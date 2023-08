Im Sommer von RB Leipzig gekommen: Nkunku-Drama beim FC Chelsea!

London - Was für eine Katastrophe für Christopher Nkunku (25) und den FC Chelsea! Beim Testspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) hat sich der ehemalige Spieler von RB Leipzig am Knie verletzt . Jetzt ist klar, wie schwerwiegend die Sache ist!

Bei diesem Zusammenstoß mit Dortmunds Mats Hummels (34) verletzte sich Christopher Nkunku (25, r.) so schwer, dass er nun monatelang ausfällt. © IMAGO / USA TODAY Network

Wie der Verein am Dienstagmittag mitteilte, wurde der 25-Jährige operiert und dann ein Reha-Programm Vereins beginnen.

Laut Informationen von "Guardian" hat der Franzose einen Meniskusschaden erlitten. Geschätzte Ausfallzeit: mehrere Monate!

Ein Riesenrückschlag für den Offensivmann, der bisher eine starke Vorbereitung mit den Blues gespielt hatte. In drei Testspielen glänzte er mit drei Treffern, hatte sich offenbar schnell an der Stamford Bridge eingelebt. Jetzt bleibt ihm nur der Blick von der Tribüne aus.

Wie kam es zur Verletzung? In der 20. Minute beim Spiel gegen den Bundesligisten in Chicago prallte der Nationalspieler mit Mats Hummels (34) zusammen. Nkunku blieb liegen und wurde noch auf dem Platz behandelt, konnte am Ende aber nur vom Feld humpeln.

Chelsea-Coach Mauricio Pochettino (51) im Nachgang der Partie noch voller Hoffnung: "Die Ärzte untersuchen ihn. Er spürt etwas in seinem Knie, aber hoffentlich ist es kein großes Problem und er kann schnell wieder bei der Mannschaft sein."