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg im Stadion, um den Ivorer genauestens unter die Lupe zu nehmen.

Passend, dass der 19-Jährige mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 dann auch glänzen konnte.

Bei den Reds sieht man Diomande wohl als Nachfolger von Mohamed Salah (33), der im Sommer womöglich den Klub verlässt.

Doch die Engländer sind schon lange nicht mehr allein mit ihrem Interesse am Leipziger.

Der FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester United, Real Madrid, der FC Arsenal: Sie alle sollen die Entwicklung des Nationalspielers der Elfenbeinküste intensiv beobachten.

Womöglich kann sich der Spieler am Ende quasi selbst aussuchen, wohin er gehen möchte.