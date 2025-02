Fast bei RB Leipzig gelandet: Ehemaliger Bundesliga-Star rechnet mit Rangnick ab

"Ich habe ihm zum Sieg gratuliert und er hat mich nur kalt angeschaut. Als er dann ÖFB-Teamchef wurde, habe ich gewusst, dass es das für mich wohl gewesen sein wird", so der 33-Jährige.

Los ging es offenbar mit einem geplatzten Wechsel zu RB Leipzig . "Er wollte mich im Sommer 2016 zu Leipzig holen, wir waren uns schon fast einig. Dann kam das Angebot von Leverkusen und ich habe mich umentschieden. Leipzig war damals Aufsteiger, ganz ehrlich, ich hätte mir nicht gedacht, dass sie so schnell oben angreifen können", berichtet der Abwehrspieler.

Der heutige Ösi-Trainer Ralf Rangnick (66) war 2016 noch für RB Leipzig verantwortlich. © Picture Point / Gabor Krieg

Tatsächlich spielt Dragović keine Rolle mehr bei den Ösis, obwohl er bei Austria Wien regelmäßig auf dem Platz steht.

Für den Spieler ganz klar, dass der damalige Coach von RB Leipzig ganz bewusst keine Nominierung vornimmt.

Dragović: "Wir hatten vor der EM ein Gespräch, in dem ich ihm gesagt habe, was ich ihm vorwerfe. Er hat das akzeptiert und sich entschuldigt. Davon kann ich mir am Ende des Tages aber auch nichts kaufen. Es liegt auf der Hand, dass wir zwei keine Freunde mehr werden."

Sportlich: Trotzdem konnte der Verteidiger letztendlich noch neidlos anerkennen, dass die österreichische Nationalelf aktuell "das beste ÖFB-Team, an das ich mich erinnern kann."