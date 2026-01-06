Komplikationen nach Verletzung: Henrichs hat "nicht damit gerechnet, dass ich so lang raus bin"

Almancil (Portugal) - Immer wieder Komplikationen, hier und da ein Schritt zurück. Doch RB Leipzigs Benjamin Henrichs (28) ist nach seinem Achillessehnenriss zurück auf dem Platz, fühlt sich gut und traut sich nach mehr als einem Jahr sogar schon einen Kaderplatz am Wochenende zu!

Benjamin Henrichs (28) meldete sich am Dienstag zurück - und wünscht sich sogar schon einen Kaderplatz. © picture point/Sven Sonntag

25 Minuten stand der Rechtsverteidiger im internen Trainingsspiel des Portugal-Camps auf dem Feld.

"Ich wollte länger spielen, aber es war vorher so abgesprochen. Nach so langer Zeit ist es ein Gefühl von Dankbarkeit, dass man wieder spielen kann und ich auch keine Probleme hatte."

Vor einem Jahr habe er nach der am 14. Dezember 2024 erlittenen Verletzung "nicht mal gehen" können, nun steht er wieder auf dem Platz und kommt seinem Comeback im Trainingslager einen großen Schritt näher - wenn auch später als gedacht: "Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich so lang raus bin."

Zwar würde es noch ein paar Defizite geben. "Die Wade ist noch bisschen dünner als die andere", lachte er in einer Medienrunde. Aber selbst ein verlorener Zweikampf mit Christoph Baumgartner (26) entpuppte sich als positiv.

"Ich hab überlegt, ob ich zum Zweikampf ansetze oder nicht. Dann hab ich angesetzt, hab den Zweikampf verloren, aber war sehr happy, dass alles gehalten hat", freute sich der Nationalspieler, der auch Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) pflegt.